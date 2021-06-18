Ушел на фронт из Днепропетровска, а после плена вернулся в Днепр

Автор: facebook.com Валентину Васяновичу вручили четыре награды "Золота дзиґа" за драму "Атлантида". Отметили за лучший фильм, монтаж, режиссерскую и операторскую работу. Всего у картины - шесть статуэток

Драма "Атлантида" получила шесть наград Национальной кинопремии "Золота дзиґа 2021". В частности, в номинации "Лучший фильм".

В фильме снимались ветераны и волонтеры. Действие происходит в 2025-м, после победы Украины в войне с Россией. Донбасс вернулся, но экологическая катастрофа отравила землю и воду. Военный Сергей возвращается в родные места. Ищет мотивацию, которая удержит на этой территории. После закрытия местного металлургического завода присоединяется к волонтерам "Черного тюльпана", которые разыскивают тела погибших. Встречает бывшего парамедика Катю, по сюжету.

Автор "Атлантиды" - Валентин Васянович. Он режиссер, сценарист, сопродюсер, оператор и монтажер фильма. Рассказал Gazeta.ua о специфике своего режиссерского метода, реакции зрителей и следующей работе.

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Сколько у вас "Золотих дзиґ"?

- Дома одна стоит за операторскую работу к ленте "Уровень черного". А сейчас еще четыре прибавилось за "Атлантиду". Надо с этим что-то делать, потому что некуда ставить.

Как удается сочетать разные творческие роли?

- Мне просто так проще работать. Счастлив, что могу себе позволить контролировать процесс на всех этапах и ни с кем не делиться удовольствием.

Работа над фильмом - это максимально аналитический процесс, бесконечный поиск. В одной голове легче все это соединить и родить концепцию, найти нужную мизансцену. Не надо вербализировать вещи, которые не знаю. Объяснять, когда у меня нет решения. Например, если бы был другой оператор, началась бы война видений. А я хочу избежать этого.

Могу сидеть один и придумывать. В частности, пишу мануал для мизансцены. Общий план: персонаж пошел туда, сделал то - только действие. И ты чувствуешь - работает или нет.

Чем "Атлантида" задела иностранного зрителя?

- Возможно, формой повествования. Это длинные мизансцены, но внутри них происходит травматическое действие, и герой меняется во вроде бы статичном пространстве.

Насколько понимают через фильм, что у нас происходит?

- Перед показом всегда есть пару слов. Моя цель - выйти к аудитории и объяснить. Говорю: идет война России против Украины. Обозначаю эти проблемы, после чего люди смотрят кино.

Как работали над сценой любви?

- Конечно, немного переживал за этот эпизод с начала съемок. Было трудно не актерам объяснить, что должны это делать. В конце исполнители уже поняли, что работаем для какой-то серьезной работы. Они это приняли и согласились легко.

Почему выбрали непрофессиональных актеров?

- Мне нужны были глаза, которые видели смерть.

Такое ощущение, что у нас реальность настолько интересна и драматична, что не нужно ничего придумывать.

- Надо брать реальные события и переносить на экран. Показывать людям в более сконцентрированной форме. Напоминать о страшных вещах, которые у нас происходят. Война, несовершенства политической, социальной системы. Об этом должны говорить. Потому что кино - инструмент, который немножко меняет мир и предлагает задуматься над решениями.

Довольны ли отзывами на ленту?

- Были невероятно теплые разговоры со зрителями. На фильм ходили люди, имеющие опыт боевых действий. Одобрительно реагировали. Подтвердили, что посттравматический синдром протекает именно в таком темпе, как сделана наша картина. Не резкие изменения, а медленная атмосфера, которая тебя затягивает, подавляет, а потом взрываешься.

Массовый зритель будто бы не очень заинтересован смотреть о войне.

- Не могу заставить человека пойти в кинотеатр на фильм о войне. Если не готов, не хочет - то и не надо этого делать. У нас широкая аудитория. Полмиллиона украинцев прошли войну на Донбассе. Это мощная аудитория, которая знает, о чем идет речь. А тех, кто не воспринимает этот факт - не хочется оскорблять.

