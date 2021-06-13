Объявили победителей украинского "Оскара"

Объявили лауреатов национальной кинопремии "Золотая Дзига". Церемония состоялась в КВЦ "Парковый". Ведущими были Дарья Трегубова и Олег Панюта.

Больше всего статуэток получила драма Валентина Васяновича "Атлантида".

Полный список победителей

Лучший фильм: "Атлантида", Валентин Васянович.

Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Г. Ильенко) Валентин Васянович, "Атлантида".

Приз зрительских симпатий: "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое", Михаил Костров.

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Лучшая мужская роль: Юрий Кулинич ( "Плохие дороги").

Лучшая женская роль: Марина Кошкина ( "Забытые").

Лучшая мужская роль второго плана: Игорь Колтовский ( "Плохие дороги").

Лучшая женская роль второго плана: Оксана Воронина ( "Плохие дороги").

Лучшая операторская работа: Валентин Васянович ( "Атлантида").

Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко ( "Атлантида").

Лучший сценарий: Наталья Ворожбит ( "Плохие дороги").

Лучшая музыка: Антон Байбаков ( "Черкассы").

Лучшая песня: "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ( "Виктор_Робот"). Музыка - Антон Байбаков, слова - Марыся Никитюк.

Лучший документальный фильм: "Земля голубая, будто апельсин".

Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова): "Бульмастиф".

Лучший короткометражный анимационный фильм "История Украины за 5 минут".

Лучший игровой сериал: "Поймать Кайдаша", Александр Тименко (СТБ).

Лучший дизайн костюмов: Галина Отенко, Керо Мария ( "Толока").

Лучший грим: Мария Петровская ( "Бесславные крепостные").

Лучший звук: Игорь Барба, Борис Петер ( "В. Сильвестров").

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Лучший монтаж: Валентин Васянович ( "Атлантида").

Лучшие визуальные эффекты: Алексей Москаленко ( "Атлантида").

Открытие года: Наталья Ворожбит.

Премия за вклад развития украинского кинематографа: Роман Балаян.

"Золотую дзиґу" вручают с 2017-го за профессиональные достижения в развитии украинского кино. В этом году определяли лауреатов в пятый раз - в 23 номинациях.