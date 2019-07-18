Каждый гетман имеет своего прототипа в современной истории - Владимир Ешкилев

Самобытность заключается не в варениках, шароварах и вышиванках, а в способности сделать то, на что не способна ни одна другая нация. Фото: facebook.com

Исторический роман "Уния" Владимира Ешкилева рассказывает об Украине середины XVII века и гетмане Иване Выговском. Вышел в харьковском издательстве "Фолио". Это первая книга трилогии "Проклятые гетманы".

- Сегодня у нас идет война за идентичность, - говорит писатель Владимир Ешкилев. - И вот какая странность: мы в этой войне сталкиваемся с полем проблем, которые стояли еще перед гетманом Иваном Выговским. История ходит по кругу. Так каким должен быть толчок, чтобы наконец двигатель нашей идентичности закрутился на полные обороты без помощи внешних сил, кредитов МВФ, постоянного перенапряжения людей? Ответы, в частности, спрятаны в том далеком времени. А то, что происходит сейчас, можем назвать второй Руиной.

Я по базовому образованию историк. Среди моих 13 романов шесть - исторические. В процессе написания всегда сталкивался с двумя проблемами. Когда я брался за любой период украинской истории, изучал с элементарного уровня - летописей, первоисточников. Обнаруживал, что все изложенное в учебниках, наш школьный канон - это, по сути, на три четверти миф.

Вторая проблема - объяснить читателям, почему я пишу не так, как они ожидают. Где привычные ходы, любовная история, типичные герои и знакомые фамилии?

Понял, что произведение должна дополнять "внутренняя энциклопедия" - большое объяснение к художественному тексту. Я вынужден выступать в роли рассказчика, комментатора и автора альтернативного учебника истории. Впервые этот формат воплотился в романе "Уния".

Об Иване Выговском рядовому украинцу почти ничего не известно. Ну, был такой писарь Богдана Хмельницкого. Хитрый, якобы там кого-то подкупил, практически захватил гетманскую власть и через два года был свергнут. Потому что вел "антинародную политику", потакал магнатам и крупным землевладельцам, хотел вернуться назад во владение Польши, способствовал католической реакции. И, вообще, был неправильным мужиком.

Тем не менее, Выговский был европейски образованным, происходил из древней благородной казацкой семьи Киевского воеводства, был другом выдающихся интеллектуалов того времени. Создал фактически административный аппарат - то, что является "функционалом" государства. Был, кажется, единственным гетманом-философом.

Оказывается, он интереснее Хмельницкого. Это как бы автоматически принижает роль главного персонажа украинской истории XVII века. Если Выговский - конструктор украинского государства, то кем тогда был Хмельницкий? Если административный аппарат был создан Выговским, чем тогда занимался Хмельницкий? Если проект Украины в составе Речи Посполитой разработал Выговский, какое же будущее страны планировал Хмельницкий? Как вообще Выговский - непопулярный, непонятный для казаков - стал гетманом? Они считали, что он был на лошадь обменен под Желтыми Водами, что вообще не казацкой крови, что он пан или подпанок. Почему когда он отказывается от булавы, за ним девять километров пешком бегут полковники и заклинают его взять власть?

Никакой учебник не отвечает на эти вопросы. Потому что это разрушит концепцию историографии народно-освободительной крестьянской войны, которая у нас до сих пор царит. Все вроде бы изменилось. Живем в независимой Украине. Вроде никто не запрещает исследовать свою историю. А она продолжает оставаться в канонах сталинского учебника 1947 года.

Какой был первоначальный замысел трилогии "Проклятые гетманы"?

- Первоначальным замыслом трилогии было рассказать историю XVII века не так, как в мифологизированных и стандартизированных современных учебниках. До сих пор излагается с советских и народнических позиций, что двигателем, движущей силой истории были какие-то абстрактные народные массы. А вся надстройка - аристократия, шляхта, тогдашние интеллектуалы - ценна только настолько, насколько отражала стремление этих масс. Это абсолютно марксистско-народническая доктрина. Я потомок шляхты. Не унаследовал ни титулов, ни имений. Но для меня принципиально восстановление чести, доброго имени моих предков.

Народные массы, как правило, действуют как по последствиям психических эпидемий. Как у нас на выборах было. Погнали волну - и те побежали. Так же было и в XVII веке. Вышел игумен, возопил, икона заплакала и побежала казацкая братия. А собственно идеи, концепты, проекты - это было дело образованной прослойки.

Написание романа в какой-то мере несло в себе компенсационную функцию. Лично мне не безразлично, что сегодня мы продолжаем катиться теми рельсами, которые были проложены сталинской историографией.

Когда историки молчат, писатель должен браться за, возможно, не свойственные ему функции. Добавлять в роман энциклопедию событий и фактов, которые до сих пор упорно замалчиваются и обходятся.

Я не знаю, приведет ли издание трилогии "Проклятые гетманы" к какому-то перевороту в украинской историографии. Будут ли рассматривать ее историки как толчок для нового переосмысления Хмельниччины и событий, которые ей предшествовали и шли после. Мы живем в очень консервативном обществе с архиконсервативной гуманитарной наукой. Которая не хочет видеть очевидных вещей, а оперирует мифами. Но по крайней мере я этой книгой очистил свою совесть и сделал шаг на встречу профессиональным историкам.

Каким видите своего читателя?

