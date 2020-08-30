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воскресенье, 30 августа 2020 11:17

Кинофестиваль "Молодость" объявил победителей

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Кинофестиваль &quot;Молодость&quot; объявил победителей
30 августа - заключительный, зрительский день 49-го КМКФ "Молодость". На фестивальных локациях и онлайн показывают фильмы-победители и часть программы. Фото: Molodist Press Service

Назвали победителей 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Церемония награждения состоялась 29 августа под Аркой Дружбы народов.

Гран-при Международной конкурсной программы разделили 2 фильма: "Особые приметы" мексиканской режиссерки Фернанды Валадес и "Твой ход" канадской постановщицы Мириам Верро.

Главная героиня ленты "Особые приметы" Магдалена отправляется на поиски сына, пропавшего дорогой к границе с США. Проезжая мимо безлюдные города и пейзажи Мексики, она знакомится с Мигеля - молодым человеком, которого недавно депортировали из Штатов и который направляется домой. Далее они отправляются вместе: Магдалена ищет сына, а Мигель стремится снова увидеть свою мать на территории, по сюжету.

"Твой ход" рассказывает о двух девушках, которые растут лучшими подругами в сообществе народа инну. Еще в детстве пообещали друг другу держаться вместе несмотря на все. Однако на пороге 17-летия их дружба оказывается под угрозой: Микуан влюбляется в белого парня и стремится уехать из резервации, которая стала недостаточной для ее мечтаний, по сюжету.

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В конкурсных программах 49-го КМКФ "Молодость" отметили такие фильмы:

Национальный конкурс

Победитель Национального конкурса - "Засада", Оксана Войтенко, Украина

Специальный диплом жюри - "Бульмастиф", Анастасия Буковская, Украина

Специальный диплом жюри - "Прощай, Света", Настя Канарева, Украина

Специальный диплом жюри - "Спасите меня, доктор!", Дмитрий Грешко, Украина

Программа Molodist Teen Screen

Победитель - "С - это счастье", Джон Шиди, Австралия

Специальный диплом жюри за лучшую роль - Роза Цант, "Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает", Австрия

Специальный диплом жюри за сценарий - Иероним Марґри, "Клуб уродливых детей", Нидерланды

Программа "Солнечный зайчик"

Победитель - "Суховей", Даниэл Ноласко, Бразилия

Специальный диплом жюри - "Без обид", Фараз Шариат, Германия

Специальный диплом жюри - "Лингва франка", Изабель Сандовал, США, Филиппины

Международный конкурс

Гран-при - "Особые приметы", Фернанда Валадес, Мексика, Испания; "Твой ход", Мириам Верро, Канада

Приз зрительских симпатий - "Двое", Филиппо Менеґетти, Франция, Люксембург, Бельгия

Полнометражный конкурс

Лучший полнометражный дебют - "Мой утренний смех", Марко Джорджевич, Сербия

Специальный диплом жюри - "Совершенно нормальная семья", Малую Рейманн, Дания

Специальный диплом жюри - "Биг детей", Барбара Отт, Германия

Короткометражный конкурс

Лучший короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская, Украина

Специальный диплом жюри - "Среди миндальных деревьев", Мари Лефлок, Бельгия

Специальный диплом жюри - "Праздничный день", София Бост, Португалия

Студенческий конкурс

Лучший студенческий фильм - "Спокойной ночи", Энтони Нти, Бельгия, Гана

Специальный диплом жюри - "Элли", Вивьен Хартманн, Германия

Специальный диплом жюри - "Душенька", Барбара Рупик, Польша

Специальные жюри отметили такие картины:

Экуменическое жюри

Студенческий фильм - "Элли", Вивьен Хартманн, Германия

Короткометражный фильм - "Бульмастиф", Анастасия Буковская, Украина

Полнометражный фильм - "Песня без названия", Мелина Леон, Перу, Испания, США

Специальный диплом жюри - "Твой ход", Мириам Верро, Канада

Жюри FIPRESCI - "Двое", Филиппо Менегетти, Франция, Люксембург, Бельгия, 2019

Почетную награду "Золотой Скифский олень" за вклад в мировое киноискусство получил французский актер театра и кино, режиссер, продюсер и писатель Робер Оссейн.

Победителем международного питчинга Boat Meeting стал проект "Герой нашего времени" режиссера и продюсера Мирака Атабея из Турции.

Специальную награду жюри Boat Meeting получил украинский проект "Нижний горизонт" режиссера Жанны Озирной и продюсера Ирины Ковальчук.

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"Мы смогли сделать 49-ю "Молодость" в условиях пандемии, - сказал со сцены художественный руководитель мероприятия Андрей Халпахчи. - Наша команда проявила себя очень креативно, в этой новой реальности они объединили онлайн с настоящим кинофестивалем. Надеюсь, мы преодолеем все препятствия.

Два года назад в нашем международном жюри был наш друг - художественный руководитель Международного кинофестиваля в Минске. Сегодня вся его команда на баррикадах, под большой угрозой их кинофестиваль. Свободу нашим друзьям в Беларуси".

Фильмом закрытия стала документальная лента Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". Лента впервые в истории украинского кино получила награду в программе американского кинофестиваля "Сандэнс" - за лучшую режиссуру.

"Молодость" - ежегодное кинособытие, основанное в 1970-м. Это один из крупнейших кинофестивалей в Восточной Европе по версии Международной ассоциации кинопродюсеров - FIAPF.

В этом году "Молодость" - один из немногих кинофестивалей мира, который в рамках карантинных ограничений проводит событие в двух форматах: вживую и онлайн. Идет с 22 по 30 августа.

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