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среда, 01 августа 2018 21:45

Граффити Бэнкси в Киеве оказались подделкой

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Граффити Бэнкси в Киеве оказались подделкой
Граффити с подписями Бэнкси оказались фейковые. Фото: bigkiev.com.ua

Анонимный уличный художник Бэнкси не рисовал никаких граффити в Киеве.

Об этом заявили представители художника в ответ на запрос журналистов, сообщает агентство "Украинские новости".

На официальную почту Бэнкси прислали фото трех граффити с подписью уличного художника. Они появились на улице Жилянской и Набережно-Крещатицкой. На одном из рисунков изображено мышонок, которое присутствует на многих работах художника-анонима.

"Это не Бэнкси", - ответили в письме.

Граффити появился во время столичного фестиваля UPark, где выступила британская группа Massive Attack. В его состав входит певец Роберт Дель Ная, который, по одной из версий, и является художником Бэнкси.

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Лицо Бэнкси до сих пор не установлено. В конце 1990-х человек действовал как обычный граффити-художник, но позже чтобы иметь возможность бежать от полиции Бэнкси начал использовать трафареты. Благодаря таланту и остро-социальной тематике художник быстро получил популярность как в Британии, так и во всем мире.

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