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понедельник, 07 сентября 2020 00:45

Каждый узнает в героях своих родных - показали трейлер сериала "И будут люди"

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Автор: facebook.com
  Исторический сериал "И будут люди" построен в форме саги и через призму жизни обычных украинцев показывает турбулентные этапы ХХ века
Исторический сериал "И будут люди" построен в форме саги и через призму жизни обычных украинцев показывает турбулентные этапы ХХ века

Премьера исторического сериала "И будут люди" по роману Анатолия Димарова состоится 14 сентября на телеканале СТБ. Трейлер опубликовали на YouTube.

События происходят на Полтавщине в течение 1901-1932 годов. В центре сюжета - несколько украинских семей. Фильм показывает знаковые в истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти, раскулачивание, Голодомор. Содержит 12 серий, рассказывающих о 12-и персонажах.

Создатели называют проект "эпической драмой, в основе которой - человеческие судьбы на рубеже исторических событий". Обещают, что "на примере судеб главных героев мы увидим, как менялась власть, как продолжалась жестокая классовая борьба и как возрастало национальное сознание украинцев".

"Сейчас мы сталкиваемся с теми же проблемами, переживаниями и драмами, что и наши прабабушки и прадедушки, - говорит руководитель отдела эфирного промо канала СТБ Лидия Панькив. - Это истории о том, как мы, украинцы, живем, как боремся, как верим в время войны. О том, что в нас всегда побеждает любовь - к жизни, стране, друг к другу. О том, что пока существует любовь, не исчезнет Украина и украинцы".

"И будут люди" будут транслировать на СТБ с 14 сентября с понедельника по четверг в 20:15.

Сериал производства кинокомпании FILM.UA создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Режиссер - Аркадий Непиталюк. Авторы сценария - Татьяна Щегельская и Тарас Антипович.

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"Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложная, многогранная и не всегда положительная, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, которые перевернули весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше. Мы должны знать эту историю и черпать из семейных рассказов мудрость. Ведь и сегодня живем в мире, который стремительно меняется, и многие события столетней давности находят свое отражение в настоящем. "И будут люди" – семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных", – говорит креативный продюсер проекта Олеся Лукьяненко.

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