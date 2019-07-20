 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 171
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 369
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1809
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1053
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2430
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 747
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1098
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
13
6
15
5
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
&quot;Высокая влажность - стрелки идут медленнее&quot; - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Видео
Все видео
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1935
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 369
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
суббота, 20 июля 2019 13:04

Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский

  Комментировать
Автор: Тарас Подолян
 

"В Чернобыльской зоне активно рыбачат еще с 1990-х годов. Вся та рыба шла на Киев, кормила все наши рестораны и стихийные и нестихийные рынки. Киевское море - это та же самая рыба, она просто мигрирует туда-сюда. А промышленный вылов на Киевском море всегда был независимо от радиации. Знаю рыбаков, которые ее там постоянно и едят. Хотя и замеряют радиацию дозиметрами. Один рыбак шутил при этом: "Надо страдать, как и твоя природа", - рассказывает писатель Анатолий Днестровой. Он рыбачит с детства. говорит, все меньше в Украине остается чистой природы .

Вы смотрели нашумевший сериал "Чернобыль" Крейга Мезина и Югана Ренка?

Конечно, очень сильные впечатления. Мы с женой под влиянием этого сериала так увлеклись Чернобылем, что начали скупать литературу о нем - книги Плохия, Алексиевич.

У меня мурашки по коже от этого сериала. Понимаю, что могут быть в нем какие-то неточности. Говорят, что дым при взрыве на самом деле не валил. Это детали. Художественная правда по другим законам строится. Может, дым был нужен для того, чтобы людям был понятен эффект радиоактивного загрязнения.

Фильм очень сильный. Открыл мне столько подробностей, которых я не знал на самом деле.

Вам случалось бывать в Чернобыльской зоне?

В Чернобыльскую зону я ездил несколько раз еще в 2005-2006 годах. Мы плавали смотреть на реактор, заходили с Киевского моря. По партизански, чтобы никто не поймал. Там роскошные пейзажи.

Мы заплыли в какую заплаву в Чернобыльской зоне. Вода чистюсенькая и прозрачная, как в колодце. Смотрю, в ней, как шпроты в банке, стоит щука малюсенькая, сантиметров по 5, и ее там миллион. Я столько щуки до того не видел маленькой. Ее там было столько! И такая красивая ...

Припять когда-то была любимым местом отдыха киевлян. Туда еще со времен Паустовского из Киева ходил пароход. Шестидесятники украинские, Василий Стус и компания, также все отдыхали на Припяти. Таких красивых мест, такой природы под Киевом сейчас мало где найдешь

Вообще Припять когда-то была любимым местом отдыха киевлян. Туда еще со времен Паустовского из Киева ходил пароход. Шестидесятники украинские, Василий Стус и компания, также все отдыхали на Припяти. Мне сын Василия Дмитрий рассказывал, что они там столы деревянные самодельные ставили, целыми семьями с детьми выезжали. Таких красивых мест, такой природы под Киевом сейчас мало где найдешь. Что такое устье Припяти, когда она впадает в Днепр: она расходится соседними протоками километров в 10 в ширину. Там куча островков, целые заплавы, столько зверей и птиц.

Автор: Тарас Подолян
 

После сериала в Чернобыльской зоне начнется туристический бум.

Он там и не стихал никогда. Там народ рыбачит еще с 1990-х годов. Вся та рыба шла на Киев, кормила все наши рестораны и стихийные и нестихийные рынки. Киевское море - это та самая рыба, она просто мигрирует туда-сюда. А промышленный вылов на Киевском море всегда был независимо от радиации. Знаю рыбаков, которые ее там постоянно и едят. Хотя и замеряют радиацию дозиметрами. Один рыбак шутил при этом: "Надо страдать, как и твоя природа".

Оттуда все всегда вывозилось - ягоды, грибы. Особенно в 1990-е-2000-е. Должны быть какие-то программы, чтобы вылавливать микроэлементы радиации, затем локализовать, делать зачистку почвы, этап за этапом. Я думаю, это реально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах

Думаю, в перспективе Чернобыльскую область административно сокращать будут и потихоньку ее рекультивировать.

