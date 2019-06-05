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среда, 05 июня 2019 17:47

Успех сериала HBO привлек туристов в Чернобыль

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Успех сериала HBO привлек туристов в Чернобыль
Турагентства, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, отмечают рост числа туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Фото: UATV

Американский сериал "Чернобыль" от компании HBO, рассказывающий о катастрофе на ЧАЭС, привлек внимание к этой истории и увеличил спрос туристов на посещение зоны отчуждения. Количество туристов в Чернобыль выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Турагентства, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, отмечают рост числа туристов на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает УНИАН.

Директор одного из агентств Сергей Иванчук рассказал, что компания увидела 30% -й рост туристов, отправляющихся в этот район в мае 2019 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40%, после того как HBO показали сериал. Некоторые фирмы предлагают специальные экскурсии по местам, показанных в сериале.

"Многие приходят сюда, задают много вопросов о телешоу, обо всех событиях. Люди становятся все более любознательными", - сказала гид Виктория Брожко.

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Экскурсии в Чернобыль на английском языке стоят около $100 с человека. В мини-сериале HBO показаны последствия взрыва, большая операция по ликвидации и дальнейшее расследование катастрофы. Территория вокруг завода сохраняет ощущение постапокалиптической пустоши, где бродят бездомные собаки, а растительность произрастает в здании без окон.

Жители постсоветских стран, которые сейчас с ужасом смотрят сериал "Чернобыль" от HBO, воспринимают аварию на Чернобыльской АЭС, как иностранцы, так как они также не знали правды о случившемся.

Такой вывод сделал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Белсат".

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Дата
05
июня

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