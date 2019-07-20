Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский

Автор: Тарас Подолян

"В Чернобыльской зоне активно рыбачат еще с 1990-х годов. Вся та рыба шла на Киев, кормила все наши рестораны и стихийные и нестихийные рынки. Киевское море - это та же самая рыба, она просто мигрирует туда-сюда. А промышленный вылов на Киевском море всегда был независимо от радиации. Знаю рыбаков, которые ее там постоянно и едят. Хотя и замеряют радиацию дозиметрами. Один рыбак шутил при этом: "Надо страдать, как и твоя природа", - рассказывает писатель Анатолий Днестровой. Он рыбачит с детства. говорит, все меньше в Украине остается чистой природы .

Вы смотрели нашумевший сериал "Чернобыль" Крейга Мезина и Югана Ренка?

Конечно, очень сильные впечатления. Мы с женой под влиянием этого сериала так увлеклись Чернобылем, что начали скупать литературу о нем - книги Плохия, Алексиевич. У меня мурашки по коже от этого сериала. Понимаю, что могут быть в нем какие-то неточности. Говорят, что дым при взрыве на самом деле не валил. Это детали. Художественная правда по другим законам строится. Может, дым был нужен для того, чтобы людям был понятен эффект радиоактивного загрязнения. Фильм очень сильный. Открыл мне столько подробностей, которых я не знал на самом деле.

Вам случалось бывать в Чернобыльской зоне?

В Чернобыльскую зону я ездил несколько раз еще в 2005-2006 годах. Мы плавали смотреть на реактор, заходили с Киевского моря. По партизански, чтобы никто не поймал. Там роскошные пейзажи. Мы заплыли в какую заплаву в Чернобыльской зоне. Вода чистюсенькая и прозрачная, как в колодце. Смотрю, в ней, как шпроты в банке, стоит щука малюсенькая, сантиметров по 5, и ее там миллион. Я столько щуки до того не видел маленькой. Ее там было столько! И такая красивая ... Припять когда-то была любимым местом отдыха киевлян. Туда еще со времен Паустовского из Киева ходил пароход. Шестидесятники украинские, Василий Стус и компания, также все отдыхали на Припяти. Таких красивых мест, такой природы под Киевом сейчас мало где найдешь Вообще Припять когда-то была любимым местом отдыха киевлян. Туда еще со времен Паустовского из Киева ходил пароход. Шестидесятники украинские, Василий Стус и компания, также все отдыхали на Припяти. Мне сын Василия Дмитрий рассказывал, что они там столы деревянные самодельные ставили, целыми семьями с детьми выезжали. Таких красивых мест, такой природы под Киевом сейчас мало где найдешь. Что такое устье Припяти, когда она впадает в Днепр: она расходится соседними протоками километров в 10 в ширину. Там куча островков, целые заплавы, столько зверей и птиц. Автор: Тарас Подолян

После сериала в Чернобыльской зоне начнется туристический бум.

Он там и не стихал никогда. Там народ рыбачит еще с 1990-х годов. Вся та рыба шла на Киев, кормила все наши рестораны и стихийные и нестихийные рынки. Киевское море - это та самая рыба, она просто мигрирует туда-сюда. А промышленный вылов на Киевском море всегда был независимо от радиации. Знаю рыбаков, которые ее там постоянно и едят. Хотя и замеряют радиацию дозиметрами. Один рыбак шутил при этом: "Надо страдать, как и твоя природа". Оттуда все всегда вывозилось - ягоды, грибы. Особенно в 1990-е-2000-е. Должны быть какие-то программы, чтобы вылавливать микроэлементы радиации, затем локализовать, делать зачистку почвы, этап за этапом. Я думаю, это реально. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах Думаю, в перспективе Чернобыльскую область административно сокращать будут и потихоньку ее рекультивировать. Меня так напугал этот сериал. Ведь все подобные чернобыльской атомные электростанции до сих пор работают, и они все устаревшие. Мы просто теряем бешеными темпами окружающую среду. Недавно была экокатастрофа на реке Роси. Те же пестицидлы, которые в нее вылили, будут есть моллюски, почва загрязнится. Мне уже на Рось ездить страшно.

Давно рыбачите?

С раннего детства. Мой дед постоянно брал меня с собой на пруд. Это все же тогда была форма дворовой культуры, особенно подростков. Все ездят на велоситпедах, потом все ездят на велосипедах рыбачить на ближайшие села и на ставки. Все ходят на бокс. Все занимаются филателией. Затем все побежали на мотокросс, на футбол. Мы очень много рыбачили. Автор: Тарас Подолян Вернулся к рыболовству уже когда у меня родилась первая дочь. Захотелось на природу. Мы теряем бешеными темпами окружающую среду. Все мои любимые места, где я рыбачил, с каждым десятилетием становятся все хуже: разрушается берег, уничтожаются деревья, реки мелеют. Как-то уже не до рыболовства. Поймали рыбу - отпустили А сейчас мы практически даже не рыбачим. Ездим просто смотреть на пейзажи. Рыбу не берем. Все мои любимые места, где я рыбачил, с каждым десятилетием становятся все хуже: разрушается берег, уничтожаются деревья, реки мелеют. Когда-то мылюбили ездить на Десну. Она сейчас совсем иная. С Днепром та же история. Как-то уже не до рыболовства. Поймали рыбу - отпустили. Уже больше просто на воздухе хочется побыть и пообщаться. Лень те спиннинги доставать. Просто себе ходим. Потом на туристической сковоридочке пожарим какие-то сардельки и поедим. Гастрономический интерес от рыболовства уже пропал, потому что какой смысл ту рыбу везти? В морозилке и так какой-то минтай есть или морской окунь. Зачем мне та щука или судак? Привезу, бывало, больше чтобы детям показать. А когда-то рыбачили серьезно. Это прошло.

Ваш псевдоним - тоже дань реке?

Над псевдонимом я задумался на 2 курсе. Писал тогда новеллы, а затем начал писать стихи. Набрал себе кучу томов всех серьезных ребят - Лорки, Незвала, Аполлинера. Запоем их начитался, что меня прорвало также писать поэзию. Мне очень нравился псевдоним Хвылевой. Хотел выбрать похожее по звучанию. Выбрал реку Днестр, потому что когда-то там очень любил отдыхать с палатками и рыбачить.

От Западной Африки и до Мексиканского залива наблюдается наибольшая в мире плавающая масса морских водорослей. По состоянию на июнь 2018, пояс в Атлантическом океане протянулся на 8850 км и вмещает более 20 млн тонн биомассы, передает ВВС. Американские ученые считают - бум водорослей в Атлантическом океане и Карибском море может стать привычным явлением. Одними из факторов, которые провоцируют рост водорослей, является вырубка лесов и использования удобрений.