- Всегда говорю - мой читатель умный. Сейчас модный маркетинговый подход - с точки зрения генерации. Этот автор пишет для 14-летних, другой для 16-летних, а тот только для пенсионеров. Это когда к литературе подходят с точки зрения магазина. Некоторые издательства даже заставляют писателя писать под определенную аудиторию. Это называется "осваивать маркетинговые ниши". Как по мне, это поражение для писателя, читателя, издательства. Меня читают и молодые, и старые, и среднего возраста. И с высшим образованием, и без. Но всех объединяет одно. Они хотят знать, что было на самом деле. Им недостаточно того, что им рассказали в школе, вузе или в зомбоящике.

С какими архивами работали?

- По эпохе XVII века есть всего два украинских фундаментальных источника - летописи Самовидца и Самуила Величко. Кроме того, это тексты универсалов Богдана Хмельницкого и очень немного аутентичных документов от других гетманов - как правило, их указы. Все остальные материалы - переписка, мемуары, записки свидетелей - это польское. Их сотни, если не тысячи. Поэтому я для себя считал нужным проработать эти источники. Ясно, что критично. Понимаю, что поляки писали со своей позиции. Но дают несколько иную картину XVII века, чем наша советизированная и марксизированная историография.

Почему мифы о нашей истории продолжают изучаться и поддерживаться?

- Потому что на это есть заказ. Наша нынешняя элита, которая находится, условно говоря, у власти - они все не являются потомками аристократов, ученых, профессоров. Это люди, которые вышли из низового плана. Дети пролетариев, крестьян. А это примерно 13-15 тысяч семей, считая провинциальные элиты. Им принципиально показывать, что элита может формироваться снизу в первом поколении. Может приходить "из ниоткуда" и брать власть. Это власть Homo novus - случайных "новых людей". Она, среди прочего, требует, чтобы ее легитимность подтверждали историки. Если же они будут говорить, что власть должна принадлежать все-таки людям из потомственной образованной прослойки, где тогда будут эти наши депутаты с их папами-бандитами?

Выход вашего романа сейчас - это актуально или опасно?

- Мой месседж - смотрите на историю и современность трезво, без идеологических фильтров. История такая, какая есть. Нет ни святых, ни чертей с рогами. Все есть люди. Надо признать, как было на самом деле. Не создавать мифы. Например, что там героические казаки всех побивали. Но иногда тех казаков нагайками гнали в бой - никакие не герои были там. Но иногда они творили просто безумные, действительно героические вещи. Есть герои, есть просто обычные люди. Есть те, кто действовали по конъюнктуре. И те, которые набивали себе карманы. Нельзя обобщать.

Например, эта история с патриархом Филаретом. Зачем было делать из него святого, чтобы теперь опускать его в дерьмо? Так же и с Надеждой Савченко. Не надо было лепить идолов из случайного материала, потому что мы окажемся сами себе дураки.

История постоянно повторяется. Каждый гетман имеет своего прототипа в современной истории. Когда я смотрел, скажем, на Ющенко, мне вспоминался Юрий Хмельницкий. А когда на Порошенко - Павел Тетеря. Вот если бы у нас появился Выговский, было бы неплохо. У такого лидера было бы мышление на перспективу, гибкость, дипломатичность и колоссальная энергия по созданию государственных структур. История предлагает нам модели наших правителей.

Есть страны-комнаты, а есть страны-коридоры. Украина всю свою историю была коридором, по которому ходили преимущественно с востока на запад, реже - с запада на восток. Такое географическое положение, такая геополитическая локация. В таких условиях элиты в коридоре не держатся, их вымывает. Путешествуют в "комнаты". На запад, на восток. А в коридоре остаются, как правило, те, кого наши правители называют терпилами. А раньше еще худшим, более подлым словом - быдло. Потому что они не имеют денег и возможности переместиться в соседнюю комнату. Далее остаются в коридоре, где постоянные гуляют сквозняки.

У нас вымывается элита. Где учатся дети наших правителей? На закате. Вернутся сюда при одном условии - что им дадут эту страну на разграбление. А если нет, то им хватит того, что награбили их родители. То же было в XVII веке и в XX веке. Ничего нового.

В эпоху глобализации Запад будет помогать нам. Но если не будем выводить из нашей самобытности видение будущего и внедрять инновации, будем сидеть на хуторе, плакать и ждать, пока нам дадут очередной транш, который разграбят наши руководители - опять окажемся в орбите одной из империй.

Самобытность заключается не в варениках, шароварах и вышиванках, а в способности сделать то, на что не способна ни одна другая нация. В способности сделать свой "Мерседес". Вырастить своего Илона Маска. Дать миру гения и убедить мир в том, что это наш гений.

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Гетман Войска Запорожского в 1657-1659 годах Иван Выговский родился в Овруче на Житомирщине в 1608-м. Был представителем православного шляхетского рода. В 1650 году сформировал и возглавил казацкое правительство - Генеральную военную канцелярию. Был избран гетманом после смерти Богдана Хмельницкого. В условиях угрозы войны с Московией в 1658 году заключил Гадячский договор с поляками. Согласно ему, казацкая Украина превращалась в Великое княжество Русское - третью равноправную составляющую Речи Посполитой. Во время московско-украинской войны 1658-1659 годов с помощью крымского хана разбил войско врага в Конотопской битве. Непопулярный союз с поляками лишил Выговского поддержки большей части казачества. Передал гетманскую булаву Юрию Хмельницкому, который присягнул царю и согласился на урезание прав Войска Запорожского.