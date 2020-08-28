"Тенет" Кристофера Нолана вышел в прокат

Автор: kinomania.com.ua Американский актер Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Тенет" играет спецагента, который должен предотвратить уничтожение мира. Его международная миссия разворачивается за пределами реального времени. Боевик режиссера Кристофера Нолана показывают в украинских кинотеатрах с 26 августа

Научно-фантастический боевик "Тенет" английского режиссера Кристофера Нолана вышел в украинский прокат 26 августа.

Вооруженный единственным словом - Тенет - секретный агент борется за выживание всего мира. Путешествует по миру международного шпионажа с миссией, которая разворачивается за пределами реального времени, по сюжету.

"Это не путешествие сквозь время. Это инверсия", - говорит главный герой, которого сыграл американский актер Джон Дэвид Вашингтон. Его напарника воплотил англичанин Роберт Паттинсон. Также в фильме снялись Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн и Кеннет Брана в роли главного антагониста - российского олигарха.

"Сценарий ленты я прочитал больше раз, чем любую другую вещь, над которой работал. Это было похоже на ежедневное разгадывание кроссворда Times", - говорит Брана.

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По замыслу Кристофера Нолана, "Тенет" - первый блокбастер после карантина, символ возрождения кинотеатров. Бюджет составляет более $200 млн. Для одной из сцен разбили настоящий Boeing 747, потому что это было дешевле, чем использовать компьютерную графику.

"Этот мой самый масштабный и амбициозный проект. Отправная точка - шпионское кино, но охватываем и другие жанры, - говорит режиссер. Над сценарием работал 7 лет. - Картина не о путешествиях во времени, а о самом времени и способах его функционирования. В основе лежит идея инверсии - о том, что материя имеет противоположную энтропию, то есть движется в обратном по отношению к людям хронологическом порядке".

Съемки проходили в 7 странах: Эстонии, Дании, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США. Действие пролога разворачивается в Национальной опере Украины. Киевские сцены снимали в эстонском Таллинне.

Композитор фильма - Людвиг Йоранссон, лауреат премии "Оскар" за саундтрек супергероики "Черная пантера".

"Тенет" - 11-й фильм Кристофера Нолана. Среди других его работ - "Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", а также трилогия о Темном рыцаре. В общем собрали $4,7 млрд в мировом прокате. Нолан входит в топдесятку самых кассовых режиссеров. Имеет 5 номинаций на "Оскар".