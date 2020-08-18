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среда, 19 августа 2020 17:00

Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах

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Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Надо выдавливать совковую и постсовковую мимикрию, которая часто до сих пор насаждается доисторическими рептилиями из высоких кабинетов - Анатолий Днистровый. Фото: Тарас Подолян

Когда иностранцы знают об Украине - это весомый аргумент, который говорит о субъектности нашей Независимости.

Так считает писатель Анатолий Днистровый.

"В целом Независимость - это множество моментов. Украинские книги в книжных магазинах и музыка в эфирах, качественные и современные дороги. Особенно мне понравилась историческая политика относительно опоры нашей Независимости на Украинскую революцию 1917-1921 годов. Это было важное решение. Должны активно продолжать самоидентификацию - и у себя дома, и на международной арене", - рассказал Gazeta.ua Днистровый.

Вспоминает, что в 17 лет почувствовал, что Украина независимая.

"Это произошло моментально - в день Акта провозглашения независимости Украины. Все воспринялось логично. Чувствовал себя невероятно счастливым", - говорит литератор.

Отмечает, что украинцем осознавал себя с детства.

"Поскольку я родился и до 17 лет жил в Тернополе - других мыслей у меня и не могло быть, по определению. Еще в младших классах на школьных партах у нас было принято рисовать ребят с машингверами и трезубцами. Мы еще тогда четко понимали, что есть украинцы и те, кто их хочет убивать".

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Символами независимости Анатолий Днистровый называет флаг, гимн и герб.

"Это очевидные вещи. И они все больше подваживаются реальной, а не декларативной Независимостью. Под оболочкой важных символов надо делать не менее значительные преобразования. Выдавливать совковую и постсовковую мимикрию, которая часто до сих пор насаждается доисторическими рептилиями из высоких кабинетов", - говорит Днистровый.

Любит украинские пейзажи, старую архитектуру и реки.

"Это невероятные места. Жаль, что люди их все больше уничтожают, - добавляет писатель. - Также, конечно же, интересуюсь нашим символическим полем. Историей, в том числе региональными, живописью, литературой. А еще песнями - от народных до современных авторов".

Важнейшими событиями за 29 лет считает 3 революции - Революцию на граните, Оранжевую и Революцию достоинства.

"Думаю, это далеко не все значимые события. Авгиевы конюшни до конца не почищены", - рассуждает Анатолий Днистровый.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", который 1 декабря 1991-го подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.

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