Если бы у нас с первого класса кинематограф преподавали в школе, была бы другая история. Как например, во Франции. Они учатся воспринимать эти визуальные образы. Когда взрослеют, становятся зрителями подобного кино. Это же круто.

Автор: Arthouse Traffic Актер, бывший разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук в фильме "Атлантида" сыграл ветерана войны на Донбассе. После закрытия металлургического комбината ищет другую работу в опустошенном регионе. Становится волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан"

Какой ваш следующий проект?

- "Отблеск" с Романом Луцким в главной роли. Фильм о герое, травмированном войной. Он хирург. Осенью 2014-го попадает в плен в МГБшную тюрьму - условную "Изоляцию". Его там психологически уничтожают. Зимой освобождают по обмену. Ушел из Днепропетровска, а возвращается в Днепр. Дома пытается понять, может ли вообще с такой травмой жить и как. Стремится найти контакт с 12-летней дочерью. Наблюдаем, что будет дальше. Интересно, выгребет ли он, за что зацепится, что его поддержит.

Что было толчком к созданию?

- У нас есть дом за городом с большим окном. Туда весной влетел голубь и разбился. Моя дочь Ника это видела. Решили похоронить. Ситуация натолкнула на разговоры о смерти, теле, душе, можно ли оживить, навсегда ли это. Я сразу взял камеру. Предложил Нике сыграть небольшую сцену, которая стала тизером к ленте.

Как объединили с темой Донбасса?

- Герой получил травматический опыт - приезжает разрушенный. Повторяется та же история с голубем. Дочь, которую сыграла Ника, начинает реагировать, рефлексировать. Он пытается успокоить. Хотя это все накладывается на его опыт, и ему трудно об этом говорить. Ищут выход из ситуации.

Как выбрали Романа Луцкого?

- Сразу, как только подумал об исполнителе роли. Когда пригласил на пробы, даже персонажа под него изменил. Понял, что он не соответствует тому, которого я сначала представил. Придумал герою другую профессию и историю.

Как проходили съемки?

- Снимали в Киеве. Но на фоне добавляли заоконные кадры Днепра. Процесс такой же, как во время "Атлантиды". Есть какая-то примерная структура. Начинаешь двигаться. Понимаешь, что надо менять направление. Разворачиваешься. Все происходило фактически наугад.

На каком этапе производства фильм?

- Почти готов. Монтажный период. Еще надо звук доработать, постпродакшн немного.

Когда выходит?

- Мировая премьера состоится осенью на кинофестивале. Затем последуют другие кинофорумы. А там увидим, какая динамика будет, и когда в Украине покажем. Возможно, опять на год затянется.

Автор: facebook.com Актер Роман Луцкий (слева) в ленте "Отблеск" играет врача-добровольца. Пытается приспособиться к мирной жизни после возвращения из плена

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Церемонию вручения "Золотої дзиґи" в этом году в пятый раз. Проходила в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый" 12 июня. Кинематографистов отметили в 23 номинациях. "Атлантида" заслуживает все свои награды. Однозначно выделяется как один из лучших фильмов года. Это актуальная лента о послесловии войны. Затянутые статичные кадры подчеркивают протяженность ситуации. Проблема не решится быстро. После того, как все "просто перестанут стрелять", нам придется разгребать последствия. Донбасс у Васяновича - глубокая рана, которую надо залечить. Но показывает еще светлое будущее. Через пять лет выигрываем войну, все на Донбассе общаются на украинском. Главный посыл: несмотря на беды, разруху и смерти, любовь спасет в любой ситуации. Событий в ленте мало, а эмоций много. Каждый кадр - картина, где герои оживают и что-то делают. После просмотра ярче чувствуешь этот мир, концентрируешь внимание на простых вещах, в которых находишь прекрасное. "Атлантида" прежде всего нужна нам, а не американцам или европейцам. Чтобы понимать, что идет война. Увидеть, какой путь ждет нас в будущем, - говорит блогер и актер, автор YouTube-канала "Загін Кіноманів" Виталий Гордиенко.