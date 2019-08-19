Забужко умеет объяснить, где украинский народ облажался - Тарас Антипович

Письменник Тарас Антипович: Еліта - це люди, що формулюють сенси Фото: Тарас Подолян

Украина имеет проблемы с политической элитой.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.

"Элита - это люди,которые формулируют смыслы, под которыми готовы подписаться широкие общественные круги. Эссеистика Андруховича и Забужко много значили. Жадан стал больше, чем поэтом - возглавляет общественные и благотворительные движения. Элита формулирует видение будущего и ставит диагнозы стране. Например, Забужко умеет объяснить, где украинский народ облажался. Есть инициативная группа "Первого декабря" - это совет старейшин. Напоминает о добром, разумном и вечном", - считает Антипович.

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Эксперт убежден, что должны выбрать новые приоритеты.

"Проблема - с политической элитой. Но она и не могла появиться, потому что ее уничтожали под корень многие десятилетия. Целые поколения литераторов и общественных деятелей смололи жернова СССР. Народ заставляли выживать за счет приспособленчества. Эта модель поведения характеризовала нас долгое время. Для поколения ровесников независимости неприемлемо ползать перед начальством или бояться чиновников. Им трудно вообще что-то навязать, стремятся решать проблемы самостоятельно", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.