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воскресенье, 07 октября 2018 11:05

Уничтоженая картина Бэнкси подорожала вдвое

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Уничтоженая картина Бэнкси подорожала вдвое

Картина уличного художника Бэнкси самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне.

"Девочка с шаром" - граффити Бэнкси, созданное в 2002 году на набережной реки Темзы. На нем изображена девочка, которая роняет шарик в форме сердца. Художник собственноручно изготовил копию на холсте и выставил ее на торги. Неизвестный покупатель согласился отдать за работу 1,04 млн фунтов стерлингов ($1,36 млн). Как только ведущий аукциона объявил окончательную цену, картина опустилась под раму, где ее порезало на мелкие куски.

Бэнкси опубликовал в своем Instagram видео. На нем показывает, как встроил в раму устройство для уничтожения полотна. "Стремление к уничтожению также является проявлением творчества", - подписал художник. Указал, что это цитата Пабло Пикассо. На самом деле она принадлежит российскому анархисту Михаилу Бакунину.

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. "The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso

Допис, поширений Banksy (@banksy)

"Результат аукциона будет только стимулировать покупателей, - цитирует британский журнал Daily Mirror основателя агентства MyArtBroker Джоуи Сара. - После этого трюка покупатель, отдавший за картину миллион фунтов, получит большую отдачу. Стоимость картины возрастет как минимум вдвое".

Бэнкси - английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Кто скрывается под этим псевдонимом - неизвестно. Прославился своими уличными рисунками на социальную тематику.

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Дата
07
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