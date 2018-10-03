Украинская супергруппа выпустила новый альбом

Украинская группа MARU выпустил новый студийный альбом "POMPIDOU". Фото: rock.u

Во вторник, 2 октября, украинская группа MARU выпустил новый студийный альбом "POMPIDOU". Он стал вторым в дискографии коллектива и собрал 10 новых треков, в том числе и представленные ранее синглы: "КОГДА ТЫ ЕСТЬ", "MANIFEST" и "NEZEMNE".

"Название POMPIDOU - это наша музыкальная параллель с парижским музеем, который представляет живопись, скульптуры, фото и различные инсталляции современных художников. Альбом - это своего рода "Картинки с выставки" (фортепианная сюита Модеста Мусоргсокого), только не из музея Помпиду, а с наших чувств, впечатлений и вкусов", - рассказал Денис Дудко, басист и саундпродюсер проекта, пишет obozrevatel.com.

Песни второго альбома по форме стали более лаконичные, не потеряв при этом глубины содержания. Все композиции, за исключением одной, написанные на украинском языке.

"Если в первом альбоме некоторые песни вырастали местами в симфонические формы, то здесь все проще. Но при этом художественность осталась, и мы добавили больше электронных элементов", - добавил Дудко.

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Презентовать новый альбом MARU намерен уже 7 декабря в столичном Caribbean Club. А тем временем диск "POMPIDOU" доступен в iTunes и Google Play Musiс.

11 октября Fontaliza сыграет новый, четвертый по счету, альбом в клубе Bel etage в Киеве. Альбом назвали "Фирменные движения", команда в финальной стадии работы над материалом пластинки - собирает музыкальные и текстовые пазлы. Представить альбом в сети музыканты планируют в сентябре 2018-го за несколько недель до концертной презентации.