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пятница, 21 мая 2021 00:45

Ирма Витовская сыграла в триллере - трейлер

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Автор: Up Ua Studio
  Анастасия Пустовит (слева) и Ирма Витовская в фильме "Между нами" сыграли женщин, которые опираются друг на друга в поисках путей решения собственных ценностных и эмоциональных проблем. По словам создателей, лента поднимет темы насилия в семье и недостатков судебной системы
Анастасия Пустовит (слева) и Ирма Витовская в фильме "Между нами" сыграли женщин, которые опираются друг на друга в поисках путей решения собственных ценностных и эмоциональных проблем. По словам создателей, лента поднимет темы насилия в семье и недостатков судебной системы

Трейлер психологического триллера "Между нами" презентовали в сети. Это игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук.

В главных ролях - дуэт актрис Анастасии Пустовит и Ирмы Витовской, которые играют подруг.

"В ленте рассказывается о выборе, который приходится делать между близкими и моралью, когда другого варианта развития не существует. Героини вынуждены делать этот выбор: Саша касательно собственного мужа, Аня - касательно сына. Драматизм ситуации усугубляется, когда они оказываются вовлечены в историю преступления" , - говорится в анонсе.

Создатели картины обещают мрачную и таинственную атмосферу. Слоган - "Только никому не говори".

В фильме также снялись Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Сергей Детюк, Евгений Ламах. В одной из сцен в полном составе появились музыканты группы "Вагоновожатые", а в саундтрек вошли их песни "Кассета" и "Между нами". Композитор - Антон Байбаков.

Прокат запланирован на зиму 2022-го.

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Лента "Между нами" стала победителем 11-го конкурсного отбора Госкино и получила государственную финансовую поддержку в размере 11,2 млн грн. Производство осуществила компания Up Ua Studio. Съемки прошли в Киеве летом 2020-го.

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