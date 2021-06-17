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пятница, 18 июня 2021 00:45

Отец с сыном станцевали на улице после ссоры

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Автор: facebook.com
  Было бы хорошо, если бы кто-то из зрителей позвонил родителям. И просто поговорил - Алина Панасенко
Было бы хорошо, если бы кто-то из зрителей позвонил родителям. И просто поговорил - Алина Панасенко

Шесть минут длится фильм 20-11-7.mp4 режиссера Алины Панасенко. Выиграла Национальный конкурс 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" и получила приз 50 тыс. грн.

Отец с 17-летним сыном давно не виделись и не общались. Впервые за несколько лет решили вместе поужинать. Сын слушает музыку в наушниках, неохотно ест. Отец заставляет пить алкоголь. Ссорятся. Парень убегает из квартиры, начинает танцевать на улице. Его догоняет отец и они танцуют вдвоем, по сюжету.

Главные роли исполнили Владислав Порожний и Виталий Новиков.

Алина Панасенко рассказала Gazeta.ua о работе над фильмом, участии в фестивале, отношении к критике и следующем проекте.

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Почему решили снять фильм?

- Я не хотела ничего выдумывать, потому что нужно говорить о чем-то близком. Эта маленькая история откликнулась многим из команды. Диалог я также не писала с нуля, а просто списала с разговора определенных людей, знакомых мне. Только от реальной ситуации, которая была в жизни прототипов, мою отличает финал.

Как нашли актеров?

- Даже когда писала, уже видела там Влада. Мы давно знакомы, живем в одном общежитии. В нем есть что-то бунтарско-юношеское. Я ему верю. А Виталия Новикова до встречи знала как преподавателя в мастерской, где учится моя подруга. Когда увиделись вживую, то поняла, что именно с ним и хотела бы поработать. Он многому меня научил за то небольшое время касательно работы с актером. Если говорить о внешности, я опиралась на сходство с прототипами.

Сколько длился и где проходил съемочный процесс?

- У нас был один съемочный день. Нашли квартиру на Русановке, где живут наши знакомые. Они любезно позволили там снимать бесплатно. Готовились около месяца, делали репетиции с камерой, на локации, потому что однокадровость - это был новый опыт для меня.

Расскажите об особенностях съемки.

- Благодаря команде реализовать задуманное удалось на 100 процентов. Мы с оператором, художником и актерами друг друга хорошо понимали. Они меня поддерживали, а я их. Съемка, на удивление, проходила так спокойно, что никаких неожиданностей не было. Мы отдыхали, работая. Было весело. Поэтому и фильм получился.

Один кадр выбрали, потому что не хотелось прерываться, а сделать цельный файл как запись на телефоне или компьютере, которую ты неожиданно находишь. Камера подвижная, потому что нам важно было держать актеров крупно и передать динамику диалога таким образом.

На улице работалось тяжелее, потому что в ноябре было уже прохладно. Не хотелось, чтобы потом кто-то заболел. Да еще и сцена такая эмоциональная. Мы там быстро справились, за три чистых дубля.

Как появилась идея неожиданного финала?

- В первой части ленты отец ищет к сыну подход через разговор. Танец - его продолжение. Как видите, через него нашел-таки. Танец лучше драки.

Продумывали ли предысторию и дальнейшую судьбу персонажей? Какие взаимоотношения между ними могут быть?

- Из-за того, что у наших героев есть конкретные прототипы, их судьбу я хорошо знаю. Между ними уже все хорошо. Со временем все налаживается.

На какую реакцию зрителя рассчитываете?

- Любая реакция лучше, яем ее отсутствие. Было бы хорошо, если бы кто-то из зрителей позвонил родителям. И просто поговорил.

Какие отзывы слышали и как воспринимаете, если это критика?

- Отзывы в основном положительные. Но были и зрители, которые не верили, что разговор героев закончился бы танцем. Кому-то было дискомфортно смотреть из-за специфического движения камеры. Нормально отношусь к критике. Любой фидбэк уже классный по факту своего наличия.

Почему выбрали именно такое название?

- Мы опирались на память. Не столько на человеческую, сколько на оперативную. Хотелось, чтобы фильм был как случайный видеофайл, который ты находишь через несколько лет.

В чем преимущества и сложности формата короткого метра?

- Краткая форма сложнее из-за того, что за небольшое время надо рассказать историю и дать возможность зрителю почувствовать эмоции. Преимущество, может, просто в продолжительности производства.

Какие фильмы были ориентиром, источником вдохновения?

- Я не смотрела ничего перед созданием нашей работы несколько месяцев, специально. Чтобы не вдохновляться кем-то. До сих пор мало смотрю, так сложилось. Скучаю по фильмам.

Во сколько обошлось производство?

- Лента стоила 11 тысяч гривен. Нам помогали родители.

Какие вызовы сегодня стоят перед молодыми кинематографистами?

- Только финансовые. Все другие пути полностью открыты, мне кажется. Только работать над собой надо.

Какие впечатления от "Молодости" и награды?

- Я не ожидала. Была уже рада возможности показать фильм на экране, о победе даже не думала. Какие могут быть впечатления, кроме положительных? Я так много уже давно не улыбалась.

Конечно, приятно быть частью фестиваля такого уровня. Рада многим знакомствам, которые состоялись за это время. И очень благодарна.

На что думаете потратить денежный приз?

- Или на определенную технику, или вложить в следующую картину.

Над каким проектом сейчас работаете?

- Наш следующий фильм "По кочкам, по кочкам, по маленьким цветочкам, в ямку - бух" рассказывает о 10-летней девочке, которая захотела сыграть свадьбу, как взрослые.

Взялась за идею, потому что момент взросления кажется мне одним из самых травматических. Хочется поработать с этим.

Сейчас ищем деньги. Провели кастинг, искали локации. Находимся на подготовительном этапе, но на сколько затянется - это вопрос. Потому что этот фильм мы за свой счет точно, к сожалению, снять не сможем. Там совсем другой бюджет. Будем стараться в дальнейшем.

Автор: facebook.com
  Актер Владислав Порожний в фильме 20-11-7.mp4 сыграл юношу, который пытается найти общий язык с отцом. Ленту признали лучшей в Национальном конкурсе юбилейного КМКФ "Молодость"
Актер Владислав Порожний в фильме 20-11-7.mp4 сыграл юношу, который пытается найти общий язык с отцом. Ленту признали лучшей в Национальном конкурсе юбилейного КМКФ "Молодость"

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Алина Панасенко родилась в городе Северодонецк. После окончания химико-биологического факультета Северодонецкого лицея поступила в Киевский университет имени Карпенко-Карого на сценариста. Параллельно учится в школе концептуальной и арт-фотографии MYPH.

Автор: Илья Прокопенко
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