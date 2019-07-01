Украинский фильм взял главную награду

"Гуцулка Ксеня" взяла главный приз кинофестиваля в Японии. Фото: Viva.ua

Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" режиссера Елены Демьяненко получил главную награду кинофестиваля Mt.FUJI-ATAMI FILM FESTIVAL в Японии.

Фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля. Отборочная комиссия рассмотрела более 1200 фильмов, которые присылали со всего мира. В программу игрового кино вместе с "Гуцулкой Ксенией" были отобраны пять картин. Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"Замечательно, что первый из новейшей истории кино украинский мюзикл, созданный при поддержке государства, получил международное признание", - подчеркнул глава Госкино Филипп Ильенко.

Гран-при Atami Film Festival 2019 режиссеру Елене Демьяненко вручила звезда японского кино Каори Момои. Как отмечается, над фильмом работала международная актерская команда: Варвара Лущик - Украина, Максим Лозинский - США, Оливье Бонжур - Бельгия, Игорь Цишкевич - США, Олег Стефан - Украина, Екатерина Молчанова - Украина, фрик-кабаре Dakh Daughters, а также группа "ДахаБраха".

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Фильм был создан по мотивам одноименного произведения Ярослава Барнича - основоположника современной украинской оперетты, творчество которого длительное время в Украине было запрещено. По сюжету из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец парня оставил завещание, согласно которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.

Третий фестиваль "Неделя швейцарского кино" пройдет с 4 по 7 июля в столичном кинотеатре "Октябрь". Покажут 4 фильма 2018-го.