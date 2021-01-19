"На время съемок актрисе было 6 лет. Когда дошли до озвучки, исполнилось 16"

Владислав Чабанюк из села Легедзино Тальновского района Черкасской стал режиссером и сценаристом первой народной исторической фэнтези-фильма "Черный Казак".

В интервью Gazeta.ua он рассказал, как шла работа над проектом, к которому присоединились почти 500 волонтеров.

"В 2008 году друзья-киношники привезли в наше село Сашка Лирныка. На Старый Новый год в полупустом доме культуры он рассказывал свои сказки. Остался ночевать. Тогда и возникла идея снимать фильм на основе одной из его сказок", - рассказала Владислав Чабанюк.

"Для фильма выбрали "Сказку о черном казаке, вдове Анне Шуличке и Страшное заклятие". События разворачиваются в XVII веке. Оружие дал киевский клуб военных реконструкторов "Росичи". Основные костюмы - Руслан Павлюк, который руководит киевской мастерской "Шляхетний одяг". Сам привозил их на съемочную площадку, вечером забирал, чистил и снова привозил. Также сыграл одну из главных ролей", - добавил он.

Чабанюк подчеркнул, что это был волонтерский проект - почти 500 человек работали бесплатно.

"Снялась только одна профессиональная актриса - Марина Юрчак. Играла главную героиню - Анну. Думали, будет работать несколько недель, но съемочный процесс затянулся на 5 лет. Потом еще столько же продолжался постпродакшн. Разрыв во времени создал немало проблем. Одна из них - возраст девочки Явдошка, дочери главной героини. На время съемок Марии Яловой было 6 лет. Когда дошли до озвучки, было 16", - поделился режиссер.

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Режиссер Владислав Чабанюк начал снимать кино, когда еще был студентом Винницкого педагогического института. Пленку проявлял на кухне общежития.