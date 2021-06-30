Сталлоне и Бельмондо сошлись на ринге

Автор: puntoyrayafestival.com Кинокритик и режиссер Дмитрий Бондарчук создал монтажный фильм "Боксерское кино". В виде одного поединка исследует историю бокса в ее снятых проявлениях

Фрагменты около сотни лент содержит фильм "Боксерское кино" режиссера Дмитрия Бондарчука. Сделал ретроспективу изображения профессионального бокса на большом экране.

Экспериментальная 12-раундовая лента длится 48 минут. Имитирует различные жанры и эпохи кинематографа в течение одного поединка. Начинается временем немого кино и завершается современными хитами.

"Бокс может быть смешным или романтичным, но в основном является жестоким. Это классическая киноистория о самосоздании и самоуничтожении", - говорится в синопсисе.

Премьера состоялась в столичном кинотеатре "Жовтень" в рамках 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

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Дмитрий Бондарчук рассказал Gazeta.ua о специфике картины, рабочем процессе, особенностях жанра и идеях для следующих проектов. А также объяснил, почему "Боксерское кино" - не о боксе.

Почему решили сделать "Боксерское кино"?

- Меня захватила возможность сделать гибрид боя и фильма. Ленты о боксерах - это всегда история человека с его драмой и бытом, а бокс - это два человека на ринге, о которых у зрителей обычно очень ограниченная информация.

Моя лента является боем по форме - это 12 раундов по три минуты с короткими перерывами между ними. Но состоит из кадров уже существующих игровых фильмов - от немых комедий с Чарли Чаплином до "Рокки" с его продолжениями.

Идея картины находится на пограничье. Противоречит одновременно и кинематографическому, и спортивному канону. Это стало главным стимулом для меня. А дальше уже наслоилось желание рассказать об истории кино и все остальное.

Ваш проект является образцом какого направления? Вдохновлялись ли работами с похожим приемом?

- Я считаю, это направление recycling cinema - "переработанное кино". Поскольку речь идет о повторном использовании уже снятого, предоставление ему нового смысла и жизни.

Или, проще говоря, "монтажное кино". Ведь практически единственным способом создания подобных фильмов является монтаж имеющегося материала.

Вообще есть длинная история подобного, и у меня, конечно, есть любимые авторы и ленты. Но с "Боксерским кино" отталкивался как раз от того, что не нашел ничего похожего на то, что хотел сделать.

Как проходило создание ленты?

- Каждый из моих монтажных фильмов имел свои особенности. Для "Боксерского кино" я собрал список картин о боксе по десятилетиям. Упрощало дело, что не нужно было найти и посмотреть все фильмы на тему.

На каждое десятилетие, от немого кино и до современности, выбирал наиболее успешные у зрителей ленты, лучшие по версии критиков, добавлял не американского производства и несколько любимых.

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Для моего предыдущего фильма "365 дней, также известные как год" нужно было найти кадры, в которых присутствовали бы каждая из 365 дат календаря. Там была огромная и напряженная работа именно на этапе поиска необходимых моментов.

Поиски для "Боксерского кино" были легкими. Это дало возможность полностью сосредоточиться на монтаже, подборе стилистики и ритма, которые отражали бы настроение своего десятилетия-раунда.

Фрагменты скольких фильмов вошли?

- Около сотни. Первые кадры - 1887 года, они еще в титрах. Далее каждый раунд соответствует своему десятилетию до 2010-х.

Я целенаправленно пытался избежать американоцентризма. На все раунды искал фильмы из других стран, но часто не мог использовать, потому что не отвечали доминирующему настроению. Его часто диктовало именно американское кино.

Но, скажем, 1960-е - это практически полностью европейское. Это дало мне возможность свести на одном ринге европейских звезд своего времени - Жана Поля Бельмондо и Алена Делона.

Как решали вопрос с правами на ленты, кадры из которых использовали?

- Основная идея в том, что если твой фильм - это полноценное новое произведение по форме и содержанию, тебе не обязательно иметь разрешение правообладателя.

На этом держится славная страница "заимствованного" искусства, начиная от художников во главе с Марселем Дюшаном и до современных монтажных фильмов, как мой.

Какие ваши любимые фильмы о боксе?

- Есть абсолютно бескомпромиссные вещи типа "Бешеного быка" Мартина Скорсезе и "Рокки" с Сильвестром Сталлоне. Но в то же время в 1970-е для меня "Рокки" вытесняет "Толстый город" Джона Хьюстона.

Боксерские нуары 1940-х - тоже одна из любимых тем. Все в похожей мрачной эстетике - монтировать их было особое удовольствие. Удалось незаметно совместить кадры из разных фильмов, которые почти не отличаются визуально, но имеют разных персонажей.

Попали ли в подборку украинские ленты?

- Иностранные фильмы о боксерах - это обычно история противостояния личности против системы. Не обязательно политической. Возможно, криминальной или классовой, но системы. Разумеется, в советской реальности с такой темой нужно было быть осторожным. Коллективный спорт типа футбола был понятнее.

Те ленты, которые мне удалось найти, рассказывают о советских боксерах, которые сражаются против коварных соперников из капиталистического мира. Даже в достаточно вольнодумном анимационном сериале "Как казаки...", в серии, где они стали олимпийцами, герои боксируют против греков. Но ничего из найденного мне не удалось вплести в свой фильм.

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В современном украинском кино еще не о боксе, но уже появляются фильмы о спорте. Беговой "Пульс", который тоже показали на нынешней "Молодости", бойцовский "С завязанными глазами". Мне кажется, появление таких премьер напрямую связано с общественными настроениями в стране.

В чем заключалась ваша идея?

