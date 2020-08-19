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суббота, 22 августа 2020 10:30

Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы

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Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Памятники, символика, названия улиц - оказывают большое влияние на сознание. Сейчас страшно вспоминать, как Украина собиралась в Европу с памятниками Ленину на площадях всех городов - Тарас Антипович. Фото: Тарас Подолян

Независимость означает выход народа на собственный путь развития, который дал шанс каждому реализовать себя.

"Я знаю, что без Независимости мое творчество не состоялась бы. Она могла быть подпольной, самиздатовской, не больше. Продолжение колониального существования Украины обрекло бы тысячи творческих людей на моральное гниение, тюрьмы, депрессии, психические болезни. Я более чем уверен, что украинский язык был бы так же задушен, как сейчас белорусский. А язык и есть нашей средой, в которой живем. Мы без него - животные", - рассказал Gazeta.ua писатель и сценарист Тарас Антипович.

По словам литератора, ощущение Независимости пришло к нему через культуру.

"На момент провозглашения Независимости я был полтавским подростком и мало что понимал. Хотя родители делились со мной этой радостью, но в памяти те дни не зафиксировались. Ощущение свободы как последствия государственной Независимости появилось у меня, когда вступил во Львовский университет в 1995 году. В этом была и заслуга местных преподавателей, хотя не все они были достойными лекторами и учеными. Но главное, что сама среда бурлила - шла волна украинской музыки, поэзии, театра, искусства, рождалась интересная пресса. Я все это жадно впитывал. Повезло с друзьями, однокурсниками, самым городом", - говорит Антипович.

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Отметил, что для него символы независимости.

"Культура - голос нации. Поэтому символами являются творчество литературной группировки "Бу-Ба-Бу" - Андруховича, Неборака, Ирванца, проза Олеся Ульяненко, стихи Сергея Жадана. Также музыка "Кому Вниз","Плачу Єремії" ,"Мертвого Півня", "ВВ", "Жаби В Дирижаблі". И кассетные записи западного рока и метала, которые я покупал часто тайком от родителей".

Вспоминает, когда впервые подумал: это Украина.

"Это был тоже музыкальное выступление украинских групп в Полтавском доме культуры - году в 1992-м. Я, 14-летний, был в зале и впервые вживую услышал песни Андрея Миколайчука - "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат". Я уже к тому время интересовался роком, а стебные хиты босоногого Миколайчука вроде бы были из другого жанра, но меня почему-то так проняло веселостью какой-то. Я почувствовал, что это наше, созданное специально для нас и ни для кого больше. Вот она Украина. Сейчас мне смешно от этих юношеских ощущений, но они были настоящими", - говорит писатель.

Признается, что слишком много всего любит в нашей стране.

"Сложно перечислить. Я назову лишь одно. То, что меня до сих пор трогает. Когда-то мы школьниками были под Полтавой на спартакиаде. В отеле, где нас поселили, пропала вода. Мы пошли в ближайшее село за водой и попали под капитальный ливень. П ромокших до нитки, нас вдруг позвала женщина с одного двора. У нее пахло пирожками на весь угол. Она была вся седая, с добрыми морщинами на лице. Сказала, что внуков нет, поэтому хочет дать нам свежеиспеченных пирожков с абрикосами. Потому что пропадут. Абрикосы тогда сильно уродили. И вот эти пирожки - это было божественно вкусно. С тех пор я больше всего люблю в Украине способность украинских женщин относиться к чужим детям как к своим собственным", - говорит Антипович.

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Называет 4 важнейших события за 29 лет независимости.

"Майдан 2004-го. Первое восстание против фальсификации выборов. Это была попытка осознать себя нацией, которая имеет достоинство. Посмотрите, в Беларуси эта стадия начинается только сейчас.

Майдан 2013-2014-го. У Василия Стуса в одном стихотворении была строчка - "Сподоб мене, Боже, високого краху". Революция достоинства - это именно первый высокий крах активной части народа в нашей новейшей истории. Крах, из которого рождаются дальнейшие взлеты. Небесная сотня шла под пули с деревянными щитами - сознательно. Такие события должны были пробудить от спячки даже совсем сонного хохла. Пробудили, хотя и не всех.

Война с Россией, которая длится до сих пор - это рождение современного украинского войска и его славы, хотя оно и терпело поражения. Немного армий имели дело с таким противником в гибридной войне. И это важный психологический разрыв с Россией, хотя и запоздалый.

И декоммунизация - символическое очищение страны от гнилого совка. Это недооцененный процесс. Очень важный, действительно тектонический. Памятники, символика, названия улиц, среди которых живут люди, - оказывают большое влияние на сознание, хотя многие до сих пор не осознают этого. Сейчас страшно вспоминать, как Украина собиралась в Европу с памятниками Ленину на площадях всех городов. А в Киеве Ильич стоял, наступив на бульвар Шевченко, то есть на горло национальной песне. Меня всегда унижало это. И я очень радовался, когда этого истукана завалили. Падение Ленина в Киеве 8 декабря 2013 года - это этапное событие нашей истории".

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял "Акт провозглашения независимости Украины", который 1 декабря 1991-го подтвердил народ на Всеукраинском референдуме.

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