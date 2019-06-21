Украинский театр теней дебютировал на американском шоу талантов

Телеканал NBC показал выступление украинского театра теней в анонсе шоу "В Америке есть таланты".

Телеканал NBC выпустил анонс нового эпизода популярного шоу "В Америке есть таланты", в котором был полностью показан номер черниговского театра теней VERBA.

VERBA стал первым театром теней из Украины, который принял участие в шоу такого масштаба. Как отмечается, среди 40 тыс. поданных заявок для съемок были отобраны только 225 участников.

Артисты театра VERBA уже более 8 лет выступают на больших сценах и телепроектах. Однако участие в американском шоу заставило волноваться даже их, ведь 3 минуты выступления решали всю дальнейшую судьбу коллектива на проекте.

В первом номере артисты решили раскрыть тему близкую каждому украинцу и поделиться ею со всем миром. В ней есть любовь, расставания, потеря и надежда. VERBA SHADOW удалось создать прекрасную историю, но чтобы запомниться зрителям и жюри нужно было показать не просто театр теней. Они представили миру новинку - театр теней 3D. Благодаря этой технике, привычный "плоский" театр преображается в необычное шоу, где артисты выступают не только за экраном в виде теней, но и перед самой аудиторией, что больше вовлекает всех зрителей в шоу. Вдобавок к театру теней и живому выступлению главных героев, были добавлены визуальные спецэффекты, которые подчеркивают настроение и атмосферу происходящего. Это было именно то, чего ждали жюри: свежий взгляд на уже хорошо известный жанр.

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Само шоу проходило в театре Pasadena Civic Auditorium небольшого города Пасадена, в пригороде Лос-Анджелеса. В этом театре проходило множество концертов и мероприятий самого высокого класса. Зал вместимостью почти 3 тыс. человек является местом проведения церемонии Эмми, крупнейших бродвейских мюзиклов и концертов крупнейших звезд.

15, 16 и 23 июня во Львове пройдет ежегодный международный Фестиваль Древней Музыки. Особенностью фестиваля является сочетание в программах композиций древних эпох и современности.