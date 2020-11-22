"В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко

Автор: Елена Янковская Александр Фразе-Фразенко хотел бы снять фильм о старой Галичине в Америке, которая исчезает

В Америке до сих пор сохранилась старая Галичина, которая спасалась когда-то от Советского Союза за океаном. Об этом рассказывает кинорежиссер, музыкант и писатель Александр Фразе-Фразенко. Он с 2015 года параллельно с Украиной живет в Соединенных Штатах. Поехал туда, чтобы снять фильм о Нью-Йоркской группе украинских поэтов.

"В Америке для меня открылся новый мир. Это как родина, которой я никогда не знал. Я сразу почувствовал себя в своей тарелке. Во-первых, той всей бывшей Галичины, которая в моей крови течет, сейчас в Украине нет, потому что ее уничтожил Советский Союз. Но большая часть ее как раз смогла спастись в Нью-Йорке. И она там до сих пор жива. Именно благодаря этому я почувствовал свое родство с Нью-Йорком. Да и сама Америка мне близка - она ​​фактически построена на принципе Австро-Венгрии: Америка - о свободе, свободомыслии, умении быть собой. Эти все вещи присущи американской действительности. Они были и для нас, галичан, естественными, когда существовала Австро-Венгерская империя, когда была тогдашняя Галичина и еще тот Львов. Фактически эти идеи происходят отсюда, на американской почве их удалось развить.

Галицкий язык Советский Союз приучил воспринимать как сельский говор. Если включить запись, где Андрей Шептицкий говорит, мы услышим реальную галицкую речь. Чуваки за океаном сейчас так же говорят. Это не диалект украинского языка - это другой язык. Там, в Галичине, было свое письмо, словари, учебники, там в частности была латиница - абсолютно европейская ситуация.

Америка ​​фактически построена на принципе Австро-Венгрии: она о свободе, свободомыслии, умении быть собой

В Америке я почувствовал свободу и будто нашел свое происхождение. Там я нашел родину, которой никогда не знал", - признается Александр.

Однако бывшие галичане, которые оказались в Америке с первыми волнами эмиграции - сейчас уже пожилые люди. Поэтому спасенная в свое время Галичина в Америке понемногу исчезает.

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"Это сейчас старики уже. Их дети фактически ассимилировались с американцами. Поэтому Галичина в Америке скоро умрет. Если бы я нашел финансирование и единомышленников, я бы сделал фильм о старой Галичине, которая исчезает.

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Зато мигранты, приезжавшие в Америку в 1990-х - это уже совсем другие люди, украинцы из Советского Союза. У них другой подход к жизни, культура им вообще не интересна. Советский Союз подменял понятия: культуру заменял этнографией, а этнографию оттеснял на обочину. Соответственно, для украинцев Советского Союза украинская культура ограничивается шароварами и вышивкой. Это не культура, это просто одежда. Культура - это литература, искусство, наука, философская мысль. Новые украинские мигранты почти не ходят на фильмы, не интересуются поэзией, музыкой. На фильмы мои в Америке приходят преимущественно американцы, а не украинцы".

Интервью с Александром Фразе-Фразенко читайте в журнале "Країна".

Первый украинский эмигрант в Америке Иван Богдан приплыл с Джоном Смитом в колонию первых поселенцев Джеймстаун в 1608 году. Богдан встретил капитана Смита, когда он воевал с османами, был взят в плен и бежал из него через Украину, Румынию, Венгерское королевство и другие страны. Но крупномасштабная украинская иммиграция в Америку началась только с 1880 года. Украинская эмиграция в США из Закарпатья, Галичины и Буковины началась еще в последней четверти XIX века, приобретя массовый характер в 1890-е и до начала Первой мировой войны. Она продолжалась и в межвоенный период, хотя и в гораздо меньших масштабах. После Второй мировой войны в США переехало около 100 тыс. беженцев из Украины.