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пятница, 19 марта 2021 13:20

Украинскому режиссеру вручат почетную награду за вклад в кино

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Автор: uafilmacademy.org
  Роман Балаян стал первым лауреатом нынешней кинопремии "Золота Дзиґа"
Роман Балаян стал первым лауреатом нынешней кинопремии "Золота Дзиґа"

Режиссер Роман Балаян получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кинематографа. Вручат на церемонии награждения 5-й Национальной кинопремии.

"За карьеру я получил множество наград и премий. Но когда тебя награждают за вклад - это накладывает еще большую ответственность", - говорит постановщик.

Кинокарьера Балаяна берет начало в 1970 году, когда он работал на Киевской киностудии. Режиссерский дебют состоялся в 1973-м. А в 1978 году 3-й фильм "Бирюк" боролся за главный приз Берлинале - "Золотого медведя".

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Работы режиссера - постоянные участники международных кинофорумов класса "А". В 1986-м лента "Храни меня, мой талисман" участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. "Леди Макбет Мценского уезда" была в основном конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне в 1989 году. "Две луны, три солнца" - участник фестиваля в Карловых Варах в 1998-м. В прошлом году картина "Мы есть, мы рядом" соревновалась за награду основного конкурса Варшавского киносмотра.

В предыдущие годы почетной наградой "Золота Дзиґа" отметили актрису театра и кино Ларису Кадочникову, режиссера, сценариста и педагога Вячеслава Криштофовича, кинооператора Юрия Гармаша и актрису Аду Роговцеву.

Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" вручают с 2017-го за профессиональные достижения в развитии украинского кино. В этом году в длинный список претендентов на получение попала 81 киноработа. Отметят победителей в 24 номинациях. В частности, впервые выберут лауреата в категории "Лучший сериал".

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