Кто является главной надеждой украинского кино

Автор: facebook.com Сериал "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит не просто интересно адаптировал нашу классику. Наконец-то увидели отражение себя на телеэкране - Виталий Гордиенко

Церемония вручения пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа" состоялась 12 июня в столичной локации PM Hall Terrace. Отметили кинематографистов в 23 номинациях.

О лауреатах во время мероприятия пообщались с блогером и актером, автором YouTube-канала "Загін Кіноманів" Виталием Гордиенко.

Больше всего наград взяла драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Шесть статуэток, в частности за лучший фильм. Действие происходит в 2025-м. Украина победила в войне с Россией, но Донбасс практически разрушен. Ветеран Сергей помогает волонтерской организации находить неопознанные тела солдат, по сюжету. Почему именно такой выбор сделали киноакадемики?

- "Атлантида" заслуживает все свои награды. Однозначно выделяется как один из лучших фильмов года. Это актуальная лента о послесловии войны. Затянутые статические кадры подчеркивают протяженность ситуации. Проблема не решится быстро. После того, как все "просто перестанут стрелять", нам придется разгребать последствия.

Донбасс у Васяновича - глубокая рана, которую надо залечить. Но показывает еще светлое будущее. Через пять лет выигрываем войну, все на Донбассе общаются на украинском. Главный посыл: несмотря на беды, разруху и смерти, любовь спасет в любой ситуации.

Событий в ленте мало, а эмоций много. Каждый кадр - картина, где герои оживают и что-то делают. После просмотра ярче чувствуешь этот мир, концентрируешь внимание на простых вещах, в которых находишь прекрасное. "Атлантида" прежде всего нужна нам, а не американцам или европейцам. Чтобы понимать, что идет война. Увидеть, какой путь ждет нас в будущем.

Интересно, что сам Валентин отмечал абсурдность некоторых номинаций, в которых ему отдали победу. Например, за монтаж. Потому что склеить 27 фрагментов - это не сравнить с любым другим игровым кино, где гораздо больше сцен.

Конечно, хотелось бы большего разнообразия. Большинство номинаций Национальной кинопремии крутятся вокруг двух фильмов. Но в Украине не выпускаются сотни картин, из которых можно выбирать. Во-вторых, именно эти забрали внимание аудитории. Не так в бокс-офисе, как среди экспертов и профессионалов.

На втором месте по количеству призов - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит. Имеет четыре статуэтки. Содержит пять историй о жителях Донбасса и украинских военных.

- Можно внести в зал славы украинского кинематографа. Еще один яркий пример, как раскрывать тему Донбасса под совершенно другим углом. С напряжением и противоречиями, но без пафоса. Ворожбит подмечает малейшие тонкости существования общества. Держит внимание благодаря реальности происходящего на экране. Настоящим ситуации, о которых слышала у линии разграничения. Диалоги такие, как в жизни. С матом после каждого слова. Актерские работы на голову выше большинства в отечественном кино. Не играют, а действительно живут в кадре. Автор показывает: если мы окажемся в подобных обстоятельствах, то неизвестно, как будем себя вести. Поэтому нужно быть более человечными.

Что объединяет "Атлантиду" и "Плохие дороги"?

- Оба фильма - нестандартные. Предлагают новые мысли и решения. Не такие, как смотрю обычно. Без надоевших одинаковых ходов.

Просто поднять весомую тему - недостаточно. Как например, берут биографию Василия Стуса, снимают "Запрещенного" и думают, что этого хватит. На самом деле нет. Нужно еще и подать небанально. Васяновичу и Ворожбит удалось.

Такое впечатление, что результаты премии не совпадают с интересами массовой аудитории.

- Люди ходят больше на зрительское кино. Соответственно, в прокате Дзидзьо и Оля Полякова будут выигрывать у Васяновича. Но в то же время есть Тарантино. Популярный, но не снимает для этого Джей Ло в своих фильмах. Надеюсь, в Украине придет тот этап, когда люди будут голосовать за хорошие ленты, а не те, в которых знают актеров.

