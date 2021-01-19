Украинцы и словаки сняли сериал о славянах

Исполнительница главной женской роли Полина Носихина - самая молодая в актерской команде. Снимается с четырех лет. В фэнтези-сериале "Славяне" воплотила травницу с магическими способностями Драгу.. Фото: Facebook

Вышел трейлер украинского-словацкой исторического сериала с элементами фэнтези "Славяне". Имеет 12 серий.

Юная травница Драга, обладает магическими способностями, находит в лесу раненого чужака. Он не может вспомнить свое прошлое. Пытаясь помочь, Драга навлекает на себя гнев местного жреца. В то же время местные лидеры заняты разделением властей, на селения надвигается внешний враг - кочевники, по сюжету.

Действие происходит в горных поселениях славян VII в. н.э. В основе фильма лежат традиции и мифология древних славян: языческие обряды, дикие гуляния, охотники с луками и земледельцы.

Снимали в селе Деныши под Житомиром. Места съемок планировали превратить в туристические объекты, однако декорации изуродовали.

Режиссеры: Петер Бебьяк, Михал Блашка, Сергей Санин, Олег Стахурский.

Главный саундтрек записали словацкие исполнители Яна Киршнер и Штефан Штец. Называется "Любовь не умирает".

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Владислав Чабанюк из села Легедзино Тальновского района Черкасской стал режиссером и сценаристом первой народной исторической фэнтези-фильма "Черный Казак". В интервью Gazeta.ua он рассказал, как шла работа над проектом, к которому присоединились почти 500 волонтеров.