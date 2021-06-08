После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"

Бельгийская актриса Таня Забарило сыграла центральную роль в фильме "Становясь Моной". Рассказывает о взрослении главной героини Моны, начиная с 9-летнего возраста, когда в автокатастрофе погибает ее мать. Всю жизнь руководствуется чужими желаниями и не прислушается к своим. В основе ленты - роман писательницы Грит Оп Де Бек. Фото: imdb.com

Нидерландская драма "Становясь Моной" получила гран-при 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Режиссерам Сабине Люббе Баккер и Нильсу ван Кувордену вручили денежный приз в размере $10 тыс.

Драматурга Мону воспитали быть тихой и покорной. Годами подавляет собственные чувства. Привязала себя к нездоровым отношениям на работе и дома, по сюжету.

Gazeta.ua собрала комментарии о фильме.

"Главная героиня - хороший, святой человек, которая все терпит всю жизнь. Истерики мачехи, эгоизм и жестокость мужа, хамское поведение режиссера театра. История начинается с детства. Видим психологические травмы, которые продолжаются во взрослом возрасте. Получает негативный опыт. В какой-то момент решает избавиться от обременительных ограничений своей жизни, которую посвятила удовлетворение чужих интересов. Должна быть примером, что не нужно терпеть вокруг себя токсичных людей. Когда это родители, у тебя нет выбора. А когда вырастаешь, должен принять решение освободиться.

Мой критерий - прежде всего эмоциональное впечатление. А дальше уже актуальность, современность темы. Для меня важно видеть режиссерское решение. Здесь получил удовольствие в этом смысле. Лента завораживает. Очень чистая по изображению, идее, драматургии, актерской игре. С понятными мизансценами", - говорит режиссер Валентин Васянович.

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"После просмотра полчаса не разговаривала, настолько поразило. Снято лаконично, ничего визуально эффектного. Но глубоко исследует человеческую психологию, вопрос терпения и собственных границ. Предлагает другой, женский взгляд на отношения, насилие в семье и не только - прежде всего моральное. Трудно осознавать, что это дебютная работа", - говорит режиссер Наталья Ворожбит.

"Не в восторге от фильма. Показывает, как живут так называемые тихие люди. Героиня всю жизнь копила негатив, потому что ею пользовались и унижали. Когда-то должен был состояться эмоциональный взрыв. Происходит в финале. Но не хватило катарсиса. Типичное хорошее фестивальное кино, которое не задело", - говорит кинокритик Денис Буданов.

Церемония награждения 50-го КМКФ "Молодость" состоялась под открытым небом возле Арки дружбы народов. Всего вручили 26 наград. Юбилейный киносмотр в этом году длился с 29 мая по 6 июня в столичных кинотеатрах и онлайн. Показали 206 фильмов.