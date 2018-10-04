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четверг, 04 октября 2018 21:45

Украинская группа едет в тур по Латинской Америке

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Украинская группа едет в тур по Латинской Америке
Группа Jinger объявила тур по Латинской Америке. Фото: immusicmag.com

Украинская металл-группа Jinjer объявила концерты в 11 городах Латинской Америки.

Тур начнется 27 ноября в Боготе, Колумбия, а 8 декабря завершится в Сан-Паулу, Бразилия.

Концерты также пройдут в Перу, Чили, Аргентине и Уругвае.

Jinjer - вторая украинская группа, которая сыграет тур в Латинской Америке. В 2016-м в странах этого региона выступала группа Stoned Jesus.

Также весной 2019-го Jinjer отправятся в мини-тур по Японии - сыграют в Токио, Осаке и Нагое.

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Группа Jinjer возникла в 2009-м в Горловке Донецкой области. В его составе - вокалистка Татьяна Шмайлюк, гитарист Роман Ибрамхалилов, ударник Влад Уласевич и бас-гитарист Евгений Абдюханов. С 2016 года музыка коллектива выходит на австрийском лейбле Napalm Records. Записали два студийных альбома.

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