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вторник, 12 января 2021 00:45

Сняли продолжение "Молчание ягнят"

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Сняли продолжение &quot;Молчание ягнят&quot;
Сериал "Кларисса" - продолжение фильма 1991 года про Ганнибала Лектера "Молчание ягнят". Расскажет историю агента ФБР Клариссы Старлинг, воплотила Ребекка Бридс. Фото: Youtube

Вышел трейлер сериала "Кларисса" от телеканала CBS. Это продолжение фильма "Молчание ягнят" про Ганнибала Лектера.

Действие сериала происходит в 1993 году, агент ФБР Кларисса Старлинг возвращается к работе через год после событий в "Молчании ягнят". Речь пойдет о ее травме от тяжелого детства и выживания в мужском мире.

Главную роль исполнила Ребекка Бридс, известная по сериалам "Милые обманщицы" и "Большая волна".

Сериал появится в сети 11 февраля. Имеет 10 серий.

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Оригинальный фильм "Молчание ягнят" вышел в 1991 году. Вошел в пятерку лент, которые за всю историю существования "Оскара", победили в 5 основных номинациях: лучший фильм, режиссура, сценарий, актер и актриса. Роль Клариссы выполнила Джоди Фостер, Ганнибала Лектера - Энтони Хопкинс.

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