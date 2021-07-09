Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Меня часто спрашивают: а когда же будем, как Голливуд? Повторяю: никогда - Владимир Войтенко. Фото: facebook.com

Месяц назад объявили лауреатов пятой Национальной премии "Золота дзиґа". Церемония вручения состоялась 12 июня в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Больше всего наград получила драма "Атлантида" о Донбассе после освобождения от оккупантов. Отметили в шести номинациях: как лучший фильм, за монтаж, режиссерскую и операторскую работу, художника-постановщика и визуальные эффекты.

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Киновед Владимир Войтенко поделился мыслями об основных победителях и состоянии украинского кино.

Согласны с выбором лучшего фильма?

- Голосовал за "Атлантиду", потому что считаю знаковой. Редкий случай, когда украинский фильм изображает не прошлое или настоящее, а будущее. Попытка понять, что будет, когда война с Россией закончится и Украина победит. Думаю, будет еще труднее, чем показано на экране. Но важно, что есть попытка спрогнозировать и почувствовать.

Мы хотим знать на самом деле, что было в прошлом, потому что версий много. Но не каждый может позволить себе подумать или помечтать, что ждет в будущем. А режиссер Валентин Васянович ставит сложный вопрос и пытается на него ответить. Уже поэтому его работа стоит большого внимания и наград.

Большинство лауреатов рассказывают о Донбассе. Почему эти ленты не особо интересны широкой аудитории?

- Это вопросы к человеку, его природе. А кому нравится мучиться и переживать? Сложно все время находиться в стрессе. Всем хочется жить в мире, счастье, и хрущи над вишнями гудят.

Однако устать можно от многого, но оно никуда не исчезает. Здесь в Киеве вроде все спокойно. А километров за 600-700 стреляют, и люди гибнут. Кино об этом напоминает.

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Я не смотрю много сайтов в интернете. Но когда появляется новость, что погиб боец, открываю и читаю, кто он и откуда, что это за человек. За этим же стоит наше прошлое, настоящее и будущее. Поэтому не удивляюсь, что так много фильмов о войне.

Чего не хватает украинскому кино?

- Темы самом деле не в кинематографе - они в жизни. Вот говорят, чего ты не снимаешь комедию или еще что-то. Но это зависит от того, как человек чувствует мир. Можно по-разному. Как Шекспир или как Бернард Шоу.

Что значит "не хватает"? А мы с вами добавим того? Всегда хочется большего, конечно. Но какой-то процесс есть. Кино - самое затратное из искусств. Надо просто, чтобы была возможность выпускать фильмы. Для этого нужна государственная поддержка, как в Европе. А люди, которые будут снимать, найдутся.

Насколько довольны состоянием отечественного кино сегодня?

- Разве что на кладбище будем довольны всем. Конечно, нет. Но вспомните 1990-е и "нулевые". Современное украинское кино началось только в 2010-х. На сотню лент может быть пять шедевров. Не бывает иначе. К счастью, у нас пока именно так. Что-то появляется. Меня часто спрашивают: а когда же будем, как Голливуд? Повторяю: никогда.

Согласны ли, что нужно больше зрительских фильмов?

- Украинцы смотрят свое. Лидеры проката - "Я, ты, он, она" и "Сумасшедшая свадьба". Это реальные примеры успешных комедий. Но факт в том, что массовый кинематограф - низкого уровня, как бы мы ни хотели другого.

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Знакомый ставил сетку на телевидении. Результаты показательны - чем хуже кино, тем более высокий имеет рейтинг. Поэтому не стоит удивляться, что самые большие сборы будут у "Сумасшедшей свадьбы". Это норма. Вопрос в том, чтобы вырастить что-то еще на этой почве.

Знаете, почему Зеленского избрали президентом? Потому что люди смотрели "Слугу народа". Глянул серий три-четыре и теперь понимаю, почему за него проголосовали. Кино - это мечта.

Лучшим сериалом выбрали "Поймать Кайдаша". Можно назвать примером трагикомедии, которая адекватно показывает нашу жизнь и срезонировала с аудиторией?

- Проголосовал за "Поймать Кайдаша". Повесть Ивана Нечуя-Левицкого - уже более 100 лет как о наших реалиях. А уровень сериала на много голов выше, чем все остальные на нашем телевидении. Потому что правдиво отразил, как на самом деле живем.

Зачем по Шекспиру столько раз ставят пьесы и снимают экранизации? Потому что оно универсально. Ты сейчас смотришь так, а потом под несколько другим углом. Резонирует, хотя время и обстоятельства меняются. Вроде все разное, но какие-то вещи одинаковы.

"Кайдаши" тоже остаются актуальными. Нечуй-Левицкий - это Шекспир для Украины.

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Я всегда был поклонником осовременивания классических произведений. Например, когда австралийский режиссер Баз Лурманн разыграл "Ромео и Джульетту" как криминальную историю о бандитах 1990-х где-то в Майами.

Если Шекспира можно перенести в наши дни, то почему же не Нечуя-Левицкого? Сценаристка Наталья Ворожбит так же талантливо помещает историю двух поколений семьи Кайдашей в 2005-2014 годы и говорит о том, что нас волнует сегодня. Так и надо адаптировать давнюю литературу. Надо просто уметь это делать. Наталья - одна из немногих, кто может. У нее есть это ощущение. Недаром получила "Золоту дзиґу".

Какую премьеру ожидаете больше всего?

- Лет семь жду полнометражный дебют Марины Вроды "Степное". Она вторая обладательница "Золотой пальмовой ветви" от Украины за короткий метр "Кросс".

"Степное" - семейная история, основанная на собственных воспоминаниях. Но на самом деле это о нас. Когда художники говорят, как у них под ребром болит, идет речь о том, как у Украины под ребром болит.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни пожилого человека, который приезжает на хутор Степное ухаживать за больной матерью. Когда-то нужный обществу и семье инженер, он теперь является усталым и разочарованным человеком, живущим скорее по инерции.

Производство вроде уже завершено. Когда режиссера встречаю раз в три месяца, говорю: "Марина, где? Покажите".

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"О героях проще писать. Они понятны. На войне есть плохие и хорошие. Мы сражаемся за правое дело. А вот истории об отношениях строятся на полутонах, знании психологии. Есть много социальных вопросов. Друг друга прессуем ежедневно. Вижу много материалов о домашнем насилии и токсичных отношениях. Важно об этом говорить. Хочу, чтобы на эту тему сняла Наталья Ворожбит, у нее точно получится Именно массовое кино способно менять общество. Должно быть хитрое. Понравиться зрителям, но при этом осторожно, без давления показать, как должно быть. В мировом кинематографе десятилетиями навязывали мысль, что все проблемы бедной золушки решает принц. Можем начать с этой истории. Но сделать непредсказуемый финал для зрителя, который ожидает, что все закончится свадьбой", - говорить в интервью Gazeta.ua журналистка и сценаристка Екатерина Городничая.