Мне кажется, нынешний этап стоит пройти и двигаться дальше. Создаются условия для кинопроцесса, который должен у нас быть. Потому что пока что можем выйти на улицу и спросить у людей: "Вы слышали о премии "Золотая дзиґа"? Скажут: "Что это такое?" Надо больше пиара нашей киноиндустрии. Этим и я стараюсь заниматься в свою очередь.

Большинство лауреатов связаны с темой российско-украинской войны. С одной стороны, вполне понятно и оправданно. Но не интересует ли зрителей что-то другое, кроме этого?

- Видим, что аудиторию действительно интересует что-то другое. Это показывает "Приз зрительских симпатий" фильму "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое". Но должны говорить и поднимать больше на общественный дискурс именно ленты о войне. Так как внимание общества к этим событиям исчезает. Люди привыкают. Такие мероприятия, как "Золотая дзиґа", как раз должны способствовать новой волне обсуждений темы. Говорить сейчас "не интересна война" - по меньшей мере странно.

Люди не хотят, чтобы им напоминали, особенно в формате кино?

- Нужно напоминать. Потому что когда война придет к ним, сами вспомнят об этом.

Что думаете о сказке "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", которая набрала наибольшее количество голосов зрителей?

- Один из худших отечественных фильмов. Бюджет - около 30 млн грн, но качество графики вызывает вопрос, куда делись деньги. Такое мог нарисовать любой прокачанный ютубер. Все, что помню об этом кино: странные визуал, грим и игра исполнителя роли Черта. Образ вселенского зла списан с голливудского кинематографа.

Автор сценария, сказочник Сашко Лирник меня в комментариях убеждает, что я не прав, а его фильм гениален. До сих пор причем. Но вживую улыбается и ничего не говорит.

Прокат свидетельствует о том, что людям подобное интересно. Голосуют прежде всего билетом, который покупают, чтобы посмотреть. Для меня это странно, грустно и обидно. Но так всегда было. Очередной "Форсаж" будет собирать больше, чем Ной Баумбах.

Самой кассовой украинской премьерой прошлого года стали "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Не было ли бы логичнее, если бы получили "Приз зрительских симпатий"?

- Да, странно, что не победили. Это кино определенным образом изменило нашу индустрию. Привлекло к ней больше внимания. Раньше люди думали, что у нас снимают или попсу со звездами, или какой-то артхаус. А сейчас они такие: "О, интересная и не тупая комедия". И критики, и зрители заценили. Лукич показал, что Украина может создавать хорошее зрительское европейское кино.

В этом году впервые выбирали лучший сериал. Им стал "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого. Рассказывает о двух поколениях семьи Кайдашей из села Семигоры в 100 км от Киева. События разворачиваются в течение 2005-2014 годов. Почему победил?

- Можно было бы отдать победу любому номинанту. "Первые ласточки. Zависимые", "Казаки. Абсолютно лживая история", "И будут люди" - также хорошие работы. Показывают, что отечественное телевидение тоже развивается.

Но "Кайдаши" заслуженно получили награду. Стали феноменом нашего времени. Можем увидеть по хайпу, который поднялся вокруг. Люди взялись за просмотр на карантине и такие: "Вау, что-то новое".

Сериал не просто интересно адаптировал нашу классику. Наконец-то увидели отражение себя на телеэкране. Многие знакомые говорили: "Посмотри, это именно так, как у нас в селе было. Знаем все эти ситуации".

Так и надо снимать. О нас, а не каких-то эфемерных супергероев. Для нас, а не для Европы, например. У Ворожбит вышли два успешных проекта о настоящем за один год. Она - главная надежда украинского кино. Ее также заслуженно наградили наградой "Открытие года".

Украинская киноакадемия основала "Золоту дзиґу" в 2017-м. Вручают за профессиональные достижения в развитии украинского кино. В предыдущие годы главную награду за лучший фильм получали "Гнездо горлицы", "Киборги", "Донбасс" и "Мои мысли тихие".