Первый за 12 лет фильм Балаяна выходит в прокат - трейлер

Автор: Arthouse Traffic Ахтем Сеитаблаев в фильме Романа Балаяна "Мы есть Мы рядом "играет хирурга, у которого на операционном столе умер племянник. Встречает загадочную девушку, которая начинает его везде преследовать - воплотила Екатерина Молчанова. Ленту покажут в кино с 8 июля

Мелодрама "Мы есть Мы рядом" выйдет в прокат 8 июля. Это первый фильм режиссера Романа Балаяна после 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная работа.

На операционном столе хирурга Алексея умирает его 7-летний племянник. Мужчина в отчаянии едет к реке, на их любимое место. Там встречает Марию-Анну, предлагает довезти до города. Странная девушка всюду следует за Алексеем, по сюжету.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Екатерина Молчанова.

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"Эту историю я придумал в 1990 году на пешеходном мосту в Париже. Была об ангеле-хранителе, - говорит Роман Балаян. - Не снимал бы, если бы не экс-министр культуры Евгений Нищук. Долго не делал кино и был счастлив, потому что я король безделья. В ничегонеделании мне равных нет. Встретил меня Нищук и уговорил. Минкульт дал деньги.

Наш оператор Юрий Король предложил специальную камеру Alexa, которых в мире только три. На них всегда очередь на аренду. Снимает черно-белое кино. Такое устройство использовали для оскароносных фильмов "Рома", "Ида". Все режиссеры давно мечтают, чтобы кино вернулось к черно-белому. Когда стало цветное, много потеряло.

Ахтем сам напросился на роль. Мы встретились в Доме кино. Я задавал вопросы, а сам присматривался. Показалось, смогу сделать так, чтобы он ничего не играл. У Сеитаблаева единственное лицо, которое интеллектуально соответствует моему фильму.

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Картину снимали в Киеве в мае прошлого года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю. Даже могу проводить экскурсии по неизвестным многим уголкам.

Мне не нравится украинский в современных фильмах. У нас нет разговорного киноязыка. Во время съемок у меня за плечами стояла Оля Клименко, моя украиноязычная ассистентка. Мы смотрели, что написано в сценарии, сразу придумывали другие реплики. Фактически в каждом кадре менял текст. В "Полетах во сне и наяву" я тоже большинство сцен придумал на площадке".

Премьера "Мы есть Мы рядом" состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в прошлом году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля.

Бюджет - 24 млн грн.

Среди фильмов Романа Балаяна - "Бирюк", "Полеты во сне и наяву", "Храни меня, мой талисман". Предыдущий - "Райские птицы" - вышел в 2008-м. В прошлом году режиссер получил награду "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля за вклад в киноискусство. В этом году вручат Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кинематографа.