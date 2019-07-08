Украинский театр не боится говорить о серьезных вещах - театровед Анна Веселовская

Обнародовали шорт-лист из 12 спектаклей, которые прошли в финальную часть Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Будут соревноваться в 6 номинациях - по 2 спектакля в каждой.
Целью мероприятия является создание всеукраинского театрального пространства, налаживание коммуникации, определение тенденций театральной среды.
"Просто поражает спектр театрального искусства и искреннее отношение к нему. Хочется снова и снова встречаться с нашими театрами, - говорит член экспертного совета, театровед Анна Веселовская. - Просмотрела вживую 26 спектаклей со всей Украины. География довольно большая: Киев, Львов, Харьков, Ровно, Одесса и другие".
Из 84 заявок эксперты отобрали 30 постановок, премьеры которых состоялись в прошлом году. В марте-июне путешествовали по городам Украины и просматривали их вживую. Определили 12 претендентов на премию. Их объявили в Киевском национальном академическом театре оперетты.
"Так сложилось, что на протяжении многих лет было пренебрежение украинским театром. Считали, что где-то он лучше, а вот наш - какой-то провинциальный, - продолжает Веселовская. - Стремимся, чтобы знали, любили и ходили в украинские театры. В перспективе видим, что "ГРА" будет не только в столице, но и в других городах. Будет способствовать культурному туризму".
На награду в номинации "лучший драматический спектакль" претендуют постановки "Кориолан" Национального академического драматического театра им. И. Франко и "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
"Это очень серьезные, сложные для восприятия спектакли - они о нашей реальности. Есть привычка что театр - это эфемерное, не о нас. Но номинированные спектакли на самом деле о нашей повседневной жизни. "Кориолан" поставлен по трагедии Шекспира, но это спектакль о войне. О том, как мы проживаем это время. А "Плохие дороги" - о людях, которые живут на линии разграничения на Донбассе. Шесть историй о женщинах.
Конечно, зрители идут в театр больше за развлечением и отдыхом. Но это также территория, где должны говорить о серьезных вещах. Украинский театр не боится это делать".
Финальный этап "ГРИ" состоится с 24 по 29 ноября. Спектакли-номинанты будет оценивать международное жюри. Победители получат диплом и денежное вознаграждение на реализацию нового творческого проекта. Зрители смогут посмотреть 12 спектаклей-финалистов на разных театральных площадках Киева в течение последней недели ноября.
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Шорт-лист нынешнего фестиваля-премии "ГРА" выглядит так:
За лучший драматический спектакль:
1. Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, ОО "Институт исследования театра "Шостий поверх" - "Плохие дороги";
2. Национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Кориолан".
За лучший спектакль камерной сцены:
1. Киевский академический театр на Печерске, ОО "АРС МАГНА" - "Бог резни";
2. Киевский академический театр "Золотые ворота" - "Фрекен Юлия".
За лучший спектакль для детей:
1. Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - "Король Дроздобород";
2. Ровенский академический областной театр кукол - "Пливе човен, казок повен".
За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла:
1. Киевский национальный академический театр оперетты - "Скрипач на крыше";
2. Одесский национальный академический театр оперы и балета - "Орфей и Эвридика".
За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль:
1. Академический театр "Киев Модерн-балет" - "Спящая красавица";
2. Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой - "Правда под маской": "Пульчинелла", "Весна священная".
За лучший поисково-экспериментальный спектакль:
1. Киевский академический театр на Печерске - "Мир в ореховой скорлупе";
2. Одесский академический областной театр кукол - "Бабы Бабеля".
"ГРА" была основана Национальным союзом театральных деятелей Украины в прошлом году.
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