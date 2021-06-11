Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс

Румынский продюсер Ада Соломон представила фильм "Неудачный трах, или Безумное порно" на юбилейном кинофестивале "Молодость" в Киеве. Фото: facebook.com

Украинская премьера трагикомедии "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде состоялась на 50-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Показ проходил в зале "Гегемон" кинотеатра "Жовтень".

Ученики бухарестской школы на сайте для взрослых узнают учительницу истории Эми. Частное видео супругов попало в сеть. Коллеги и родители школьников обвиняют педагога в неблаговидном поведении. Требуют ее увольнения, по сюжету.

В марте картина получила "Золотого медведя" за лучший фильм на 71-м Берлинском международном кинофестивале. Состоит из трех частей. В первой героиня гуляет по Бухаресту. Вторая - словарь-справочник ключевых понятий румынской повседневности с иллюстрациями. Третий раздел - собрание во внутреннем дворике школы, во время которого решают, отстранить ли учительницу от работы.

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После сеанса со зрителями общалась продюсер ленты Ада Соломон.

- Румынские политики не приветствовали нас с победой на Берлинале, - говорит. - Первую за долгое время пандемии положительную новость активно подхватили медиа. О нас начали много говорить. Жаловалась одному изданию, что никакой поддержки от политических кругов не получаем и меня это огорчает. После этого начали поступать личные сообщения с поздравлениями. Но не в публичной плоскости.

Первыми после объявления результатов фестиваля с нами связались герцог Люксембурга и министр культуры Чешской республики. Фильм подготовили в копродукции с этими странами. "Золотой медведь" стал для них большим достижением. Но такие звонки только сыпали соль на рану. Поскольку за пределами своей страны мы были, так сказать, принцессы на балу. А дома - до сих пор золушки, которых особо не поддерживают.

Однако есть одна вещь, которая меня радует касательно текущей ситуации в нашей киносфере. Конечно, нет нормального признания от чиновников и достаточной государственной поддержки культуры. Наш фильм получил менее 30 процентов своего бюджета от Румынии. Остальное привлекали за рубежом. Но в процессе отбора лент, претендующих на финансирование фонда кино, никогда нет цензуры. Проекты не отклонялись из-за того, что касались неприятных, некомфортных тем. Мы наслаждаемся добытой в революции свободой самовыражения. Можем реализовывать свободу слова. Это самое важное. Актуально и для Румынии, и для всего региона.

Каким был сценарий и как менялся?

- Сценарий эволюционировал. Первая его версия, которую подали в фонд кино, была мягче. Не по содержательному наполнению, а по лексике. Также тогда у нас еще не было предусмотрено разделения на три главы. Должен был быть один связный нарратив, который бы иногда прерывался вставками из словаря.

На более поздней стадии разбить на три части. Долго рассуждали о последовательности. Сначала должен был идти словарь как представление всей необходимой терминологии. Но нам показалось, что зрителю начинать так с места в карьер будет не совсем понятно. Не запомнит все важные понятия и потом не сможет отследить, как они разыгрываются на экране. Поэтому ближе к финальному монтажу переставили фрагменты местами. Сначала улица, потом словарь и после этого финальное судилище. Так логичнее.

В уличных съемках какая часть людей - случайные прохожие?

- Большинство, кого вы видите в кадре - актеры. Преимущественно непрофессионалы. Но это люди, которых мы специально пригласили. Играют свои роли. Совсем мало отсняли такого, что является импровизацией.

Как конструировали часть на улице? Что готовилось заранее, а что снималось спонтанно?

- Путь героини тщательно составили во время подготовки к съемкам. Для этого режиссер вместе с оператором прошлись по Бухаресту. Человек, который знает город, поймет, что не перескакиваем с одного места на другое, а последовательно движемся. Это реальный маршрут, которым можно идти. Даже жилье героини - настоящая квартира, расположенная на локации.

Практически ничего не добавляли именно в момент съемки. Была только одна незапланированная вещь. Кадр, где крупным планом показано, как цветок растет из асфальта на обочине. Обратили внимание прямо во время съемочного процесса.

Кадры со словарем не озвучены - только субтитры выводятся на экран. Почему такое решение?

- Совет лично настаивал на решении только субтитровать и не озвучивать вторую часть. Идея заключается в том, чтобы зритель, конечно, развлекался, но при этом немного поработал как читатель. К тому же вдохновением для ленты послужило много литературных работ, которые часто цитируются. Плюс создается ощущение, что картина не завершена, работа продолжается, и это лишь некий эскиз, зарисовка.

Какова была реакция актеров? Как работалось с ними?

- Все загорелись идеей и проявили огромный уровень энтузиазма. Многие говорили, что выйти на работу посреди карантина - для них замечательная возможность вдохнуть немного жизни и не впасть в депрессию. Были благодарны за такую ​​возможность. При этом хорошо придерживались карантинных ограничений. За время подготовки и съемок у нас не было ни одного даже подозрения на ковид.

Актер, игравший священника, взволновался касательно одного момента. В финале должен был с большим пылом читать молитву. Беспокоился, что не удастся сконцентрироваться на роли и хорошо это сделать, когда рядом происходит секс.

Мы также приглашали к участию известных телеличностей и блогеров. Некоторые из них отказались, потому что недостаточно предложили денег, и они не соблазнились.

"Неудачный трах, или Безумное порно" выйдет в украинский прокат 29 июля.

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206 фильмов представили на 50-м КМКФ "Молодость". Проходил в столичных кинотеатрах и онлайн. Длился с 29 мая по 6 июня. Гран-при получила нидерландская драма "Становясь Моной". Режиссерам Сабине Люббе Баккер и Нильсу ван Кувордену вручили денежный приз в размере $10 тыс. Драматурга Мону воспитали быть тихой и покорной. Годами подавляет собственные чувства. Привязала себя к нездоровым отношениям на работе и дома, по сюжету. Всего на мероприятии раздали 26 наград.