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воскресенье, 30 августа 2020 09:00

Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана

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Автор: kinomania.com.ua
  Актер Джон Дэвид Вашингтон в научно-фантастическом боевике "Тенет" играет спецагента, который борется за выживание всего мира. Режиссер фильма - Кристофер Нолан
Актер Джон Дэвид Вашингтон в научно-фантастическом боевике "Тенет" играет спецагента, который борется за выживание всего мира. Режиссер фильма - Кристофер Нолан

С 26 августа в украинском прокате идет научно-фантастический фильм "Тенет". По замыслу режиссера Кристофера Нолана, это первый блокбастер после карантина, символ возрождения кинотеатров.

Боевик рассказывает о секретных агентах, которые пытаются предотвратить уничтожение мира. Их международная миссия разворачивается за пределами реального времени, по сюжету.

Главные роли исполнили американец Джон Дэвид Вашингтон и англичанин Роберт Паттинсон.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на ленту.

Дмитрий Майстренко, промо-продюсер FILM.UA Group:

"Это авторское кино, фильм-ребус, здесь все не то, чем кажется на первый взгляд, а на второй взгляд просто трудно понятным. Никто так, как Нолан, не снимает максимально красивенное, увлекательное, динамичное, по-британски изящное, технически совершенное зрелище, которое в то же время является нелегкой головоломкой. Можно просто написать "жанр: ноланщина". И каждый киноман поймет, что имеется в виду.

В "Тенете" многогранный, несколькоуровневый, структурированный и максимально просчитанный сюжет. И удивительно сложный и нагруженный. Множество не всегда очевидных ружей, которые появляются на протяжении всего фильма и обязательно когда-то выстреливают. Немало персонажей, и от каждого можно ожидать чего угодно. Весь фильм сшитый из твистов. Большое количество сюжетных составляющих, которые складываются в различные комбинации, работают как по отдельности, так и в собранном виде. Этакое Лего-кино.

Это искусство, которое работает на всех уровнях: визуальном, эстетическом, эмоциональном, умственном, эмоциональном. Искренность подчеркивается фактом использования небольшого количества компьютерной графики, что трудно сопоставляется с современным высокобюджетным кинематографом.

Подозреваю, что на "Тенет" будут идти по два-три раза - как из-за его сверхвысокого кинематографического уровня, так и чтобы понять больше чем в предыдущий раз".

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Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Karabas LIVE:

"Удивительно, но после 2,5-часовой пляски идей/людей/машин в голове и сердце отпечатались мир и спокойствие.

Как будто сквозь торнадо хаоса на экране Нолан протянул руку, ободряюще похлопал по плечу и сказал: "Армагеддец неизбежен, но это точно не повод сидеть и греть задницу. Во что веришь, то и делай. Все, кто не сдался, спасают мир. Каждый на своем месте".

Месседж, мягко говоря, не нов, но исходит от человека, который явно глубоко, остро понимает настоящее-2020 и, кажется, немного врубается про будущее человечества. Поэтому так ценно звучит его живая нота веры в оркестре расцветающего абсурда.

Убойный саундтрек. Герои – словно высеченные из камня статуи. Экшн на уровне, когда смотришь и забываешь дышать. У копов на спинах написано "Поліція" (все-все, молчу).

Обязательно посмотрите, если хотите вспомнить, чем был большой экран до триумфа сериалов".

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Владислав Недогибченко, сценарист:

"Нолан масштабирует свои старые идеи: его головоломки становятся еще более сложными, эксперименты с жанрами еще более экспериментальными, а тон еще более холодным, чем даже в "Дюнкерке". Одним это нравится, других бесит, что Нолан заигрался формой, жизнь идет своим чередом. Но даже символизм с христианским палиндромом SATOR здесь настолько жирный, что, как говорят в твиттере - мамкиным ютуберам подбросили тем для еще девяти миллионов видеороликов.

Нолан - один из тех чуваков, которые изменили лицо современного проката. Нолановский блокбастер, очень зрелищный, но на котором надо также включать мозг и проводить какую-то зрительскую работу, не то чтобы был невозможным еще в начале 2000-х, но точно был не очень вероятным. Сегодня легко петь старые мантры о том, что Голливуд фигачит только римейки. Но благодаря в том числе Нолану на большом экране даже в Украине можно посмотреть, скажем, фильм студии A24. И нового Бонда снимает не Ли Тамахори, а Кэри Фукунага и Сэм Мендес. Где арт-мейнстрим стал настолько привычным, что мы воспринимаем его как данность.

P.S. Спасибо городу Таллин за то, что теперь все будут думать, что в Киеве все так выглядит".

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Александр Гнатюк, основатель и администратор фейсбук-сообщества ВРАЖЕННЯ UA:

"Посмотреть этот фильм один раз - это будто на большой скорости проехаться мимо картинной галереи. Будто тяжелую и очень длинную математическую задачу тебе дали прочитать один раз и сразу забрали условие. Будто сон, который ты вроде помнишь, но через минуту после пробуждения он словно выветривается.

Нолан почти прямо говорит через одного персонажа: "Не пытайся понять, почувствуй". Полфильма тебе почти ничего не понятно, а других полфильма ты офигиваешь.

"Тенет" - это вкуснейший торт, который ты съел, но тебе стерли память об этом и просто сказали, что ты съел торт. То есть и ты чувствуешь сытость, и знание у тебя об этом есть, но ты, черт подери, ведь не помнишь".

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Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик:

"Тенет" стоит крепко в обойме, как патрон в магазине однотипных боеприпасов, рассчитанных на пробивание "интеллектуальной" брони, выплевывая со скоростью пулемета незаурядные идеи, теории и факты. Любимая Ноланом идея времени, еще от "Помни" 2000 года, здесь поставлена ​​на шасси мощного экшенизированного внедорожника, который таранит все возможные умственные препятствия зрителя, уверенно достигая своего, даже если зритель не успевает понять, о чем идет речь".

"Это мой самый масштабный и амбициозный проект. Отправная точка - шпионское кино, но охватываем и другие жанры, - говорит Кристофер Нолан. Над сценарием работал 7 лет. "Тенет" - его 11-й фильм. Бюджет - более $200 млн. - Картина не о путешествиях во времени, а о самом времени и способах его функционирования. В основе лежит идея инверсии - о том, что материя имеет противоположную энтропию, то есть движется в обратном по отношению к людям хронологическом порядке".

Съемки проходили в 7 странах: Эстонии, Дании, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США. Действие пролога разворачивается в Национальной опере Украины. Киевские сцены снимали в эстонском Таллинне.

Среди других работ Нолана - "Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", а также трилогия о Темном рыцаре. В общем собрали $4,7 млрд в мировом прокате. Входит в топдесятку самых кассовых режиссеров. Имеет 5 номинаций на "Оскар".

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