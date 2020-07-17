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пятница, 17 июля 2020 17:42

В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане

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Автор: arthousetraffic.com
  Китайская гангстерская драма "Озеро диких гусей" рассказывает о лидере банды байкеров, который вынужден бежать от правоохранителей и своих бывших напарников после убийства полицейского. Фильм показывают в украинских кинотеатрах с 16 июля
Китайская гангстерская драма "Озеро диких гусей" рассказывает о лидере банды байкеров, который вынужден бежать от правоохранителей и своих бывших напарников после убийства полицейского. Фильм показывают в украинских кинотеатрах с 16 июля

Криминальная драма "Озеро диких гусей" китайского режиссера Дяо Инаня вышла в украинский прокат 16 июля.

Главный герой фильма, лидер небольшой банды, занимается кражами мотоциклов. Во время одной из разборок он случайно убивает полицейского и становится целью номер один для полиции и властей. В бегах мужчина встречает проститутку - оба загнаны в тупик и ищут из него выход, по сюжету.

Лента совместного производства Китая и Франции. Режиссер и автор сценария - мастер фестивального неонуара Дяо Инань. Его предыдущую работу, триллер "Черный уголь, тонкий лед", отметили "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля. А актера Ляо Фаня, снявшегося и в "Озере диких гусей" - призом "Серебряный медведь".

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"Мои главные герои преодолевают страхи - смерти, предательства, - говорит постановщик. - Они рискуют собственной жизнью, чтобы вернуть себе человеческое достоинство. Этот благородный дух был в классической китайской философии и литературе. Мне он тоже близок, и я хотел передать его в фильме".

Съемки проходили в китайском Ухане. Именно в этом "городе 100 озер" разворачиваются события драмы.

Мировая премьера "Озера диких гусей" состоялась в прошлом году в основном конкурсе 72-го Каннского кинофестиваля. Картина вошла в пятерку лучших в рейтинге от киножурнала Screen Daily. "Зловещее ночное сновидение. Визуальный шедевр", – так охарактеризовало ленту издание The Guardian.

В Украине фильм впервые показали в октябре 2019-го в рамках 3-го ежегодного кинофестиваля "Киевская неделя критики".

"Поэтическая мрачная трагедия современного криминального Китая еще никогда не получала такого бережного отношения, как в фильме "Озеро диких гусей", - говорит кинокритик Анна Дацюк. - Дяо Инань из так называемого шестого поколения кинематографистов Китая, сформированного еще в 1990-х. Продолжает исследовать неоновую бедность родных улиц, где разворачивается то ли кошмарный сон, то ли неотвратимая действительность. В этой притче есть беглец и полиция, которая его преследует. Есть шайка бандитов и роковая женщина, чью тень размывают потоки дождя. А еще - гнетущий саспенс путешествия в настоящее сердце тьмы".

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