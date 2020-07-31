Netflix снимает первый фильм в Украине. В главной роли - Жан-Клод Ван Дамм

В Киеве стартовали съемки первого фильма для стримингового сервиса Netflix.
В картине Украина превратится во Францию, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - The Last Mercenary. Львиная доля съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - рассказал Ткаченко.
Продюсеры - Влад Ряшин, Олиас Барко и Жан-Шарль Леви. Режиссер - Дэвид Шарон, оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст. Какую именно локацию выбрали для картины, Ткаченко не уточнил.
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Ранее фильм о Голодоморе "Цена правды" (Mr. Jones) режиссера Агнешки Холланд в иностранной прессе назвали блестящим. Премьера в мире состоялась 10 февраля 2019 года на кинофестивале в Берлине.
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