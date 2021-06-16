Украине не хватает кино о домашнем насилии и токсичных отношениях

Режиссер фильма "Плохие дороги" и шоураннер сериала "Поймать Кайдаша" Наталья Ворожбит (слева) получила "Золоту дзиґу" в номинациях "лучший сценарий" и "открытие года". Не имеет себе равных в создании живых и органичных образов героев, по мнению журналистки Екатерины Городничей (справа). Фото: facebook.com

Именно массовое кино способно что-то менять в обществе.

Так считает журналистка и сценаристка Екатерина Городничая. Разговариваем в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый" во время церемонии награждения пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Проходила 12 июня. Объявили победителей в 23 номинациях.

Какой фильм из представленных на церемонии стал для вас самым большим событием?

- Для меня единственный и главный победитель - "Плохие дороги" (состоит из пяти новелл о жителях Донбасса и украинских военных. В основе сюжета - истории из прифронтовой зоны. - Gazeta.ua). Всегда и везде говорю, что я в фан-клубе Натальи Ворожбит. Как она пишет, создает живые и органичные образы героев - я не видела подобных примеров. В прошлом году показала наши современные реалии в двух успешных проектах - "Плохие дороги" и "Поймать Кайдаша". Это не совпадение, а показатель таланта и качества работы, способности передать на экране правду.

Большинство лауреатов касаются российско-украинской войны. Почему эта тема доминирует?

На острие всегда та тема, которая болит. Мы до сих пор в процессе борьбы. Пока не завершится победой, нам будет это болеть.

Какие еще темы беспокоят украинцев, но не реализованы в кино?

- Сегодня гораздо больше актуальных проблем, которые не представлены в фильмах. Наверное, у художников не получается это делать.

Простые сюжеты о взаимоотношениях людей будут цеплять больше, чем героические

Есть куча социальных вопросов. Прежде всего насилия в обществе. Речь не идет только о войне. Мы друг друга прессуем ежедневно.

Простые сюжеты о взаимоотношениях людей будут цеплять больше, чем героические. Но для этого нужно найти ресурс и иметь миссию донести до зрителя. Уверена, у нас есть авторы, способные рассказывать истории. Но можно быть талантливым и опытным, но при этом не иметь удачи. Все должно сойтись в одном месте в одно время. Сценарист напишет хороший текст. Его прочитает продюсер, который хочет сделать такой фильм. Найдется режиссер, которому есть что сказать средствами визуализации именно по этой теме.

Другие проблемы меньше вдохновляют создателей?

- Думаю, историю о герое проще написать. Она понятнее. На войне есть плохие и есть хорошие. Мы воюем за правое дело.

Самые успешные истории в основном снимают режиссеры, которые сами для себя подготовили сценарий

А вот истории об отношениях больше на полутонах, знании психологии, способности тонко передать как в картинке, так и в диалогах. Далеко не все хотят заморачиваться или имеют на это время. Обычно конкурс Госкино объявили, и пошли все быстренько писать сценарий или искать созданный ранее. Авторы у нас не имеют возможности писать в стол. Или для того, чтобы потом когда-то развивать.

Самые успешные истории в основном снимают режиссеры, которые сами для себя подготовили сценарий. Хотят это снять - поэтому садятся и пишут. А сценарист зарабатывает деньги своим словом. Не каждый может найти несколько месяцев на создание качественного материала просто так, в надежде на то, что когда-то экранизируют. Поэтому часто все делается быстро, под конкурс, под запрос.

Запрос чей? Государства?

- Нет, не имеем госзаказа. В конкурсах может быть разве что ситуативно какая-то тема. Неизвестно, хорошо ли это. Возможно, и стоило бы тематики обозначать.

Надо сделать качество жизни по крайней мере пригодным для потребления. Залог этого - способность коммуницировать

Запрос преимущественно просто под конкурс. Вот объявили - и через месяц уже дедлайн сценария. Продюсеры кричат: "У кого есть?" "Вот у меня". И давай читать. Ясно, что он не осилит сто сценариев перед тем, как подать. Конечно, кое-кто заморачивается в течение года. Но часто бывает, когда нужно что-то подать, чтобы что-то сделать, чтобы быть в кинопроцессе.

Что стоит осветить в ближайшее время в кино?

- Вижу много материалов о домашнем насилии и токсичных отношениях. Никто не реализовал эту тему на экране удачно. Если и поднимают, то либо в искривленной подаче - что приходим к противоположным выводам, или как-то гротескно.