- На поверхности - это рассказ об истории кинематографа, как он менялся. Об авангардных поисках в немых фильмах 1920-х и то, как их вытеснил приход звука. Об эволюции кинокамеры - от почти неподвижной к субъективной. О приемах монтажа.

Другой пласт - о природе взаимоотношений между людьми. И это не только о насилии, но и обо всем остальном - любовь, одиночество, преданность. Практически что-либо, с чем зритель пришел на сеанс.

Что именно в изображении бокса демонстрирует ваша картина?

- Странно говорить, но фильм под названием "Боксерское кино" - это не о боксе. Точнее, не только о нем.

Я могу сказать, что это лента об искусстве и его взаимодействии с аудиторией. Кто-то скажет, что это о границах насилия и деструктивной природе человека. Еще кто-то, что это точно о его маме с папой, которые всю жизнь ссорятся, но жить друг без друга не могут.

Как представляете своего зрителя?

- Мой фильм не только о боксе или о кино, а о человеке. Поэтому мне хочется думать, что вы найдете в нем что-то для себя.

Как бы вы описали эволюцию показа бокса на экране?

- Это тема для трактата. Каким, по сути, является мой фильм. Не думаю, что мне словами удастся лучше передать все мысли на эту тему, чем я сделал в "Боксерском кино".

Концепцию "Боксерского кино" можно применить для освещения киноистории других видов спорта и не только. Взялись бы за что-то подобное еще?

- Конечно, по сходной формуле можно сделать монтажные фильмы о других видах спорта. Но "Боксерское кино" быть создано именно сейчас, поскольку сошлись правила боя, его 12 раундов и 12 десятилетий истории кино, из которых удалось эти раунды сложить. Именно это было главным толчком, а не просто возможность симпатично смонтировать кадры поединка.

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В силу специфики моих лент я коллекционирую много разных мелочей из фильмов. Записываю хорошие фрагменты тех или иных произведений. Отдельные кадры рук реализовались в мою ленту "История рук", календарей и дат - в "365 дней". В сериале "Травести" я соединил культовые сцены, скажем, момент в душе из "Психо" или гигантская горилла на крыше здания из "Кинг Конга", с подобными кадрами в современных фильмах.

В моей коллекции достаточно кадров и о других видах спорта. Самые приятные, которые сразу приходят в голову - о теннисе. Но я пока не вижу объединяющей идеи, которая толкнула бы меня делать эту ленту. Однако это не значит, что она не появится.

Какова дальнейшая судьба фильма?

- Этот год был сложным для фестивалей из-за пандемии. Не понятно, когда и в каком виде они будут возвращаться. Поэтому я рад, что была возможность показать фильм на "Молодости". Но еще надеюсь на несколько показов.

Вы не впервые на "Молодости". Что для вас значит этот фестиваль?

- Украинские премьеры "Боксерского кино" и двух моих предыдущих работ состоялись на "Молодости".

Я не учился на киношника, поэтому в начале своего пути не было такого опыта, чтобы показывать перед аудиторией свои фильмы, обсуждать с кем-то.

На момент премьеры "Истории рук" мои короткометражные анимации были на зарубежных фестивалях. Мне присылали из Европы грамоты, награды и призы. Но я никогда не ездил на эти киносмотры сам.

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Лишь когда на "Молодости" показали "Историю рук", я пришел в кинотеатр "Киев". Туда же пришли другие незнакомые мне люди. Я представил свой фильм, погас свет. И на большом экране почти два часа показывали что-то мое и личное. Пришло осознание, что я таки сделал кино.

Я благодарен, что фестиваль продолжает иметь интерес к моим следующим поискам и экспериментам.

Расскажите о творческом объединении МІКНУ, в которое входите.

- Мы с несколькими друзьями еще в студенческие годы решили пробовать свои силы в кино. Ни один из нас не имел кинообразования, поэтому вместе учились и помогали друг другу.

Я в основном делал анимационные ленты, с черным юмором, разные стилистически, от оживленных книг до простых рисунков карандашом. В целом создавали абстрактные и экспериментальные произведения. Например, есть серия из нескольких фильмов, которая называется "Чертовщина". Там руки исполняют роли людей и таким образом рассказаны различные сюжеты.

Что планируете снимать дальше?

- Сейчас я работаю над видеоэссе о Николае Гоголе и его влиянии на кино. Это будет короткометражный фильм, который планирую сразу публиковать в интернете.

Упоминания Гоголя в лентах, как и любые другие, касающиеся Украины, собираю давно. Несколько месяцев назад эта коллекция приобрела четкие очертания, и я начал складывать их в свое кино.

У меня есть еще идеи. Хочу сделать монтажный фильм ужасов. Также интересует природа пропаганды и постправды в украинских фильмах советского периода. Но должен сложиться ряд элементов, чтобы идея начала оживлять собрание разрозненных кадров и новое кино началось.

Автор: Фото предоставлено Дмитрием Бондарчуком Фильм "Боксерское кино" показали на юбилейном кинофестивале "Молодость". Проходил в Киеве с 29 мая по 6 июня

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Дмитрий Бондарчук - кинокритик, автор экспериментальных и анимационных фильмов. Родился 10 апреля 1988 года. Учился журналистике в Киевском университете имени Тараса Шевченко. В рамках творческого объединения МІКНУ начал снимать собственные ленты. Пишет сценарии и статьи о кино. Сейчас главным его интересом является переоборудование кинотеатров. Фильмография: "Боксерское кино" 2020-го, "365 дней, также известные как год" 2018-го, "История рук" 2016-го, Mindscape in the Frog 2016-го, travesty #1-10 2015-2017 годов, "Стена" 2013-го, "Ранняя абстракция. Кофе с молоком" 2013-го.