Меня так напугал этот сериал. Ведь все подобные чернобыльской атомные электростанции до сих пор работают, и они все устаревшие.

Мы просто теряем бешеными темпами окружающую среду. Недавно была экокатастрофа на реке Роси. Те же пестицидлы, которые в нее вылили, будут есть моллюски, почва загрязнится. Мне уже на Рось ездить страшно.

Давно рыбачите?

С раннего детства. Мой дед постоянно брал меня с собой на пруд. Это все же тогда была форма дворовой культуры, особенно подростков. Все ездят на велоситпедах, потом все ездят на велосипедах рыбачить на ближайшие села и на ставки. Все ходят на бокс. Все занимаются филателией. Затем все побежали на мотокросс, на футбол. Мы очень много рыбачили.

Автор: Тарас Подолян
 

Вернулся к рыболовству уже когда у меня родилась первая дочь. Захотелось на природу.

Мы теряем бешеными темпами окружающую среду. Все мои любимые места, где я рыбачил, с каждым десятилетием становятся все хуже: разрушается берег, уничтожаются деревья, реки мелеют. Как-то уже не до рыболовства. Поймали рыбу - отпустили

А сейчас мы практически даже не рыбачим. Ездим просто смотреть на пейзажи. Рыбу не берем. Все мои любимые места, где я рыбачил, с каждым десятилетием становятся все хуже: разрушается берег, уничтожаются деревья, реки мелеют. Когда-то мылюбили ездить на Десну. Она сейчас совсем иная. С Днепром та же история. Как-то уже не до рыболовства. Поймали рыбу - отпустили. Уже больше просто на воздухе хочется побыть и пообщаться. Лень те спиннинги доставать. Просто себе ходим. Потом на туристической сковоридочке пожарим какие-то сардельки и поедим. Гастрономический интерес от рыболовства уже пропал, потому что какой смысл ту рыбу везти? В морозилке и так какой-то минтай есть или морской окунь. Зачем мне та щука или судак? Привезу, бывало, больше чтобы детям показать. А когда-то рыбачили серьезно. Это прошло.

Ваш псевдоним - тоже дань реке?

Над псевдонимом я задумался на 2 курсе. Писал тогда новеллы, а затем начал писать стихи. Набрал себе кучу томов всех серьезных ребят - Лорки, Незвала, Аполлинера. Запоем их начитался, что меня прорвало также писать поэзию. Мне очень нравился псевдоним Хвылевой. Хотел выбрать похожее по звучанию. Выбрал реку Днестр, потому что когда-то там очень любил отдыхать с палатками и рыбачить.

От Западной Африки и до Мексиканского залива наблюдается наибольшая в мире плавающая масса морских водорослей.

По состоянию на июнь 2018, пояс в Атлантическом океане протянулся на 8850 км и вмещает более 20 млн тонн биомассы, передает ВВС.

Американские ученые считают - бум водорослей в Атлантическом океане и Карибском море может стать привычным явлением. Одними из факторов, которые провоцируют рост водорослей, является вырубка лесов и использования удобрений.

Автор: Валерия Радзиевскакя
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

В кинотеатре погибли 10 зрителей

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 41751
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 19642
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 17694
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 14553
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 Просмотров: 13513
Общество
Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов
Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов Просмотров: 9
Украинцы рассказали, чего ждут от новой Рады
Украинцы рассказали, чего ждут от новой Рады Просмотров: 27
Посол, назначенный Порошенко, рассказал о достижениях в США
Посол, назначенный Порошенко, рассказал о достижениях в США Просмотров: 801
Часть страны накроют дожди
Часть страны накроют дожди Просмотров: 297
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 4203
Больше всего комментируют
9
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
4
Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону
2
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
2
Нашли колоссальные ресурсы нефти и газа в Украине
Голосов: 41753
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua