Тюремный дневник и рассказы Сенцова издадут двухтомником

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 207
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 279
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 99
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 216
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 180
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 378
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5769
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 387
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5769
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2034
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2511
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1566
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 198
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
воскресенье, 23 августа 2020 00:45

Тюремный дневник и рассказы Сенцова издадут двухтомником

  Комментировать
Автор: starylev.com.ua
  "Видавництво Старого Лева" выпустит комплект из двух книг Олега Сенцова - тюремного дневника и сборника рассказов
"Видавництво Старого Лева" выпустит комплект из двух книг Олега Сенцова - тюремного дневника и сборника рассказов

Двухтомник писателя и режиссера Олега Сенцова выйдет в сентябре во львовском "Видавництві Старого Лева". В издание войдет тюремный дневник "Хроника одной голодовки" и сборник малой прозы "4 с половиной шага". Написаны во время заключения в российской колонии.

Первый том "Хроника одной голодовки" - это тюремный дневник, который Сенцов начал вести в мае 2018 года, на третий день после того, как объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных. В течение 145-ти дней фиксировал свои будни в российской тюрьме, наблюдения и мысли.

Во втором томе, который получил название "4 с половиной шага", содержится сборник малой прозы, написанный в российской тюрьме. Это рассказ о жизни заключенных и об обстоятельствах, которые привели их в неволю.

Тетради с записями дневника и рассказами Сенцову удалось вывезти из России во время освобождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый автор пишет о себе - Сенцов

"Голодовка происходит в изоляции, поэтому там достаточно времени, и от этого появлялось много мыслей, которые хотелось записать, - говорит автор. - А потом это превратилось в определенную ежедневную процедуру - писать хотя бы немного, только бы отвлечься от ситуации. Появился какой-то смысл в каждом из этих бесконечных, монотонных и одинаковых дней голодовки.

Главной проблемой ведения дневника был риск, что его заберут, поскольку писать в тюрьме о тюрьме нельзя. А здесь есть много неприятных для администрации описаний, которые они хотели бы не разглашать. Поэтому я рисковал, что заберут не только дневник, но и остальные мои рукописи. Но поскольку ставки были слишком высокими, я продолжал писать, потому что это помогало мне держаться. Обыски проходили ежедневно, и эти тетради часто пытались читать сотрудники тюрьмы. Каждый раз это был очень напряженный момент - поймут, о чем идет речь, или нет. Спасал мой неразборчивый и мелкий почерк. То, что записи делал без абзацев или выделений - сплошной дремучий текст. А также развернутая мной операция по прикрытию, которая основывалась на байках, которые я создавал для тюремщиков: о написании новой книги не о тюрьме, а просто чтобы развеяться.

Этот дневник я вел прежде всего для себя. Конечно, было желание, чтобы кто-нибудь когда-то его прочитал, но шансы на это были небольшими. Я не знал, выживу ли, смогу ли вывезти эти записи на свободу и не конфискуют ли их где-то по дороге".

Двухтомник появится на полках книжных магазинов к первой годовщине освобождения украинских политзаключенных Кремля - ​​7 сентября.

В мае в "Видавництві Старого Лева" вышел фантастический роман Олега Сенцова "Вторую также стоит приобрести", написанный в российской колонии. Действие произведения происходит в США. Главный герой Джим Харрисон сидит дома в уборной и листает научно-популярные журналы. Его жена готовит завтрак. Город захватывают космические пришельцы. Внеземные ящерицы хотят спасти людей от них самих. Берут под контроль и навязывают свои правила, по сюжету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тюремный дневник и рассказы Сенцова издадут двухтомником». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 20061
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 18018
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 11800
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 9351
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 5076
Культура
Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers
Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Просмотров: 54
В Финляндии помолились за мир в Украине
В Финляндии помолились за мир в Украине Просмотров: 54
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
 Просмотров: 99
Россия - уязвима. Ее крах может наступить неожиданно - историк
Россия - уязвима. Ее крах может наступить неожиданно - историк Просмотров: 1161
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
 Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
6
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
3
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
2
Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов
1
Два дня подряд плюс 2 тыс. новых больных Сovid-19. Что будет с карантином
1
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт
Голосов: 358
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua