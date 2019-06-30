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воскресенье, 30 июня 2019 19:11

Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
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Дома бывших жителей Чернобыля поросли деревьями, травой и мхом. А вместо них по улицам ходят дикие животные.

После аварии на Чернобыльской АЭС природа стала поглощать бетонные конструкции, все больше осваивая зараженные радиацией территории. Об этом пишет Главком и публикует фото.

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По улицам ходят дикие звери, а в домах бывших жителей Чернобыля растут деревья, трава и мох.
По улицам ходят дикие звери, а в домах бывших жителей Чернобыля растут деревья, трава и мох.
По улицам ходят дикие звери, а в домах бывших жителей Чернобыля растут деревья, трава и мох.
По улицам ходят дикие звери, а в домах бывших жителей Чернобыля растут деревья, трава и мох.
По улицам ходят дикие звери, а в домах бывших жителей Чернобыля растут деревья, трава и мох.

С начала года в Чернобыле поймали 151 сталкера. Такую статистику приводит начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг.

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