Украинский фильм взял главную награду

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 927
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1467
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1494
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3331
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2196
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1593
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24849
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
5
7
6
7
8
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Назарий Яремчук &quot;поймал&quot; рак после Чернобыля
Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
Знаменитая &quot;Червона рута&quot; была посвящена девушке из Коломыи
Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи
10 лет без Майкла Джексона
10 лет без Майкла Джексона
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Видео
Все видео
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1593
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1548
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2142
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 225
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
понедельник, 01 июля 2019 22:30

Украинский фильм взял главную награду

1 Комментировать
Украинский фильм взял главную награду
"Гуцулка Ксеня" взяла главный приз кинофестиваля в Японии. Фото: Viva.ua

Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" режиссера Елены Демьяненко получил главную награду кинофестиваля Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL в Японии.

Фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля. Отборочная комиссия рассмотрела более 1200 фильмов, которые присылали со всего мира. В программу игрового кино вместе с "Гуцулкой Ксенией" были отобраны пять картин. Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"Замечательно, что первый из новейшей истории кино украинский мюзикл, созданный при поддержке государства, получил международное признание", - подчеркнул глава Госкино Филипп Ильенко.

Гран-при Atami Film Festival 2019 режиссеру Елене Демьяненко вручила звезда японского кино Каори Момои. Как отмечается, над фильмом работала международная актерская команда: Варвара Лущик - Украина, Максим Лозинский - США, Оливье Бонжур - Бельгия, Игорь Цишкевич - США, Олег Стефан - Украина, Екатерина Молчанова - Украина, фрик-кабаре Dakh Daughters, а также группа "ДахаБраха".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней

Фильм был создан по мотивам одноименного произведения Ярослава Барнича - основоположника современной украинской оперетты, творчество которого длительное время в Украине было запрещено. По сюжету из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец парня оставил завещание, согласно которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.

Третий фестиваль "Неделя швейцарского кино" пройдет с 4 по 7 июля в столичном кинотеатре "Октябрь". Покажут 4 фильма 2018-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский фильм взял главную награду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Нашли лекарство от болезни путешественников

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 136693
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 87789
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 57661
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 26659
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 22186
Культура
Дворецкий Бэтмена оказался секретным агентом: главные сериалы июля
Дворецкий Бэтмена оказался секретным агентом: главные сериалы июля Просмотров: 81
Рэпер Logic нашел замену для Eminem
Рэпер Logic нашел замену для Eminem Просмотров: 126
Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер сыграют в фильме о Шерлоке Холмсе
Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер сыграют в фильме о Шерлоке Холмсе Просмотров: 117
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
 Просмотров: 927
Кристен Стюарт сыграла в блокбастере о детективном агентстве
Кристен Стюарт сыграла в блокбастере о детективном агентстве Просмотров: 144
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
10
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 970
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua