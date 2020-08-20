Тюремный дневник и рассказы Сенцова издадут двухтомником

Автор: starylev.com.ua "Видавництво Старого Лева" выпустит комплект из двух книг Олега Сенцова - тюремного дневника и сборника рассказов

Двухтомник писателя и режиссера Олега Сенцова выйдет в сентябре во львовском "Видавництві Старого Лева". В издание войдет тюремный дневник "Хроника одной голодовки" и сборник малой прозы "4 с половиной шага". Написаны во время заключения в российской колонии.

Первый том "Хроника одной голодовки" - это тюремный дневник, который Сенцов начал вести в мае 2018 года, на третий день после того, как объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных. В течение 145-ти дней фиксировал свои будни в российской тюрьме, наблюдения и мысли.

Во втором томе, который получил название "4 с половиной шага", содержится сборник малой прозы, написанный в российской тюрьме. Это рассказ о жизни заключенных и об обстоятельствах, которые привели их в неволю.

Тетради с записями дневника и рассказами Сенцову удалось вывезти из России во время освобождения.

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"Голодовка происходит в изоляции, поэтому там достаточно времени, и от этого появлялось много мыслей, которые хотелось записать, - говорит автор. - А потом это превратилось в определенную ежедневную процедуру - писать хотя бы немного, только бы отвлечься от ситуации. Появился какой-то смысл в каждом из этих бесконечных, монотонных и одинаковых дней голодовки.

Главной проблемой ведения дневника был риск, что его заберут, поскольку писать в тюрьме о тюрьме нельзя. А здесь есть много неприятных для администрации описаний, которые они хотели бы не разглашать. Поэтому я рисковал, что заберут не только дневник, но и остальные мои рукописи. Но поскольку ставки были слишком высокими, я продолжал писать, потому что это помогало мне держаться. Обыски проходили ежедневно, и эти тетради часто пытались читать сотрудники тюрьмы. Каждый раз это был очень напряженный момент - поймут, о чем идет речь, или нет. Спасал мой неразборчивый и мелкий почерк. То, что записи делал без абзацев или выделений - сплошной дремучий текст. А также развернутая мной операция по прикрытию, которая основывалась на байках, которые я создавал для тюремщиков: о написании новой книги не о тюрьме, а просто чтобы развеяться.

Этот дневник я вел прежде всего для себя. Конечно, было желание, чтобы кто-нибудь когда-то его прочитал, но шансы на это были небольшими. Я не знал, выживу ли, смогу ли вывезти эти записи на свободу и не конфискуют ли их где-то по дороге".

Двухтомник появится на полках книжных магазинов к первой годовщине освобождения украинских политзаключенных Кремля - ​​7 сентября.

В мае в "Видавництві Старого Лева" вышел фантастический роман Олега Сенцова "Вторую также стоит приобрести", написанный в российской колонии. Действие произведения происходит в США. Главный герой Джим Харрисон сидит дома в уборной и листает научно-популярные журналы. Его жена готовит завтрак. Город захватывают космические пришельцы. Внеземные ящерицы хотят спасти людей от них самих. Берут под контроль и навязывают свои правила, по сюжету.