Любые произведения для массового потребления должны быть хитрыми

Нам крайне важно осветить эти проблемы. Чтобы приобрели именно то, чему так завидуем в цивилизованных обществах. Нормальные отношения между людьми на любых уровнях. Спокойное общение без постоянного доказывания кому-то чего-то. Мы все живем в нерве. Надо сделать качество жизни по крайней мере пригодным для потребления. Залог этого - способность коммуницировать.

Кто мог бы снять на эту тему?

- Наталья Ворожбит. Хочу, чтобы она это сделала, потому что у нее точно получится.

Не кажется ли, что вкусы широкой аудитории немного не совпадают с тем, о чем снимают кино? Массовый зритель хочет чего-то другого?

- Я адепт не артхаусных фильмов, а для широких кругов. Считаю, что именно такое кино способно что-то менять в обществе. Любые произведения для массового потребления должны быть хитрыми. Вроде бы и удовлетворить запрос аудитории, но при этом осторожно, понемногу, без прямых прокламаций внутри своих историй демонстрировать, как должно быть лучше.

В наших вузах все учатся быть артхаусными режиссерами, искать смысл жизни

Например, в мировом кинематографе десятилетиями культивировались токсичные отношения. О том, какая золушка бедная и несчастная, вот сейчас все вопросы решит принц. Можем начинать с этой попсовой истории, потому что есть запрос, все привыкли к такому. Но в нашей ленте прийти к другому. Сделать непредсказуемый финал для зрителя, который ожидает, что все закончится свадьбой. Но это только начало. Далее начинается трэш.

Такое впечатление, что зрительские фильмы у нас пока что уступают артхаусным.

- Так и есть. С фестивальными лентами вообще проблем нет, а именно со зрительскими, которые мало кто умеет снимать. В наших вузах все учатся быть артхаусными режиссерами, искать смысл жизни. А чтобы сделать качественно и при этом зашить грамотные посылы - такому если и учат, то разве где-то на частных курсах.

На фильм надо будет идти без макияжа и с кучей салфеток

Однако убеждена, что научить писать сценарий практически невозможно. У тебя в голове или рождается история, или нет. Дальше уже вопрос техники.

Какие премьеры ожидаете в ближайшее время?

- "Я работаю на кладбище" (бывший архитектор Саша сбежал от жизни и нашел тихую работу на кладбище. Работает менеджером фирмы, занимающейся установкой надгробий. Надеется, там его мало кто будет беспокоить. Но каждый день приходят непростые клиенты, каждый из которых переживает горе. - Gazeta.ua). Уверена, что в следующем году уже ясно, у кого будет "Золота дзиґа" за главную мужскую роль. Потому что Виталий Салий - бог экрана.

Драма режиссерки-дебютантки Кристины Тинькевич "Как там Катя?" (Врач скорой помощи Анна стремится наказать виновных в ДТП, жертвой которой стала ее 12-летняя дочь Катя. - Gazeta.ua). Мне жутко было от самого синопсиса. Чувствую, что на фильм надо будет идти без макияжа и с кучей салфеток.

Историческое кино - это красиво. К сожалению, пока что оно приносило нам разочарование

Конечно, "Довбуш" (действие разворачивается в Карпатах в начале XVIII в. Правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. Ищут мести панам за убийство родителей, но начинают враждовать друг с другом. Первый стремится к справедливости, второй - к деньгам. - Gazeta.ua). Историческое кино - это красиво. К сожалению, пока что оно приносило нам разочарование. Скрестила пальцы на этот раз - очень нравится актерский состав.

"Короли рэпа" (17-летний выпускник сельской школы по прозвищу Казан хочет стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки Светы. Ради мечты готов рискнуть. Вместе с другом сталкиваются с бандитами. Соглашаются принять участие в налетах. - Gazeta.ua). Последний продюсерский фильм Юрия Минзянова. А у него всегда был прекрасный вкус.

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Больше всего "Золотих дзиґ" в этом году получила драма режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" о Донбассе после окончания войны с Россией. Победила в шести номинациях, в том числе как лучший фильм. На втором месте по количеству призов - лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о жизни на Донбассе в условиях войны. Имеет четыре статуэтки, в том числе за лучший сценарий. Впервые вручили награду за лучший сериал. Им стал "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого.