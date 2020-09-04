Каждый узнает в героях своих родных - показали трейлер сериала "И будут люди"

Премьера исторического сериала "И будут люди" по роману Анатолия Димарова состоится 14 сентября на телеканале СТБ. Трейлер опубликовали на YouTube.
События происходят на Полтавщине в течение 1901-1932 годов. В центре сюжета - несколько украинских семей. Фильм показывает знаковые в истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти, раскулачивание, Голодомор. Содержит 12 серий, рассказывающих о 12-и персонажах.
Создатели называют проект "эпической драмой, в основе которой - человеческие судьбы на рубеже исторических событий". Обещают, что "на примере судеб главных героев мы увидим, как менялась власть, как продолжалась жестокая классовая борьба и как возрастало национальное сознание украинцев".
"Сейчас мы сталкиваемся с теми же проблемами, переживаниями и драмами, что и наши прабабушки и прадедушки, - говорит руководитель отдела эфирного промо канала СТБ Лидия Панькив. - Это истории о том, как мы, украинцы, живем, как боремся, как верим в время войны. О том, что в нас всегда побеждает любовь - к жизни, стране, друг к другу. О том, что пока существует любовь, не исчезнет Украина и украинцы".
"И будут люди" будут транслировать на СТБ с 14 сентября с понедельника по четверг в 20:15.
Сериал производства кинокомпании FILM.UA создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Режиссер - Аркадий Непиталюк. Авторы сценария - Татьяна Щегельская и Тарас Антипович.
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"Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложная, многогранная и не всегда положительная, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, которые перевернули весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше. Мы должны знать эту историю и черпать из семейных рассказов мудрость. Ведь и сегодня живем в мире, который стремительно меняется, и многие события столетней давности находят свое отражение в настоящем. "И будут люди" – семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных", – говорит креативный продюсер проекта Олеся Лукьяненко.
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