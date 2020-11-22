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вторник, 24 ноября 2020 19:35

"Мои предки-французы в Х веке развивали шотландскую корону, а в ХХ - украинский театр" Александр Фразе-Фразенко
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Автор: Валерий Шмаков
  Александр Фразе-Фразенко - кинорежиссер, писатель, музыкант
Александр Фразе-Фразенко - кинорежиссер, писатель, музыкант

Музыкант и кинорежиссер Александр Фразенко рассказал Gazeta.ua историю своего рода, который происходит из Франции. На протяжении веков часть рода оказалась в Америке, часть в России, а в Украину их привлекло желание развивать театр. Первые сведения о роде Фразе известны с Х века.

"Наш род по отцу тянет свою историю с Х века. За полчаса езды к северу от Парижа есть город Фразе - мой семейный город. В Х веке шотландский король приглашает нашу семью в числе других благородных французских родов в Шотландию, чтобы развивать, в противовес английской короне, шотландскую корону. Наш род в числе других французских родов переехал в Шотландию, получил коронный герб и титулы.

Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко
  Город Фразе
Город Фразе

После войн часть нашего рода возвращается обратно на север Франции и скупает больше земель. Часть рода едет в Америку - оседают в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии. А моя ветвь движется в сторону востока - в Австро-Венгерскую империю. Во время французской революции мои предки бегут в Санкт-Петербург - переезжают туда как масоны с определенными миссиями.

Мой шесть раз дед Жорж Фразе выучился на доктора медицины и стал личным врачом царской семьи Николая I. Когда приходит время первых декабристов, то он и его собратья готовят покушение на царя. Покушение проваливается, и их ссылают в Сибирь. Там Жорж Фразе основывает первое в той части мира печатное издание: он там печатает собственные переводы из французских философов.

Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко
  Жорж Фразе был личным врачом царской семьи Николая I
Жорж Фразе был личным врачом царской семьи Николая I

Его сын Николай, оставшийся с семьей в Петербурге, впоследствии основал одну из первых железнодорожных станций в центральной Европе - Радушное. Когда салонные театры начать переформатироваться в профессиональные, его сын со своей женой присоединились к группе Корифеев с Садовским и Заньковецкой. Так семья оказалась во Львове. По тем временам, чтобы попасть во Львов с другой территории тогдашней Украины, нужно было иметь визы. Это была совсем другая страна. Их дети также были театралами.

Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко
  Сын Жоржа Фразе Николай руководил одной из первых в Российской империи зализничниою станциеюу Радушное, также был театральным режиссером, членом союза писателей, дружил с Нестором Махно, который как-то подарил его сыну велосипед
Сын Жоржа Фразе Николай руководил одной из первых в Российской империи зализничниою станциеюу Радушное, также был театральным режиссером, членом союза писателей, дружил с Нестором Махно, который как-то подарил его сыну велосипед

Мой прадед, как и его отец, был театральным режиссером, а своему сыну, моему деду, наотрез запретил играть в театре, мотивируя это тем, что не хочет для сына такой же богемной жизни, какую имел сам. Поэтому мой дед стал строителем, мой отец тоже работает руками. На мне и на моем брату-художнике художественная линия рода восстановилась.

Со стороны моей бабушки по папиной линии тоже классная семья - там русский графский род Паниных. Бабушка родилась в Кишиневе. Они бежали от советов - семья была репрессирована. Некоторые из них все-таки погибли в Сибири. Но ее отец сжег все те грамоты графские и фактически полностью отрекся от своего происхождения. Бабушка об этих вещах только лет десять назад начала говорить. Настолько ей отец это подавил в памяти, что она до старости не могла сложить свою историю. Только под моим давлением начала складывать все пазлы, я ее постоянно расспрашивал. Но, думаю, до конца так и не осознала всего масштаба трагедии.

Автор: предоставил Александр Фразе-Фразенко
  Маленький Александр с дедом Сергеем Евгеньевичем во Львове
Маленький Александр с дедом Сергеем Евгеньевичем во Львове

Хотя ее отец, мой прадед, сделал в Союзе шикарную карьеру строителя. Что тоже символично. Все графские российские рода были масонами. А "франк масон" переводится как свободный каменщик. Прадед был руководителем огромного предприятия, которое строило промышленные объекты. Все равно это масонство вылезло, из метафизики в физику. А его брат, то есть мой двоюродный прадед, Антон Карл Вальтер, первый, кто в совке расщеп атомное ядро ​​и создал водородную бомбу. Второй в мире. Моя бабушка все школьные летние каникулы всегда гостила у него в Харькове, где он возглавлял кафедру физики ", - рассказывает Александр Фразе-Фразенко.

Вторую половину фамилии, говорит он, предки добавили, чтобы их органично воспринимали в украинской среде.

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"Это как раз когда моих предков-театралов пригласили с труппой Корифеев во Львов, то кто-то их подколол, что как с такой не украинской фамилией Фразе можно основывать украинский театр? И мой предок придумал себе псевдоним Фразенко, даже записал его в паспорт. В моей прапрапрабабушки актрисы Антонины Абрамовны была то же фамилия - Фразенко. А ее сын записал себе в паспорт оригинальную фамилию и псевдоним - так получилось Фразе-Фразенко. С того времени оно и осталось. Мой 4-летний сын Эзра тоже Фразе-Фразенко. Как-то мой друг бруклинський мультипликатор Алексей Геврик пошутил: "Такой маленький, а уже Фразе-Фразенко!".

Как и дед, Александр Фразе-Фразенко любит мастерить.

"Я и сам люблю работать руками - придумывать какие-то механизмы, интересуюсь электричеством, механикой, люблю строить. Могу дом построить. Дом я еще не строил, но когда-то построил гитару с нуля, например, или взрослый трехколесный грузовой велосипед с приводом на оба задних колеса . я подарил его бабушке на дачу, чтобы она могла ездить в деревню за продуктами. Также я построил целую семью деревянных духовых инструментов, которые часто использовал в своих записях и на концертах. Еще - различные механические устройства для кино, краны всякие. Мебель делал, как креативную, так и практичную, не для денег, а для себя. В детстве вырезал лобзиком по запчасти трехмерные скелеты динозавров, фигуры ґиґантських мух и пчел. Боингом управлял над океаном. Человек может все, что хочет. Боженька дает всем поровну, то есть - бесконечно, а ты бери, сколько хочешь".

Автор: Валерия Радзиевская
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