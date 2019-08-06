Мой коллекционер проигрывает феминистке - писатель Анатолий Днистровый

Моя стратегическая цель в прозе - показать постепенные микроизменения в украинском обществе с 1991 года и по сей день. Фото: Тарас Подолян

Роман писателя Анатолия Днистрового "Б-52" рассказывает о менеджере в кризисе среднего возраста. Описывает период между между оранжевой и Революцией достоинства. Вышел в киевском издательском центре "Академия".

- Период между революциями - 2005-2013 годы - называю "нашей Веймарской республикой", - говорит Анатолий Днистровый. - Это было балансирование на грани демократии и авторитаризма, неуверенность в будущем.

Главный герой произведения - киевский аналитик и топ-менеджер иностранного холдинга 40-летний Мирослав Шефер. Занимается социально-экономическим консалтингом. Чтобы спасаться от кризиса среднего возраста, посещает ночные клубы, пабы и дискотеки, много пьет. Пишет пьесы, мечтая стать драматургом. Коллекционирует истории из жизни знакомых женщин как материал для произведений. Его новое знакомство - анархо-феминистка 20-летняя Варя Кропоткина. Влюбляется в девушку, по сюжету.

- В 2013 году я написал около 80 процентов романа. Это должен был быть рефлексивный роман о поиске человеком себя. Главная конфликтная линия - выбор между карьерой и творчеством. В конце года началась Революция достоинства. Жестокость правящего режима настолько тогда всех поразила, что уже было не до литературы. Я не мог писать фикшн до конца 2016-го. Психологически - это было неестественно. Незавершенный роман лежал без дела. Когда я вернулся к книге в 2017 году, то почувствовал, что она не передает то время, о котором я рассказываю. Так я начал усиливать маркеры, которые помогли мне сделать это лучше.

Как характеризуете жанр произведения?

- Хотелось предложить новый тип героя - с двойным дном, двоякой идентичностью. Художник-аматор и менеджер компании, а еще маменькин сынок и холостяк. Хотелось совместить несколько жанров: психологический роман о художнике и роман воспитания, ведь главного героя необходимо было проанализировать с детства, почему он таким стал. Именно поэтому я ввел образ матери. Психоаналитическим языком говоря, это кастрирующая мать, с которой Мирослав Шефер постоянно борется. А творчество - это его путь к свободе от ее власти. Мать вечно долбит героя, чтобы делал карьеру, был порядок во всем, носил костюмы и галстуки. Зато в сыне тлеет вечный протест.

Есть прототипы главных героев?

- Герои романа ни с кого не скопированы, но я люблю играть и осознанно использовать фрагменты реальности. 80 процентов - это вымышленный персонаж, а на 20 процентов - смесь реальных людей и немного меня. В произведениях я часто люблю делать символические подарки моим друзьям. Герой может ездить на машине моего реального приятеля, пить его любимые напитки или даже вести вполне реальные фрагменты диалогов. Из реальной жизни я могу брать мгновения, которые красивые, остроумные или способны поразить.

Многие мои знакомые имеют отношение к иностранным компаниям, которые занимаются кучей разных вещей - от ценных бумаг, продажи металла до финансовых услуг. Также я имею неплохое представление о консалтинговой среде - от аналитических групп до политических проектов. Именно поэтому возникла идея написать роман на подобном материале. Эта среда, ее стиль жизни, понты и досуг еще не были проработаны в украинской прозе.

Это я называю "гилетическим" (материальный, чувственный. Термин немецкого философа Эдмунда Гуссерля. - Gazeta.ua) ресурсом автора. Старое требование французского писателя Ги де Мопассана к автору: использовать то, о чем больше всего знаешь. Гилетическое сознание - то, которое мыслит четкими вещами, присущими своему времени.

Варя Кропоткина как вымышленный персонаж также элементы монтажа - на уровне отдельных деталей - из реальных людей. Она фрилансер, подрабатывает то там, то там. Было важно показать социальное противопоставление между ней, которая балансирует на грани бедности, и Шефером, который сделал какую-никакую карьеру и не так чувствует нерв жизни, как поколение, которое моложе его на 20 лет. Считайте это моим комплиментом молодости.

Как реализовывали в произведении принцип "достижения социологической адекватности"? Что означает этот подход?

