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вторник, 19 января 2021 12:42

"Студенты жарили селедку, а мы проявляли пленку" - режиссер рассказал, как создавал первые фильмы

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&quot;Студенты жарили селедку, а мы проявляли пленку&quot; - режиссер рассказал, как создавал первые фильмы
Владислав Чабанюк снял 28 фильмов на киностудии "Мальва". Был режиссером и сценаристом первой народной исторической фэнтези-фильма "Черный Казак".Фото: Виктория Витряк

Режиссер Владислав Чабанюк начал снимать кино, когда еще был студентом Винницкого педагогического института. Пленку проявлял на кухне общежития.

"Студентом создал любительскую студию, где вместе с такими же "киноманами" снимали короткометражные ленты. "Преступление и наказание"- наш первый черно-белый фильм. Один из актеров - Олег Сологуб - на съемках так старался, что скатываясь с лестницы, сильно набил ребра, но от дальнейших сцен не отказался. Премьеру показали в ленинской комнате общежития. Места для всех не хватало, и фильм крутили раза 3. На 2-й день в общежитии я уже был признанный режиссер, а Олег - кинозвездой", - рассказал Владислав Чабанюк Gazeta.ua.

"К 20-минутному фильму "Вечный парубок" сам писал сценарий. Снимали на маленькую камеру, которую подарили родители, польщены, что я их послушал и поступил на исторический факультет вместо режиссуры. Пленку проявляли на кухне в общежитии. Рядом варили суп, студенты из Узбекистана жарили селедку, а мы "колдовали" над кинобачкамы и тут же развешивали гирляндами десятки метров проявленной пленки. С будущей женой познакомился на той же кухне. Она как раз варила курицу. Я напросился присмотреть за кастрюлей. Поженились на последнем курсе", - добавил он.

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Владислав Чабанюк снял 28 фильмов на киностудии "Мальва". Был режиссером и сценаристом первого народного исторического фэнтези-фильма "Черный Казак". Сейчас снимается в фильме Андрея Кавуна по мотивам романа Евгения Положия "Иловайск". Полное интервью с Владиславом Чабанюком читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

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