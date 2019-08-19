В Украины появилась субъектность на мировом уровне - Антипович

За последние пять лет Украина продемонстрировала себя игроком на международной арене.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.

"Страна сохранилась. Народ научился собираться вместе и взаимодействовать. У Украины появилась субъектность на мировом уровне. Порошенко смог выстроить международную коммуникацию. Продукт этого процесса - безвиз. Хотя были и провалы. Когда нация начинает демонстрировать свое "я", найдутся те, кому это не нравится. Есть трения с венграми и поляками. Они привыкли, что Украина себя не манифестирует. Но времена меняются. Привыкнут", - считает Антипович.

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"Восстановление армии почти с нуля - тоже результат этих пяти лет. Свинарчуки подложили свинью со скандалом в оборонке. Из-за таких друзей Порошенко терял доверие. Но он останется президентом, по которому есть настоящие результаты. Через тяжелые жертвы мы продемонстрировали волю к изменениям", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.