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вторник, 25 мая 2021 00:45

Украинский фантастический детектив получил дату премьеры - трейлер

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Украинский фантастический детектив получил дату премьеры - трейлер
Детективный фильм "Посторонний" Дмитрия Томашпольского будут показывать в кинотеатрах с 19 августа. Фото: usfa.gov.ua

Фантастический детектив "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского выйдет в прокат 19 августа. Трейлер появился на YouTube-канале Госкино.

Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления. Дело остается нераскрытым. Пять лет спустя во время приема хвойно-жемчужной ванны пропадает пациентка водолечебницы. За расследование берется инспектор Глуховская, в карьере которой нет ни нераскрытого дела, по сюжету.

Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова и Сергей Калантай.

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В течение прошлого года премьера "Постороннего" состоялась в 14 странах, среди которых Япония, США, Бразилия, Южная Корея, Канада, Норвегия, Португалия, Великобритания, Италия. Ленту пригласили к участию в 22 международных кинофестивалях, где получила 11 наград.

Также вошла в топ-20 лучших фильмов ужасов 2020-го по версии британского издания The People's Movies.

"Интеллектуальный и жуткий "Посторонний" исследует сложные философские вопросы впечатляющим арсеналом киносредств, которые держат зрителя в постоянном напряжении. А потрясающе абсурдный финал заставит сторонников теорий заговора улыбнуться из дебрей своих кроличьих нор", - говорится в отзыве.

Мелодрама "Мы есть Мы рядом" выйдет в прокат 8 июля. Это первый фильм режиссера Романа Балаяна после 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная работа.

На операционном столе хирурга Алексея умирает его 7-летний племянник. Мужчина в отчаянии едет к реке, на их любимое место. Там встречает Марию-Анну, предлагает довезти до города. Странная девушка всюду следует за Алексеем, по сюжету.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Екатерина Молчанова.

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