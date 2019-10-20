В 1980 КВН был элитарный, а стиль 95-го квартала считался вульгарным

Автор: Сергей Старостенко Эдуард Драч

"В 1980-х годах не было коммерциализации КВН. Тогда КВН был несколько элитарный. А стиль 95-го квартала считался довольно пошлым", - рассказал журналу "Країна" бард Эдуард Драч. Он, как и президент Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога.

"Мы играли не за деньги, а 95 квартал изначально был коммерческим проектом. Мы со своим КВНом рисковали, нашу команду ДМИ, чемпиона Днепра, разбирали на парткоме института за наше выступление. В 1980-х, не было коммерциализации. Для коммерции надо, чтобы заходило всем. А в наше время КВН был несколько элитарный. Стиль 95-го квартала считался довольно вульгарным.

Мы иногда брали на смех партийную пропаганду. Мы не буди диссидентами, но были теми, кто сомневается. Вы говорите так? А может - так? Все: Га-га-га! Все было на любительском уровне. Но в те времена можно было загреметь за то, что ты говоришь.

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В 1987 году на каком-то из наших внутренних КВНов в Днепре мы даже сделали украиноязычное выступление: делали комсомольскую "Энеиду". "Еней був парубок моторний, із неформалів геть проворний, ланцюг собачий одягав і на скаженій дошці грав, що зветься електрогітара". "Троянцы" выходили на сцену в джинсах, в кожаных куртках с феничками, в ирокезах и вышитых рубашках. Такая украинско-панковская форма будущего. Я потом таких персонажей видел в Киеве в 2000-х ", - отметил Эдуард Драч.

Интервью с Эдуардом Драчем читайте в журнале "Країна".

66% украинцев положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-11 октября. Это на 7% меньше по сравнению с сентябрем. Месяц назад его деятельность положительно оценивали 73% украинцев.