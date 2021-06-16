Большинство фильмов о Донбассе. Не хватает Крыма - кинокритик

Автор: Arthouse Traffic Фильм о Донбассе после войны "Атлантида" признали лучшим на церемонии награждения нынешней Национальной кинопремии "Золота дзиґа"

Лучшие украинские фильмы года продолжают рефлексировать на тему Донбасса.

Так считает кинокритик Денис Буданов. Поделился впечатлениями от результатов пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Церемония вручения проходила в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Больше всего призов получила драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Победила в шести номинациях, в том числе как лучший фильм. Четыре награды - у ленты "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.

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"Большинство лауреатов показывают, что больше всего освещаем российско-украинскую войну. Визионерская, сухая, скупая "Атлантида" и более зрительские и понятные "Плохие дороги" - это большой мастер-класс.

Кроме них, отметили драму "Забытые" об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске. Документалку "Земля голубая, будто апельсин" о семье из городка Красногоровка в прифронтовой зоне. Короткометражку "Бульмастиф" о ветеране, который пытается вернуться к нормальной жизни.

Боевые действия всегда побуждают к рефлексии в кино. Так же было в США во время Вьетнамской войны", - говорит Буданов.

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По мнению кинокритика, не хватает фильмов о Крыме.

"Это не горячая точка, как Донбасс. Закрытая территория, которую оккупировали и теперь она будто сама по себе. Есть только слабые попытки вроде картин "Домой" с мечтой крымских татар о полуострове и возврате к нему и "Черкассы" о героической обороне тральщика.

Были еще документальные работы о Крыме, но совсем тихо прошли. Вообще большинство премьер практически не доходят до зрителя. Среди игровых также. Мало кто смотрел "Атлантиду" и "Плохие дороги". Обидно, потому что классные ленты", - добавляет эксперт.

События фильма "Атлантида" происходят в 2025-м. Украина победила в войне с Россией, но Донбасс практически разрушен. Из-за экологической катастрофы регион признан непригодным для проживания. Ветеран Сергей возвращается в родные места. Не хочет ехать с малой родины. Помогает волонтерской организации находить неопознанные тела солдат, по сюжету. "Плохие дороги" состоят из пяти новелл о жителях Донбасса и украинских военных. События разворачиваются в 2015-м. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.