Сколько сталкеров поймали в Чернобыльской зоне с начала года

За первые 5 месяцев года поймали 151 нарушителя в зоне отчуждения. Фото: УНН

В прошлом году Нацполиция составила 836 протоколов по статье 46-1 Админкодекса о нарушении требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне. Об этом рассказал начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг, пишет УНН.

В то же время за первые 5 месяцев этого года таких правонарушений уже было 151.

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Для сравнения, в 2017 году зафиксировали 954 таких нарушений, в 2016-м - 606, а в 2015-м - 529.

После премьеры американского сериала "Чернобыль" в зоне отчуждения побывало почти вдвое больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года.