- В американском сериале "Игра престолов" есть персонаж с очень интересной трансформацией - Пес. Убийца, который устал убивать и хочет чего-то другого. Украинское общество последних 30-ти лет мне напоминает этого Пса. Происходит медленный отказ от девиантного поведения, от одиозных постсоветских общественных норм. Этот процесс происходит постоянно, но не стремительно, как бы нам хотелось. Именно поэтому в прозе я осознанно выбираю героя из непривлекательной среды и предлагаю историю его освобождения или отказа от своей старой социализации. Этот же принцип я применял и в "Б-52". Мой Пес принципиально сначала непривлекательный, но трансформируется к чему-то отличающемуся и лучшему. Моя стратегическая цель в прозе - показать постепенные микроизменения в украинском обществе с 1991 года и по сей день. Это главный сюжет моей личной "Человеческой комедии". Но читателям, которые книгу открыли, возмутились и не дочитали - этого не понять. Такой банальный читатель меня никогда не интересовал.

Почему для написания пьес главный герой коллекционирует опыты женщин?

- Этой линией я стремился усилить негативную теневую сторону Мирослава Шефера, чтобы обострить контрастность в его внутренний эволюции. Ну и конечно же, через подобное перекликание хотелось упасть на хвост большой литературе. Так Фаулз пошел в топку. Тема коллекционера - это осознанное раздражение для читательской аудитории. Но мой коллекционер проигрывает феминистке - и это очень знаково.

Кроме того, как человек семейный, я люблю наблюдать за теми, кто без обязательств. У них все очень меняется. Все нестабильно. Ночная жизнь является нормой. Это вечное и неосознанное скитание от одного партнера к другому, от коллекции к коллекции. Поиск родной души - это естественное стремление к любви. Мирослав Шефер - вполне типичный для такого образа жизни, потому что он обычный рядовой человек. Я его только усложнил любовью к драматургии и театру.

Название романа происходит от алкогольного коктейля "Б-52". Почему так?

- Мирослав Шефер - холостяк, человек без обязательств, принадлежащий консалтинговой среде. Это естественно, что он оказывается в ночных заведениях, а не в церкви или в кружке по вязанию спицами. Шот "Б-52" в определенный период был очень популярен среди этой референтной группы, к которой принадлежит герой. Для меня это своеобразный маркер эпохи.

Как сюжет связан с Революцией достоинства?

- Произведение заканчивается силовым разгоном мирного протеста на площади Независимости ночью 30 ноября 2013-го. У Шефера инфаркт, когда узнает, что его возлюбленную избил "Беркут". Я показываю ошеломительную реакцию на это событие и довожу роман до логического завершения. Сонливая Веймарская республика наконец проснулась от спячки неопределенности.

Когда вы начинали работу над книгой, это был взгляд на нынешнюю действительность, а когда продолжили и завершили - это было произведение о прошедшем периоде. Как изменилось ваше ощущение описываемой эпохи? Как роман звучит сегодня?

- К 2013 году роман писался о тогдашней современной жизни. Но в 2017-м я взял курс на реконструкцию времени и уже писал о недавнем прошлом. Это совсем другая оптика видения и активная работа символических деталей.

С позиции сегодняшнего дня все очень быстро стареет. Роман, который предлагается о реальности, которая была 10 лет назад, на первый взгляд, неактуален. Но настоящее также стремительно стареет и уже завтра становится неактуальным. Я эту историю проходил с романом "Пацики". Он показал, что у людей до сих пор есть запрос к текстам, которые социологически точно ретранслируют определенное прошедшее время - в "Пациках" это последний год СССР в Тернополе. В 2005-м мне говорили - зачем ты написал "Пацики", это же не о современном мире? А я тогда отвечал: это первый роман в нашей литературе Независимости о последнем годе совка. А теперь у ряда мудрствующих я скромно спрашиваю: где же тогда ваши современные романы о вашем современном мире в 2005 году?

Так же будет с "Б-52", который писал не для современного читателя. Это первый роман в украинской литературе о нашей противоречивой Веймарскую республике 2005-2013 годов. Несколько последующих десятилетий только усилят его социологическую достоверность. В нашем быстро меняющемся мире понятие "современный" - это теплый труп, который через минуту опустят в яму.

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Анатолий Днистровый - писатель и художник. Родился 30 июля 1974 года в Тернополе. Окончил историко-филологический факультет Нежинского педагогического университета имени Николая Гоголя. В 2000 году - аспирантуру на кафедре философии Киевского национального аграрного университета. Кандидат философских наук. Преподавал в Национальном аграрном университете и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Национальном институте стратегических исследований, аналитиком и спичрайтером в политических проектах, руководителем спецпроектов и редактором отдела "Культура" в журнале "Український тиждень", пиар-директором издательства "Грани-Т". Переводил с немецкого, чешского, белорусского языков. Автор девяти романов, четырех книг эссе и семи поэтических сборников.