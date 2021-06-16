Большинство фильмов о Донбассе. Не хватает Крыма - кинокритик

Лучшие украинские фильмы года продолжают рефлексировать на тему Донбасса.
Так считает кинокритик Денис Буданов. Поделился впечатлениями от результатов пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Церемония вручения проходила в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Больше всего призов получила драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Победила в шести номинациях, в том числе как лучший фильм. Четыре награды - у ленты "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.
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"Большинство лауреатов показывают, что больше всего освещаем российско-украинскую войну. Визионерская, сухая, скупая "Атлантида" и более зрительские и понятные "Плохие дороги" - это большой мастер-класс.
Кроме них, отметили драму "Забытые" об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске. Документалку "Земля голубая, будто апельсин" о семье из городка Красногоровка в прифронтовой зоне. Короткометражку "Бульмастиф" о ветеране, который пытается вернуться к нормальной жизни.
Боевые действия всегда побуждают к рефлексии в кино. Так же было в США во время Вьетнамской войны", - говорит Буданов.
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По мнению кинокритика, не хватает фильмов о Крыме.
"Это не горячая точка, как Донбасс. Закрытая территория, которую оккупировали и теперь она будто сама по себе. Есть только слабые попытки вроде картин "Домой" с мечтой крымских татар о полуострове и возврате к нему и "Черкассы" о героической обороне тральщика.
Были еще документальные работы о Крыме, но совсем тихо прошли. Вообще большинство премьер практически не доходят до зрителя. Среди игровых также. Мало кто смотрел "Атлантиду" и "Плохие дороги". Обидно, потому что классные ленты", - добавляет эксперт.
События фильма "Атлантида" происходят в 2025-м. Украина победила в войне с Россией, но Донбасс практически разрушен. Из-за экологической катастрофы регион признан непригодным для проживания. Ветеран Сергей возвращается в родные места. Не хочет ехать с малой родины. Помогает волонтерской организации находить неопознанные тела солдат, по сюжету.
"Плохие дороги" состоят из пяти новелл о жителях Донбасса и украинских военных. События разворачиваются в 2015-м. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.
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