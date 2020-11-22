Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене

"Украинцы не знают своих выдающихся людей и не делают ничего, чтобы о них знали в мире", - говорит кинорежиссер и музыкант Александр Фразе-Фразенко. Например, мы до сих пор почти ничего не знаем об одной из выдающихся личностей американского кинематографа украинке Майе Дерен.

"Первая половина ХХ века, немое кино. Отец Майи был коммунистом. Но те первые волны коммунистов, идейных, сразу уничтожали, и они бежали в Нью-Йорк. Майя там выросла и стала кинорежиссером - делала одни из первых авангардных фильмов в истории кинематографа. Она, украинка, - классик мирового кинематографа. В Украине об этом никто дупля не дает. Мало того, недавно у меня был ученик, которого я должен был учить кинематографу, потому что он решил поступить в Карпенко-Карого на кинорежиссуру. Он мне дал посмотреть вступительные тесты. Это такой совок голимый, что просто ужас. И конечно же, там ни слова о Майе Дерен, которую одни из самых выдающихся кинорежиссеров мира называют своим любимым режиссером, которая наиболее на них повлияла. Например, Дэвид Линч. В Нью-Йорке есть кинотеатр имени Майи Дерен на Манхэттене. А в Украине мы даже о ней не слышали", - возмущается Александр Фразе-Фразенко.

Кинорежиссер рассказал, почему, по его мнению, до сих пор ни один из украинцев не получил Нобелевскую премию.

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"Чтобы получить Нобеля, тебя должны знать в мире, должны быть твои книги в свободном доступе в магазинах, переведены на разные языки, ты должен общаться с западными художниками, издателями, критиками, быть в среде, на слуху. Я спрашивал Игоря Калинца: "А вы переписывались хотя бы, может, с кем-то из французских поэтов, или английских?" Ведь Клинец, кстати, даже Элиота переводил с английского. Он сказал: "А зачем?" А это вот вам реальный кандидат на Нобеля.

Но Нобель, как по мне - уже премия вчерашнего дня, не актуально. Кто из украинской должен получить? Да он и получил - Боб Дилан, он же из Одессы, это для вас достаточно Украина? Или если он от вашего совка спрятался в развитой стране, которая способствовала его развитию, а не затравила до смерти, или - что хуже - превратила бы на алкаша и глубоко несчастное существо - если так, то он уже не ваш? Ваш это когда он сдохнет от безденежья и разбитого сердца со словом "Уккррраинааа" на устах, тогда можно назвать его именем какую-то улочку на 3 дома в Брюховичах и финита. Но Дилан сказал, шо нафиг ему и премия нужна, когда представители комитета таки дозвонились до него ".

В 2017 году мировая киносообщество отпраздновала 100-летие Майи Дерен, одной из самых влиятельных фигур американского и мирового киноавангарда. Она изучала хореографию, писала эссе по теории кино, была поэтессой, этнографом-исследователем, актрисой, сценаристкой и режиссером. Причины своего восхищения кинематографом Майя Дерен обозначила так: "Кино - это магическое глаз, больше что-либо способно разглядеть чудеса во всем, на что бы ни посмотрели". Обычно, когда речь заходит об украинском контексте в американском кино, зрители чаще всего вспоминают Милу Кунис и Милу Йовович. Значительно меньше зрители вспоминают о Майе Дерен. Тем не менее, в 1990-м ее главный фильм "Полуденные сети" даже добавили в кинореестр библиотеки Конгресса США, как культурно, исторически и эстетически значимый. А в 2015 году ВВС включили его в топ-100 главных американский фильмов.