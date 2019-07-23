Украинский театр выступит на международном фестивале в Великобритании

Автор: misanthrope.com.ua Сатирический спектакль о власти "Король Убю" киевского независимого театра "Мизантроп" попал на международный театральный фестиваль Fringe. Будут показывать в Эдинбурге ежедневно с 1 по 10 августа

3600 спектаклей из более чем 30 стран покажут на международном фестивале театрального искусства Fringe в шотландском Эдинбурге с 1 по 26 августа. Украина будет представлена ​​на мероприятии впервые за более чем 10 лет. Киевский независимый театр "Мизантроп" примет участие в фестивале с постановкой "Король Убю. Спектакль о власти, разыгранный рабами" по мотивам пьесы французского драматурга Альфреда Жарри.

- Для нас это будет второй выезд за границу, - говорит сооснователь театра "Мизантроп", композитор Дмитрий Саратский. - Полтора года назад участвовали в культурной программе Конгресса Инициатив Восточной Европы в польском Люблине. Возили туда танцевальную драму "Три сестры" по пьесе Антона Чехова.

Главный герой спектакля "Король Убю" - драгунский капитан Папаша Убю. По наущению жены устраивает государственный переворот. Захватывает власть в стране. Проводит абсурдные реформы, которыми обедняет людей и казну, по сюжету.

Во Франции пьеса Жарри была впервые поставлена ​​в 1896 году. Образ Убю считается литературной предтечей всех диктаторов XX века. Украинская премьера постановки состоялась в декабре 2017-го.

Убю играют несколько актеров - мужчины и женщины - по очереди. Сцена практически пуста. Центральное место занимает большая ванна. В ней отдыхают, целуются, топят неугодных, складывают трупы, едят из нее.

- "Король Убю" по произведению основателя театра абсурда Жарри - это классика, "Макбет" XX века, - продолжает Саратский.

Почему выбрали из репертуара именно "Короля Убю" для постановки в Эдинбурге?

- Это представление выбрали по двум причинам. Это политическая сатира - то, что интересует людей во всем мире. Образ примитивного и агрессивного тирана Убю актуален. Он олицетворяет самые большие недостатки власти и человечества в целом. Случается в любых формах союзов - от семьи до государства. Для нас этот образ особенно значим, потому что стараемся осмыслить свои отношения с властью. Вторая причина - это представление самое простое с технической точки зрения. Путешествие в Эдинбург дорогое. Декорацию "Короля Убю" будем изготавливать на месте.

Почему важно выступить на фестивале Fringe?

- Это один из крупнейших, известнейших и самых свободных театральных фестивалей в мире. Там нет конкурсной программы и жюри. Каждый театр арендует помещение и показывает спектакль. Участвовать в таком масштабном форуме - интересно и важно, потому что сможем выступить перед публикой со всего мира.

Будете как-то адаптировать спектакль для иностранных зрителей?

- Будем показывать спектакль с некоторыми изменениями. Во-первых, на английском. Во-вторых, сокращаем до одного часа, потому что на фестивале жесткие временные рамки. Кроме того, на мероприятии должна быть открытая публика. Там много форматов стендапа, и они привыкли к тому, что есть коммуникация с залом. Будем больше обращаться к зрителям, настраивать прямой диалог. Это такой нефизический выход из плоскости сцены в аудиторию.

Как готовитесь к показам?

- Подготовка идет сложно, потому что постоянно ищем средства. Основные расходы покрыли - билеты, аренда локаций, визы. Собирали благодаря платформе коллективного финансирования проектов "Спільнокошт", а также друзьям и собственным накоплениям. Все равно не хватает. В общем это путешествие обойдется в более чем $10 тыс. Через несколько дней начинаем репетиции. Сначала в Киеве, а затем в Эдинбурге.

Вы говорили, что украинская театральная сфера в настоящее время переживает возрождение и одновременно находится в изоляции.

- В Украине отсутствуют гастроли ведущих современных европейских коллективов. К нам никто не приезжает. В поп-музыке такой проблемы уже нет. Много фестивалей и концертов, у нас выступают величайшие звезды мировой эстрады. А если назвать 10-15 топовых театральных режиссеров современности, то ни один из них не был в Украине. Разве что сейчас покойный литовец Эймунтас Някрошюс. Молодые, актуальные постановщики здесь не бывают, поэтому наш зритель не видит современных образцов. Практически нет больших театральных фестивалей - только провинциальные, третьего эшелона.

Так же украинские коллективы не имеют возможности ездить в Европу, Америку, Австралию. Есть какое-то мизерное количество зарубежных гастролей, которое никак не влияет на мировое театральное движение. Мы не интегрированы в театральную культуру.

Но в последние пять лет сформировалось серьезное течение негосударственных театров. Их создают более мобильные и активные люди. Если не могут куда-то поехать, то смотрят спектакли на видео. Пытаются менять форму и вообще отношение к этому искусству. Независимые театры становятся движущей силой для всего театрального процесса. Думаю, через некоторое время его прорвет, и мы начнем интегрироваться в мировой авангард, но пока этого нет. Это парадокс.

Почему так?

- Причина только одна - экономическая. У нас государство современный прогрессивный театр не финансирует. Привезти выдающегося режиссера со спектаклем - дорого. Билетами это не окупить. Если мы приглашаем Элтона Джона, можем продать билеты, покрыть его гонорар, и еще останется. А если захотим везти спектакль Яна Фабра, который стоит где-то около того, то на стадионе же его не будут показывать. Это будет зал на 500-600 мест. Как это монетизировать? Сделать билеты по 10-15 тыс. грн? Никто не пойдет. Поэтому только или меценаты, или государство. Государственная политика касательно этого отсутствует. Кинематографом уже занимается, но не театром и не академической музыкой.

В визуальном секторе у нас есть PinchukArtCentre. Это место силы, значимый не только в Украине, а в мире институт. Если бы такая появилась в театре, было бы круто. Пожалуй, единственный в Украине театральный фестиваль, который является актуальным и держит руку на пульсе - ГогольFest. Это известное мероприятие. Но поддержки нет. Основатель Владислав Троицкий каждый раз делает это с огромными сложностями.

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Театр "Мизантроп" будет показывать спектакль "Король Убю" на фестивале Edinburgh Festival Fringe ежедневно с 1 по 10 августа в эдинбургском театре C south на Латтон Плейс.