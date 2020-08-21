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Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель

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Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель
Надвигаются темные времена, началом которых станет глубокий кризис доверия общества ко всем без исключения претендентам на лидерские позиции - Владимир Ешкилев. Фото: Анатолий Гаевский

Радикальные реформы - не первое задание. Нужен четкий план, согласованный с мыслящим ядром общества.

Так считает писатель Владимир Ешкилев. В интервью Gazeta.ua поделился соображениями о том, что удалось Украине за 29 лет Независимости и чего до сих пор не достигли.

Что сыграло ключевую роль в становлении Украинского государства? Чего мы не доработали?

- В становлении Украинского государства ключевую роль сыграло прежде всего нежелание украинской части имперской бюрократии делиться местными ресурсами с Москвой в процессе преобразования постсоветской административной верхушки на постсоветских "капиталистов первой волны". Второй фактор - наличие корпуса национальной культурной памяти. Что позволило украинскому сегменту имперской бюрократии эффективно легитимизировать свой "ресурсно-территориальный сепаратизм". Легитимизировать с помощью провозглашения Независимости. В 1991 году - только на символическом и атрибутивном уровнях.

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С тех пор продолжается процесс наполнения этой символической оболочки необходимыми для глубинного суверенитета смыслами. Процесс идет медленно. Но причиной этого является не столько политические факторы, сколько господство в украинском обществе архаичных - клановых, кастовых, совково-коллективистских - шаблонов мышления и родственных им общественных явлений и авторитетов. Преодоление этой архаики займет, в лучшем случае, еще несколько десятилетий. И будет происходить на фоне попыток имперской реставрации. Это создает риск на время оказаться в топосе поражения, то есть в пространстве и временной аномалии этой реставрации. Надеюсь, что этого удастся избежать.

Какая у Украины цель?

- Государство всегда имеет целью себя само. Потому что это бюрократия, которая стремится удержать за собой и своими потомками власть на определенной территории. Поэтому есть смысл говорить о пункте назначения не государства, а того сообщества, общества, которая связывает свои смыслы со страной и государством. Видение будущего формирует та узкая составляющая общества, которую сейчас привычно называть креативной, которая формирует общественную мифологию.

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Украина в этом плане находится в ситуации смены парадигмы. Старая стержневая мифология, сформированная еще в эпоху Шевченко и Драгоманова, свое дело сделала и не описывает больше "горизонт будущего". За стержневую позицию сейчас соревнуются две-три новые мифологии, созданные группами интеллектуалов в 1990-х. Все имеют одну "родовую" проблему - они провинциально-ограничены с точки зрения как региональной "прописки", так и обращенности на прошлое. К сожалению, ни одна из них не отвечает на ключевой вопрос: где место украинского общества в мировом разделении смысловых ролей? Пока на это нет базового ответа, горизонт ожиданий формируют ситуативные мифологемы. В частности о том, что смыслом существования Украины является защита умозрительных "европейских ценностей" от "восточной орды".

Что нам вредит в достижении цели?

- Нельзя достичь цели, не имея четкого представления о ней. Украинству больше всего вредит тотальное недоверие к интеллектуалам и интеллектуальному способу высказывания. Отсутствует реальный национальный интеллектуальный дискурс. Голосов немногих независимых мыслителей никто не слышит. Место такого дискурса занимает бессодержательный "политический срач", который генерируют и поддерживают как олигархические СМИ, так и группы интеллектуалов, которые продают за копейки олигархам свои мифологемы и репутации.

Без чего не получится двигаться дальше?

- Мы не имеем общественно согласованной дорожной карты движения украинского общества в будущее. У нас нет традиции обсуждения принципиальных проблем и перспективных программ в формате "круглого стола". Нет общенациональных авторитетов, способных модерировать такие дискуссии.

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Пока общество довольствуется режиссируемыми ток-шоу и монологами пропагандонов вместо открытых обсуждений, оно будет блуждать среди фундаментальных вопросов, не находя ответы. Поэтому радикальные реформы не являются первым вопросом. Ведь любые реформы без четкой дорожной карты, согласованной с мыслящим ядром общества, будут лишь имитацией бурной деятельности. Тем более, что прошлые века не оставили нам в наследство истеблишмента, то есть компетентного правящего слоя, который стоял бы на страже умеренного и патриотического политического курса.

Куда сейчас идет Украина?

- Украина блуждает в тумане провинциальных мифов, пытается найти свою элиту среди проституированных политиков, коучей и медиа-трансляторов. Ползучая, многолетняя внешняя агрессия держит общество в безысходном напряжении, которое провоцирует истерические поиски "измен" и дискредитирует любого, кто рискует взять на себя ответственность и нарисовать самодельную дорожную карту. Похоже, что надвигаются темные времена, началом которых станет глубокий кризис доверия общества ко всем без исключения претендентам на лидерские позиции.

Владимир Ешкилев родился в 1965 году в Ивано-Франковске. Окончил исторический факультет педагогического института имени Василия Стефаника. Учительствовал, преподавал историю и правоведение в Западноукраинском экономико-юридическом университете в Черновцах. В 1990 годы издавал журнал "Плерома", в 2000-х был редактором литературного журнала "Поезд 76".

В 1992-м сформулировал термин "станиславский феномен" - для определения группы ивано-франковских писателей и художников, в творчестве которых воплотился украинский постмодерн. К нему относятся, в частности, Юрий Андрухович, Юрий Издрык, Тарас Прохасько и сам Владимир Ешкилев.

В 2011-2014 годах был куратором проекта "Карпатская Мантикора". Провели 3 международных литературных фестиваля, посвященных украинской фантастике, фэнтези и альтернативной истории.

В течение 2015-2018 годов в Киевском институте современной психологии и психотерапии преподавал философию и историю мировой литературы. Составитель глоссарийного корпуса "Малой украинской энциклопедии актуальной литературы".

Написал 14 романов, в том числе "Адепт", "Пафос", "Император наводнения", "Тень предшественника", "Все углы треугольника: апокриф странствий Григория Сковороды". Работает над трилогией "Проклятые гетманы". Посвящена фигурам украинской истории, сведения о которых в советский период замалчивали, а при независимости - не открыли заново. Первая часть - "Уния" об Иване Выговском - вышла в прошлом году в издательстве "Фолио". Вторая - "Каин" о Павле Тетере - в этом году.

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