Выберут лучший украинский фильм и сериал года

В этом году Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" будут вручать в пятый раз. Фото: facebook.com

81 киноработа будет претендовать на получение 5-й Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Таков результат отбора фильмов на соответствие требованиям регламента награды.

В длинный список вошли 21 полнометражная игровая лента, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.

"Обнародование этого списка - это одновременно и наиболее полный обзор национального кинематографа как ретроспектива сделанного за 2020-2021 год, и демонстрация прошлого, настоящего и возможного завтрашнего кино Украины.

Впрочем, объективного анализа так или иначе все равно не удастся сделать, учитывая ряд неоднозначных событий. И пандемию коронавируса. И изменение отношения власти к развитию отечественного кино после избрания нового президента почти два года назад. И первый год деятельности новой руководительницы Госкино Марины Кудерчук. Субъективно же прошлый год является одним из самых примечательных в истории украинского кино, чьи взлеты и падения проявляются ярко, громко и неоднозначно", - пишет для издания "Детектор медиа" кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

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Перечень претендентов:

Игровой полнометражный фильм:

"Атлантида"

"Бесславные крепостные"

"Преданная" (номинации: "Лучшая песня", "Лучшие визуальные эффекты")

"Экс"

"Забытые"

"Сказка старого мельника"

"Мать Апостолов"

"Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения"

"Номера"

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое"

"Предчувствие"

"Пик страха"

"Плохие дороги"

"Сумасшедшая свадьба 2" (номинация "Лучшая песня")

"Наследие лжи"

"Стасис" (международное название - Parthenon)

"Схидняк"

"Тарас. Возвращение"

"Толока"

"Крепость Хаджибей"

"Черкассы"

Короткометражный игровой фильм:

"Immigrant holdem"

"Mute"

"Run away"

"Альфа"

"Бульмастиф"

"Пасха"

"Где моя..."

"Дом, милый дом"

"Жизнь ленивого бездельника"

"ИНО"

"Ковер"

"Монолог. Один"

"Не дома"

"Нетерпимость"

"Объективно"

"Ой!"

"Парикмахер"

"Между теней"

"Схрон"

"Чачьо"

"Если было завтра"

Документальный фильм:

"1944. Крым. Депортация"

"Ау"

"Базиль"

"Байконур. Вторжение"

"Бальный король"

"Бес"

"Борщ. Секретный ингредиент"

"Ваш Василий"

"Веронские сокровища"

"Свадебное наследство"

"В. Сильвестров"

"Зарваница"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Звезда Давида Черкасского"

"Код предков"

"Город, который исчезает"

"Многая лета. Стойко"

"Не все будет хорошо"

"Поезд "Киев-Война"

"Тропами киевских пляжей"

"Обломки"

"Юки"

Короткометражный анимационный фильм:

"Mr.Nox"

"История Украины за 5 минут"

"Монетка счастья"

"Фамилия в кармане"

"Черта"

"Это просто космос"

Полнометражный анимационный фильм:

"Виктор_Робот"

Сериал:

"Вызов"

"Отважные"

"И будут люди"

"Карпатский рейнджер"

"Казаки. Абсолютно лживая история"

"Мама"

"Первые ласточки. Zависимые"

"Сага"

"Секс, Инста и ЗНО (SIZ)"

"Поймать Кайдаша"

Члены Украинской киноакадемии начали голосование за номинантов на "Золоту Дзиґу". Объявят в середине апреля.

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В этом году Национальную кинопремию будут вручать в 24 номинациях. В частности, впервые определят лауреата в категории "Лучший сериал". "В последнее время мы увидели, насколько выросло не только количество, но и качество отечественных сериалов. Украинские зрители увидели драматические подростковые переживания в "Первых ласточках", основанную на повести Ивана Нечуя-Левицкого комедию "Поймать Кайдаша", драмеди о взрослении "Секс, Инста и ЗНО" и другие. Ввиду того, что в теле- и веб-пространстве появились достойные претенденты на звание лучших, Украинская киноакадемия пошла по пути коллег киноакадемий других стран и ввела новую номинацию "Лучший оригинальный сериал", чтобы отмечать достижения и в этой области кинематографа", - говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.