Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана

С 26 августа в украинском прокате идет научно-фантастический фильм "Тенет". По замыслу режиссера Кристофера Нолана, это первый блокбастер после карантина, символ возрождения кинотеатров.
Боевик рассказывает о секретных агентах, которые пытаются предотвратить уничтожение мира. Их международная миссия разворачивается за пределами реального времени, по сюжету.
Главные роли исполнили американец Джон Дэвид Вашингтон и англичанин Роберт Паттинсон.
Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на ленту.
Дмитрий Майстренко, промо-продюсер FILM.UA Group:
"Это авторское кино, фильм-ребус, здесь все не то, чем кажется на первый взгляд, а на второй взгляд просто трудно понятным. Никто так, как Нолан, не снимает максимально красивенное, увлекательное, динамичное, по-британски изящное, технически совершенное зрелище, которое в то же время является нелегкой головоломкой. Можно просто написать "жанр: ноланщина". И каждый киноман поймет, что имеется в виду.
В "Тенете" многогранный, несколькоуровневый, структурированный и максимально просчитанный сюжет. И удивительно сложный и нагруженный. Множество не всегда очевидных ружей, которые появляются на протяжении всего фильма и обязательно когда-то выстреливают. Немало персонажей, и от каждого можно ожидать чего угодно. Весь фильм сшитый из твистов. Большое количество сюжетных составляющих, которые складываются в различные комбинации, работают как по отдельности, так и в собранном виде. Этакое Лего-кино.
Это искусство, которое работает на всех уровнях: визуальном, эстетическом, эмоциональном, умственном, эмоциональном. Искренность подчеркивается фактом использования небольшого количества компьютерной графики, что трудно сопоставляется с современным высокобюджетным кинематографом.
Подозреваю, что на "Тенет" будут идти по два-три раза - как из-за его сверхвысокого кинематографического уровня, так и чтобы понять больше чем в предыдущий раз".
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Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Karabas LIVE:
"Удивительно, но после 2,5-часовой пляски идей/людей/машин в голове и сердце отпечатались мир и спокойствие.
Как будто сквозь торнадо хаоса на экране Нолан протянул руку, ободряюще похлопал по плечу и сказал: "Армагеддец неизбежен, но это точно не повод сидеть и греть задницу. Во что веришь, то и делай. Все, кто не сдался, спасают мир. Каждый на своем месте".
Месседж, мягко говоря, не нов, но исходит от человека, который явно глубоко, остро понимает настоящее-2020 и, кажется, немного врубается про будущее человечества. Поэтому так ценно звучит его живая нота веры в оркестре расцветающего абсурда.
Убойный саундтрек. Герои – словно высеченные из камня статуи. Экшн на уровне, когда смотришь и забываешь дышать. У копов на спинах написано "Поліція" (все-все, молчу).
Обязательно посмотрите, если хотите вспомнить, чем был большой экран до триумфа сериалов".
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Владислав Недогибченко, сценарист:
"Нолан масштабирует свои старые идеи: его головоломки становятся еще более сложными, эксперименты с жанрами еще более экспериментальными, а тон еще более холодным, чем даже в "Дюнкерке". Одним это нравится, других бесит, что Нолан заигрался формой, жизнь идет своим чередом. Но даже символизм с христианским палиндромом SATOR здесь настолько жирный, что, как говорят в твиттере - мамкиным ютуберам подбросили тем для еще девяти миллионов видеороликов.
Нолан - один из тех чуваков, которые изменили лицо современного проката. Нолановский блокбастер, очень зрелищный, но на котором надо также включать мозг и проводить какую-то зрительскую работу, не то чтобы был невозможным еще в начале 2000-х, но точно был не очень вероятным. Сегодня легко петь старые мантры о том, что Голливуд фигачит только римейки. Но благодаря в том числе Нолану на большом экране даже в Украине можно посмотреть, скажем, фильм студии A24. И нового Бонда снимает не Ли Тамахори, а Кэри Фукунага и Сэм Мендес. Где арт-мейнстрим стал настолько привычным, что мы воспринимаем его как данность.
P.S. Спасибо городу Таллин за то, что теперь все будут думать, что в Киеве все так выглядит".
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Александр Гнатюк, основатель и администратор фейсбук-сообщества ВРАЖЕННЯ UA:
"Посмотреть этот фильм один раз - это будто на большой скорости проехаться мимо картинной галереи. Будто тяжелую и очень длинную математическую задачу тебе дали прочитать один раз и сразу забрали условие. Будто сон, который ты вроде помнишь, но через минуту после пробуждения он словно выветривается.
Нолан почти прямо говорит через одного персонажа: "Не пытайся понять, почувствуй". Полфильма тебе почти ничего не понятно, а других полфильма ты офигиваешь.
"Тенет" - это вкуснейший торт, который ты съел, но тебе стерли память об этом и просто сказали, что ты съел торт. То есть и ты чувствуешь сытость, и знание у тебя об этом есть, но ты, черт подери, ведь не помнишь".
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Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик:
"Тенет" стоит крепко в обойме, как патрон в магазине однотипных боеприпасов, рассчитанных на пробивание "интеллектуальной" брони, выплевывая со скоростью пулемета незаурядные идеи, теории и факты. Любимая Ноланом идея времени, еще от "Помни" 2000 года, здесь поставлена на шасси мощного экшенизированного внедорожника, который таранит все возможные умственные препятствия зрителя, уверенно достигая своего, даже если зритель не успевает понять, о чем идет речь".
"Это мой самый масштабный и амбициозный проект. Отправная точка - шпионское кино, но охватываем и другие жанры, - говорит Кристофер Нолан. Над сценарием работал 7 лет. "Тенет" - его 11-й фильм. Бюджет - более $200 млн. - Картина не о путешествиях во времени, а о самом времени и способах его функционирования. В основе лежит идея инверсии - о том, что материя имеет противоположную энтропию, то есть движется в обратном по отношению к людям хронологическом порядке".
Съемки проходили в 7 странах: Эстонии, Дании, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США. Действие пролога разворачивается в Национальной опере Украины. Киевские сцены снимали в эстонском Таллинне.
Среди других работ Нолана - "Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", а также трилогия о Темном рыцаре. В общем собрали $4,7 млрд в мировом прокате. Входит в топдесятку самых кассовых режиссеров. Имеет 5 номинаций на "Оскар".
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