Ирма Витовская сыграла в триллере - трейлер

Трейлер психологического триллера "Между нами" презентовали в сети. Это игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук.
В главных ролях - дуэт актрис Анастасии Пустовит и Ирмы Витовской, которые играют подруг.
"В ленте рассказывается о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует. Героини вынуждены делать этот выбор: Саша касательно собственного мужа, Аня - касательно сына. Драматизм ситуации усугубляется, когда они оказываются вовлечены в историю преступления" , - говорится в анонсе.
Создатели картины обещают мрачную и таинственную атмосферу. Слоган - "Только никому не говори".
В фильме также снялись Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Сергей Детюк, Евгений Ламах. В одной из сцен в полном составе появились музыканты группы "Вагоновожатые", а в саундтрек вошли их песни "Кассета" и "Между нами". Композитор - Антон Байбаков.
Прокат запланирован на зиму 2022-го.
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Лента "Между нами" стала победителем 11-го конкурсного отбора Госкино и получила государственную финансовую поддержку в размере 11,2 млн грн. Производство осуществила компания Up Ua Studio. Съемки прошли в Киеве летом 2020-го.
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