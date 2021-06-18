Мы живем в мужском мире - режиссерка

Автор: facebook.com В рамках юбилейного КМКФ "Молодость" провели первый показ на большом экране и обсуждение фильма "Женщины, играющие игры" о выдающихся деятельницах украинской культуры

Кинотеатральная премьера документального фильма "Женщины, играющие в игры" режиссера Надежды Парфан состоялась на 50-м Киевском международном кинофестивале "Молодость". Показ проходил в зале "Киноман" кинотеатра "Надежды Парфан".

Лента рассказывает о лауреатках премии Women in Arts 2021, которую ежегодно проводят ООН Женщины в Украине и Украинский институт. Это коллективный портрет семи представительниц отечественной культуры. Героинями стали писательница София Андрухович, культурная журналистка Вера Балдынюк, дирижер Оксана Лынив, театральный режиссер Тамара Трунова, художница Алина Клейтман, культурный менеджер Юлия Федив и кинорежиссер Ирина Цилык.

После сеанса Надежда Парфан общалась с модератором встречи, менеджером направления "Кино" Украинского института Натальей Мовшович.

Как появилась идея фильма?

- Проект стал для меня интересным творческим заданием и профессиональной вехой. С одной стороны, снят по заказу. С другой - авторский и в хорошем смысле сумасшедший. Ко мне обратились с запросом, чтобы это не были еще одни говорящие головы. Надо было раскрыть героинь больше, чем просто называть: вот Юля, Тамара и другие - они замечательные.

Я люблю вызовы. Наличие рамок побуждает креативить. Пыталась понять, о чем эта история на метауровне. Потому что интересных, самобытных, харизматичных женщин ни к чему общему нельзя свести воедино. О каждой можно снять целый фильм или сериал.

Думала, что нас всех объединяет. Все по-своему крутые, но откуда-то начинали, откуда-то пришли. Обратилась к детству, ведь мы не родились исполнительными директорами УКФ или постановщицами. Это определенный путь.

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Знаем много о мальчишескими субкультурах. И вообще молодежные - хип-хоп, скейтбординг, граффити - преимущественно мужские. Но нужна была центральная визуальная метафора для женщин. Мне близка идея сестринства, девичьего шала. Недостаточно представлена. Вспомнила, как когда-то играла в резинки. Якобы очень девичье занятие, но на самом деле о силе, выносливости и ловкости.

Это была радикальная идея - взять мощных деятельниц культуры и играть с ними в резинки. Звучит безумно. Были сомнения. Не усилим ли стереотипы вместо борьбы с ними? Помогли биографии героинь. Первое, что спрашивала - во что играли в детстве. Начались такие интересные истории, что об этом может быть отдельная лента. Это стало решающим аргументом.

Концепт игры - это все же о чем-то общем или о соревновании?

- Женская игра - метафизическая. Здесь может быть какое-то сестринство. И должно быть. Отсутствует жесткая конкуренция, как в мужских играх, где есть очевидный выигрыш. Прежде всего речь идет о соревновании с собой. А также с синдромом самозванки. Какую высоту сама себе поставишь и решишься ли прыгнуть. А за ней идет следующая, и так бесконечно. Одинокая игра, как ни парадоксально. Все мы, женщины в культуре, тоже немного одиночки.

Не все в кадре участвуют в коллективных активностях.

- Юлии Федив и Алине Клейтман не импонирует игра. Критиковали. Обычно в документалистике ты выбираешь героев или они тебя, и у вас есть согласие касательно реализации. Здесь было иначе. Но то, что не всем откликнулась концепция - тоже классно. Не навязывали. Не делаем все однозначным и окончательным. Включили различные взгляды внутрь концепции. Показываем здоровое разнообразие, напряжение, множество. Разными красками рассказываем одну и ту же историю.

Как проходил процесс съемок?

- Быстро все делали. Это было стрессом и вызовом. Но с такой классной командой - вполне возможным. Это коллективное творчество.

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Было инстинктивное представление, что на площадке будет много командирок. Потому что участвуют лидерки. На самом деле все с точностью до наоборот. Все классно подыграли. Особенно Тамара Трунова и Ирина Цилык. Потому что только они знают, что такое быть режиссером и иметь весь этот хаос, тысячу переменных, где все может пойти не так.

Чувствуешь какой-то прогресс в достижении гендерного равенства на рабочем месте?

- Объективный факт в том, что мы живем в мужском мире. В сфере культуры так же имеют привилегии. Конкретным персоналиям выгодно - больше денег, возможностей, признания. Легче открывается дверь. Например, крупнейшие бюджеты в руках мужчин. Сколько знаете фильмов для широкой аудитории, снятых женщинами-режиссерами? Хотя у нас якобы женский бум. В киноиндустрии конкурируешь не с другой женщиной, а с мужчинами 55 плюс, принимающими решения. Даже конкурируешь, а просишь. Важно говорить о системности такого положения вещей.

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Моя ближайшая среда - очень рафинированная. Классный пузырь, в котором прогрессивные мужчины. Они работают со мной, и все хорошо. Хотя проскакивают разные моменты. Иногда надо спорить, иногда бороться с чужими эго. Это бывает изнурительно.

К тому же у мужчин есть готовая инфраструктура солидарности. Определенные мужские клубы и братство. Они с детства относятся к этому. Легко проявляют мужскую солидарность, которая почти врожденная.

Сестринство тоже есть. С радостью впишусь за то, что будет делать кто-либо из наших героинь. Но должны это делать один на один. Премия Women in Arts - первая инфраструктурная вещь. Не на уровне личности, а на уровне системы.

Фильм "Женщины, играющие в игры" доступен для бесплатного просмотра в онлайн-кинотеатре Takflix.

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Надежда Парфан - режиссер, куратор, кинодистрибьютор. Основательница и креативный директор международного фестиваля кино и урбанистики "86" в городе Славутич. Основательница онлайн-платформы Takflix, которая продвигает украинское кино в интернете. Полнометражный дебют "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" вышел в 2019-м. Получил Национальную кинопремию "Золота дзиґа" как лучший документальный фильм года, а также наград Союза кинокритиков "Киноколо".